Xem - nghe - Giải trí dịp lễ 2.9

Bộ phim tài liệu Nguyễn Ái Quốc - Ẩn số từ nước Pháp phát sóng lúc 8 giờ 05 ngày 2.9 trên VTV2 là hành trình khám phá những tài liệu và câu chuyện còn ít được biết tới về Bác Hồ trong giai đoạn 1919 - 1923, giai đoạn quan trọng trong 30 năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước của Người. Bên cạnh những thước phim tài liệu, những thông tin về những tài liệu mật và những cảnh quay tái hiện, bộ phim còn giới thiệu tới người xem những cuộc gặp gỡ với các nhà nghiên cứu, chuyên gia về lịch sử tại Pháp như nhà sử học Pierre Brocheux, nhà sử học Alain Ruscio, GS Pierre Journoud, ông Jean Pierre Brad - nguyên Thị trưởng TP.Montreuil...

Cũng vào lúc 8 giờ 05 ngày 1.9 trên VTV1, bộ phim tài liệu Câu chuyện trăm năm sẽ mang đến cho khán giả những góc nhìn mới về cộng đồng người Việt tại Pháp trong một thế kỷ qua. Đoàn phim đã có một tháng ghi hình tại Pháp, gặp gỡ những người con của những thế hệ người Việt đầu tiên sang Pháp - những người lính thợ; khai thác câu chuyện về những người Việt thành công, được ngưỡng mộ trên đất Pháp như họa sĩ Lê Bá Đảng, họa sĩ Điềm Phùng Thị, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo; thực hiện những cuộc phỏng vấn với nhiều chuyên gia Pháp nghiên cứu về người VN ở Pháp như nhà sử học Alain Ruscio, Daniel Héméry hay nhà báo Pierre Daum…

Ngọc An

Tết Độc lập - Bừng sáng khát vọng dân tộc

Chương trình nghệ thuật do Sở VH-TT TP.HCM chỉ đạo, Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố thực hiện, kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, diễn ra vào 20 giờ ngày 2.9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Với phần chính thức - được truyền hình trực tiếp, ê kíp thực hiện (đạo diễn: Dương Thảo - Tấn Lộc, kịch bản: Phan Huyền Thư - TS Ngọc Hiền) xây dựng câu chuyện Tết Độc lập - Ký ức và niềm tin ngời sáng, mang đến những màn biểu diễn được dàn dựng công phu, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Thông qua các loại hình biểu diễn kết hợp, đội ngũ dàn dựng tái hiện lịch sử từ cột mốc là cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ ngày 23.11.1940 cho đến khoảng thời gian TP.HCM chống dịch Covid-19 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, để rồi hôm nay là một thành phố hồi sinh; qua sự thể hiện của đông đảo nghệ sĩ nhiều lĩnh vực: NSƯT Ánh Tuyết, Cao Minh, Thanh Sử, Phạm Thế Vỹ, Nathan Lee, Trung Quang, Thanh Nguyên, Hồ Tuấn Phúc, Đồng Diệu Ly, Ngọc Giàu, Văn Minh, Gia Nguyễn, Thảo Quỳnh, Minh Sang, Thành Tâm, Đăng Quân; Nhóm MTV, Nhóm ca Thế Hệ Trẻ, Nhóm 135, Nhóm Nhật Nguyệt, Nhóm Lạc Việt; Nhóm múa Arabesque, Nhóm múa Mai Trắng + Sen Trắng, Nhóm múa ABC + Alpha, Nhóm múa Mặt Trời + Ánh Sáng, Nhóm Thiếu nhi ABC Kids...

Phần 2 chương trình nghệ thuật phục vụ khán giả mừng Tết Độc lập sẽ có sự tham gia của ca sĩ Đan Trường (ảnh), Hiền Thục, Vicky Nhung, DJ Hoaprox cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh và dàn nhạc SPO.

Nguyên Vân

HÀ NỘI

Hòa nhạc Điều còn mãi. Chương trình hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi (ảnh) diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 2.9 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Chương trình có chủ đề Khát vọng VN sẽ dành một phần tôn vinh đội ngũ y bác sĩ và cho thấy một VN vươn lên với khát vọng sống, hồi sinh và xây dựng đất nước trở nên hùng cường, thịnh vượng.

Những nhạc sĩ hàng đầu thuộc lĩnh vực phối khí tham gia trong chương trình: Quốc Trung, Trọng Đài, Trần Mạnh Hùng, Lưu Hà An, Lưu Quang Minh… Cùng Dàn nhạc Giao hưởng VN, hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch VN, nhạc trưởng Lê Phi Phi, các ca sĩ góp mặt trong chương trình: Thanh Lam, Tùng Dương, Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Đào Tố Loan, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Trần Trang, Trang Bùi, Mỹ Anh. (Ngọc An)

Phố đi bộ Hồ Gươm. Ngày 3.9 tại không gian phố Đinh Tiên Hoàng, trước vườn hoa tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Hội Nghệ sĩ sân khấu VN tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hội, cũng là ngày Sân khấu VN. Trong lễ kỷ niệm này có vinh danh đại diện các nghệ sĩ có cống hiến lớn cho nghệ thuật sân khấu nước nhà. Bên cạnh đó còn có biểu diễn lễ hội đường phố Tinh hoa nghệ thuật Việt.

Nhà hát Tuổi trẻ. Liên tục có các xuất diễn kịch Lưu Quang Vũ trong đợt nghỉ lễ 2.9: ngày 2.9 nhà hát diễn vở Lời thề thứ 9; ngày 3.9 diễn vở Ông không phải là bố tôi - một trong những kịch bản cuối cùng của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ngày 4.9 diễn vở Hoa cúc xanh trên đầm lầy. Vở diễn mang đến câu chuyện về sự giằng xé giữa các giá trị đối với người trẻ và những điều ấm áp từ trái tim.

Làng văn hóa các dân tộc (Đồng Mô). Ngày 2.9 có các hoạt động với chủ đề Sắc màu Tây nguyên. Trong đó, Làng sẽ giới thiệu nghệ thuật đấu chiêng của đồng bào Cor tỉnh Quảng Ngãi, tái hiện lễ cưới đồng bào dân tôc Dao tỉnh Tuyên Quang. Ngày 3.9, cũng tại đây, có giới thiệu Lễ cấp sắc của dân tộc Pà Thẻn, tỉnh Tuyên Quang, tái hiện Lễ ăn trâu của dân tộc Cor tỉnh Quảng Ngãi và chương trình biểu diễn của các diễn viên, nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc VN. (Trinh Nguyễn)

TP.HCM

Hòa nhạc Giai điệu Volvo. Chương trình diễn ra vào 8 giờ ngày 2.9 tại tiền sảnh Nhà hát TP.HCM, kỳ vọng thu hút du khách tại TP.HCM với nhạc mục được xây dựng nhằm tô điểm thêm nét văn hóa đa dạng của Sài Gòn - TP.HCM. Những tác phẩm âm nhạc đặc sắc của Bắc Âu được thể hiện bằng những bản giao hưởng, hòa tấu cùng các bài hát nổi tiếng - phù hợp với không gian thoáng đãng, trang trọng giữa lòng thành phố; do Saigon Pop Band, Nhóm Saigon Beast và Nhóm ca Lạc Việt biểu diễn.

Mùa thu và mãi mãi. Chương trình ca múa nhạc quảng bá âm nhạc truyền thống cách mạng VN do Sở VH-TT TP.HCM - Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh tổ chức, diễn ra từ 8 giờ ngày 3.9 tại tiền sảnh Nhà hát TP.HCM. Với chủ đề Tình ca đất nước, chương trình biểu diễn các ca khúc khơi gợi niềm tự hào và ngợi ca đất nước tươi đẹp, với sự tham gia của các ca sĩ: Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Tùng Lâm, Dương Quốc Hưng, Trịnh Bách Thủy, Duyên Quỳnh, Cẩm Loan, Đoàn Đại Hòa, Ngọc Kay La, Nhóm Mắt Ngọc, Nhóm múa Rex, Nhóm múa Bầu Trời Xanh và MC Phùng Thế Phi. (Nguyên Vân)

ĐÀ NẴNG

TP.Đà Nẵng có nhiều hoạt động, sự kiện sôi động diễn ra trong dịp lễ 2.9: Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng năm 2022, giải đua thuyền Sailing vô địch trẻ quốc gia và giải SUP các câu lạc bộ toàn quốc năm 2022… Hai bên bờ sông Hàn tiếp tục diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội sôi động như: âm nhạc đường phố, ảo thuật đường phố, vũ điệu sông Hàn, vũ hội đường phố, biểu diễn nhạc cụ dân tộc… TP.Đà Nẵng miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Kỳ nghỉ lễ cũng đúng vào dịp cuối tuần nên từ thứ sáu (ngày 2.9) đến tối chủ nhật (4.9), cầu Rồng có chương trình phun lửa, phun nước định kỳ.

Đáng chú ý, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức combo Đêm Bà Nà - Ba Na By Night từ 15 - 22 giờ các ngày thứ sáu, bảy, chủ nhật. Công viên Châu Á miễn phí vào cửa cho du khách tất cả các ngày trong tuần, tại đây du khách trải nghiệm show trình diễn Vũ điệu chim trời, trình diễn lân sư rồng - rồng thăng thiên... Công viên nước Mikazuki giảm 30% giá vé áp dụng cho tất cả khách hàng, tổ chức trình diễn nhạc nước để phục vụ du khách. Làng Toom Sara tổ chức 3 đêm live music... (Hoàng Sơn)

Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Thần Tài (Đà Nẵng) đưa vào hoạt động các hạng mục mới như: Khu rừng Tình Yêu, đồi Huyền Vũ, hồ bơi Thanh Long, sàn tập Yoga, thác Tình Yêu…; chương trình Thông điệp xanh miễn phí vé gói phổ thông. Tại đây cũng xây dựng nhiều gói kích cầu dành cho khách quốc tế như khách Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan... (Diệu Hiền)

THỪA THIÊN-HUẾ

Miễn phí tham quan ngày 2.9 cho công dân VN. Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế miễn 100% phí tham quan cho du khách là công dân VN khi tham quan các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế trong ngày 2.9. UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng công bố Lễ hội mùa thu trong khuôn khổ Festival Huế 2022. Bao gồm: Ngày hội lân Huế 2022 (thi đấu “Mai hoa thung” và “Nhất địa bửu”, ngày 3 - 4.9 tại Quảng trường Ngọ Môn); trưng bày, sắp đặt đèn lồng cổ truyền Huế; giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa chơi trung thu của người Việt từ ngày 3 - 8.9 tại Trung tâm VHTT-TT TP.Huế (như mâm cỗ trung thu, đầu lân, con giống bột, tò he…); quảng diễn lân - sư - rồng và rước đèn Trung thu tại công viên Thương Bạc - cầu Trường Tiền - khu vực trước khách sạn Morin Huế - đường Lê Lợi - cầu Phú Xuân (từ 16 giờ 30 - 20 giờ ngày 6.9). Ngoài ra, có hội đua ghe truyền thống trên sông Hương (6 giờ sáng 2.9). (Bùi Ngọc Long)





QUẢNG NAM

Hấp dẫn các tour kích cầu. Tại Hoiana (H.Duy Xuyên), từ ngày 26.8 - 9.11, có lễ hội ẩm thực. Shilla Monogram Quảng Nam Đà Nẵng (TX.Điện Bàn) triển khai gói “đi 5 trả 4” cho tiệc buffet mừng lễ Quốc khánh 2.9 và giảm 15% cho khách đặt phòng. Bà Văn Thị Cẩm Tú, Phó giám đốc Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên), cho hay đơn vị xây dựng chương trình kích cầu dịp lễ 2.9: khách nội địa tham quan khu đền tháp từ ngày 1 - 4.9 được khuyến mãi 20% giá vé (đoàn 20 người trở lên) cùng 1 hướng dẫn viên đi kèm; khuyến mãi 10% cho tất cả sản phẩm lưu niệm bán tại Mỹ Sơn. Đồng thời, thường xuyên tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm tại nhà biểu diễn và chân tháp Chăm. Tại TP.Hội An, nhiều chương trình nhằm thu hút du khách như: biểu diễn nghệ thuật trên sông Hoài, phố cổ Hội An; các hoạt động trải nghiệm; giảm 50% giá vé cho du khách tham quan tại các điểm di tích. (Mạnh Cường)

QUẢNG BÌNH

Đón Tết Độc lập trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tại H.Lệ Thủy, dịp lễ 2.9 có nhiều hoạt động mừng Tết Độc lập, với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; những việc làm thiết thực, đền ơn đáp nghĩa... Trong đó, sôi nổi nhất là lễ hội bơi, đua thuyền nam nữ trên sông Kiến Giang (ngày 2.9). Lễ hội đua bơi ở Lệ Thủy để cầu cho mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp; tạo thêm sức mạnh, động lực cho người dân xây dựng quê hương giàu mạnh… (Nguyễn Phúc)

AN GIANG

Lễ hội khinh khí cầu, dù lượn, diều lượn diễn ra tại Khu thể thao du lịch Tà Pạ - Soài Chek, Núi Tô (sân đua bò H.Tri Tôn) trong 2 ngày 2 - 3.9. Có 17 khinh khí cầu các loại bay ở độ cao từ 20 - 50 m, trong đó có 2 khinh khí cầu bay chở khách tham quan ngắm cảnh núi non của H.Tri Tôn.

Bên cạnh đó, sáng 2.9, H.Tri Tôn còn kết hợp tổ chức lễ hội đua bò Bảy Núi. Đồng thời, quy tụ hơn 600 công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đông đảo nhà sư và các tầng lớp nhân dân tập hợp thành hình bản đồ VN dự lễ chào cờ với quy mô lớn. Cờ đỏ sao vàng có kích thước hơn 200 m sẽ được đưa lên độ cao 50 m tạo nên quang cảnh hoành tráng dưới chân Phụng Hoàng Sơn.

ĐỒNG THÁP

Lễ hội Độc lập tại TP.Sa Đéc diễn ra dịp lễ 2.9 với chuỗi các sự kiện: Liên hoan các câu lạc bộ đờn ca tài tử, hội thi ẩm thực đường phố; đêm hội hoa đăng, hội thi tiếng hát bolero, liên hoan dân vũ phụ nữ, biểu diễn nghệ thuật múa lân mai hoa thung. Ngoài ra còn tổ chức giải cầu lông, hội thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề làng hoa khoe sắc. (Trần Ngọc)

PHIM CHIẾU RẠP

* Hoạt hình Mỹ - Môn phái võ mèo: Huyền thoại một chú chó

Phim có tựa gốc Paws of fury: The legend of Hank, khởi chiếu từ 1.9, xoay quanh chú chó Hank với ước mơ trở thành một samurai thực thụ. Trên con đường đi tìm định mệnh, Hank vô tình lạc vào một thị trấn đầy mèo. Vì mong muốn giành được tình cảm của cư dân thị trấn, Hank vô tình mắc vào âm mưu thôn tính thị trấn của tay mèo phản diện Ika Chu. Để chặn đứng âm mưu của Ika, nhóm bạn đã cùng nhau dấn thân vào một hành trình phiêu lưu đầy những thử thách cam go. Trong hành trình đó, họ sẽ thấy mình vượt qua được những định kiến và nhận ra giá trị đích thực của tình bạn.

* Hoạt hình Nhật Bảy viên ngọc rồng siêu cấp: Siêu anh hùng

Phim có tựa gốc: Dragon Ball Super: Super Hero, chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác giả Akira Toriyama, là phần phim đầu tiên của thương hiệu này được thể hiện bằng công nghệ hoạt hình 3D. Nội dung phim kể về một nhân vật có vẻ bề ngoài thấp bé nhưng đầy tham vọng tên là Magenta. Trong phim, các siêu anh hùng một lần nữa thể hiện lòng nghĩa hiệp của họ.

* Phim Khoa học viễn tưởng - kinh dị Mỹ Nope (Không)

Đạo diễn Jordan Peele thực hiện, với kinh phí 68 triệu USD. Hai phim trước của đạo diễn này đều có kinh phí thấp - Get Out (4,5 triệu USD) và Us (20 triệu USD) - nhưng thắng lớn tại phòng vé. Tác phẩm đầu tay Get Out còn giúp Peele thắng giải Oscar Kịch bản gốc hay nhất năm 2018. Nope (Không) có dàn diễn viên thực lực như Daniel Kaluuya, Keke Palmer… diễn rất xuất sắc, gửi đi thông điệp về nạn phân biệt chủng tộc, sự bất công và sức mạnh đồng tiền trong xã hội.

* Phim sinh tồn Mỹ - Cú rơi tử thần

Nội dung phim sẽ là “cơn ác mộng” dành cho những ai sợ độ cao khi kể về quá trình thoát khỏi tòa tháp radio cao hơn 600 m của cặp bạn thân Becky và Hunter. Hành trình chữa lành nỗi đau bỗng chốc trở thành cuộc chiến giành sự sống. Bộ phim khởi chiếu tại rạp VN ngày 1.9.

* Phim kinh dị Việt - Vô diện sát nhân

Phim do đạo diễn Đinh Công Hiếu và Hàm Trần dàn dựng, kể về bác sĩ tài năng Phương Anh (Phương Anh Đào), người sở hữu cuộc sống hoàn hảo khiến bao người ao ước nhưng bất chợt đối mặt với ác mộng. Kẻ sát nhân không mặt vẫn luôn ám ảnh cô trong từng giấc ngủ giờ đây đã xuất hiện thật ngoài đời, đe dọa tính mạng cô. Phương Anh quyết định đi tìm lời giải cho chính mình.P.C.Tùng