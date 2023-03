Xem nhanh 12h: Bệnh viện thở phào vì quy định mới | Mạo danh lãnh đạo tặng hoa cho chính mình

Khám xét hàng loạt chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty F88



Ngày 6.3.2023, hàng trăm cảnh sát thuộc lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự (tức C02) Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp và các đơn vị nghiệp vụ thực hiện khám xét văn phòng quy mô lớn của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (viết tắt là Công ty F88) tại tầng 7, tầng 8 tòa nhà cho thuê trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM. Thời điểm công an khám xét, tại văn phòng này có gần 200 nhân viên đang làm việc.

Không chỉ khám xét tại tầng 7, tầng 8 của tòa nhà cho thuê này mà nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty F88 trên địa bàn TP.HCM cũng bị phong tỏa, khám xét để phục vụ công tác điều tra về các dấu hiệu vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, chiều cùng ngày, công an khám xét tại chi nhánh, phòng giao dịch của Công ty F88 như: số 332 Đỗ Xuân Hợp, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức; đường Hoàng Diệu, thành phố Thủ Đức; đường Trần Quang Khải, quận 1; đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú; đường Nguyễn Văn Quá, quận 12… Công tác khám xét kéo dài đến tối cùng ngày. Ngoài ra, công an làm việc với những người có liên quan của chi nhánh, phòng giao dịch và thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc cho vay.

Một lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết Công ty F88 chuyên cho vay, có hàng trăm nhân viên thu hồi nợ và trong thời gian qua đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Công ty F88 có hơn 80 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt hầu hết ở các quận, huyện, thành phố Thủ Đức (thuộc TP.HCM), trong đó có nhiều quận, huyện, thành phố đặt từ 5 - 7 chi nhánh, phòng giao dịch. Các địa điểm này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính cho vay, cầm đồ...

Thời gian qua, Công an TP.HCM triệt phá các đường dây tổ chức, đường dây tội phạm hoạt động núp bóng dưới hình thức các công ty để thực hiện hành vi vu khống, cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, công an đã triệt phá, khởi tố nhiều người làm việc tại chi nhánh Công ty luật TNHH Power Law (ở quận 12) để điều tra về hành vi vu khống. Phương thức của các nhóm này là hoạt động dưới vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư, tuyển dụng hàng trăm nhân viên để thu hồi nợ thông qua thủ đoạn "khủng bố", liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối.

Bệnh viện TP.HCM thở phào vì có quy định “cởi trói” việc mua sắm

Tại buổi làm việc vào chiều 6.3.2023, lãnh đạo các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM cho rằng Nghị định 07 và Nghị quyết 30 đã giải quyết được từ 70 - 80% việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế cho các đơn vị.

TS.BS Vũ Trí Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện thành phố Thủ Đức cho biết Nghị định 07 và Nghị quyết 30 cũng đã tháo gỡ rất nhiều cho bệnh viện. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, 3 báo giá là vô cùng khó khăn, nội dung này đã được tháo gỡ. Nội dung thứ hai là gia hạn các giấy phép lưu hành cũng là vấn đề rất lớn.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo các bệnh viện bày tỏ băn khoăn, lo lắng dù chỉ cần một báo giá. Cụ thể, là cách lấy báo giá để không bị quy kết về giá. Ngoài ra, trong việc sửa chữa trang thiết bị y tế, các bệnh viện cũng lo ngại việc bị vướng Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu. Từ đó kiến nghị cần có cơ quan chủ trì định mức giá.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Y tế TP.HCM sẽ tập huấn để thống nhất cách làm, có tổ công tác đi thực tế nắm bắt tình hình. Ngoài ra, hằng tuần sẽ có họp trực tuyến, sau một tháng sẽ sơ kết để báo cáo những mặt làm được và những vướng mắc phát sinh cho Bộ Y tế và lãnh đạo thành phố.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 3 và 4.3, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2023 có hiệu lực từ ngày 3.3 và Nghị quyết số 30/2023 - có hiệu lực thi hành gần như ngay lập tức nhằm đảm bảo cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế.

Trong đó, để giải quyết tình trạng thiếu thốn do giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế và số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán hết hạn, Nghị định 07 quy định gia hạn hiệu lực giấy phép nhập khẩu, số lưu hành trang thiết bị y tế. Nghị quyết 30 thì sửa quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Nghị quyết 144/2022 của Chính phủ, đồng thời cho phép linh hoạt hơn về giá gói thầu.

Mạo danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tự đặt hoa gửi đến quán của mình

Ngày 6.3.2023, thông tin từ Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) cho biết cơ quan đã làm việc và quyết định xử phạt một chủ quán cà phê ở xã Định Thành vì tự đặt hoa mang danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng khai trương.

Trước đó, vào chiều 5.3, Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện một lẵng hoa (gửi theo dạng điện hoa) được gửi đến quán cà phê ở ấp Núi Đất (xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) có bảng tên chúc mừng mang danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Qua kiểm tra, xác minh, Công an huyện Dầu Tiếng đã mời chủ quán cà phê lên làm việc để làm rõ.

Chủ quán cà phê khai nhận đã tự dùng điện thoại đặt hoa trên mạng xã hội rồi gửi đến quán cà phê của mình trong ngày khai trương để thu hút khách hàng.

Qua đó, chủ quán cà phê đã bị Công an huyện Dầu Tiếng xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi mạo danh người khác sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định tại Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Xe máy chở 3 lạng lách lao thẳng vào CSGT ở Hải Dương

Ngày 6.3.2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương (tại tỉnh Hải Dương) cho biết cơ quan này đã tiếp nhận, thụ lý điều tra giải quyết vụ việc một xe máy chở 3 người lao thẳng vào tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương) khi tổ này đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn, khiến một chiến sĩ bị thương.

Vụ việc này xảy ra khoảng 20 giờ 15 phút ngày 5.3, tại Km 52+500 trên Quốc lộ 37 (thuộc phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Lúc này, tổ công tác gồm 4 chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn.

Bất ngờ xe máy do Nguyễn Văn Toản cầm lái theo hướng Gia Lộc - thành phố Hải Dương, chở theo Lê Anh Văn và Lê Tuấn Tài (đều trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chạy với tốc độ cao lao vào chiến sĩ Đỗ Khánh Toàn đang làm nhiệm vụ.

Hậu quả là chiến sĩ Đỗ Khánh Toàn bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện 108 Hà Nội. Ngoài ra, trong quá trình truy bắt đối tượng, một chiến sĩ CSGT khác là Bùi Đình Úy bị thương ở chân.

Nguyễn Văn Toản, là người lái xe máy vi phạm cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Hai người ngồi sau xe máy bị thương nhẹ và xe máy cũng bị hư hỏng.

Qua kết quả kiểm tra tại bệnh viện, Nguyễn Văn Toản không có nồng độ cồn trong cơ thể; hiện chưa có kết quả kiểm tra ma túy trong cơ thể người này.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Giữa thách thức, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%

Trung Quốc hôm 5.3 đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khiêm tốn 5% trong năm nay, khi nước này khai mạc kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức quốc hội Trung Quốc).

Mục tiêu này được đặt ra sau khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2022 chỉ tăng 3% - một trong những thành tích yếu nhất của nền kinh tế này trong nhiều thập niên.

Kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong 3 năm chống dịch Covid-19, một cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản và việc siết chặt quản lý doanh nghiệp tư nhân. Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh sự cần thiết của ổn định kinh tế và mở rộng tiêu dùng.

Ông Lý cho biết: "Các mục tiêu phát triển chính trong năm nay dự kiến như sau: tăng trưởng GDP khoảng 5%, khoảng 12 triệu việc làm mới ở thành thị, tỉ lệ thất nghiệp thành thị khoảng 5,5%".

Ông Lý cảnh báo rằng lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu đang "mất đà" và những nỗ lực bên ngoài nhằm "đàn áp và kiềm chế Trung Quốc đang leo thang".

Một trong số nhiều thách thức mà Bắc Kinh phải đối mặt là mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Mỹ - quốc gia đang cố gắng ngăn chặn khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của Trung Quốc.

Triển vọng nhân khẩu học cũng đang xấu đi với tỉ lệ sinh giảm và dân số giảm vào năm 2022. Xu hướng này lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc kể từ năm 1961. Một báo cáo được công bố vào hôm 5.3 cho biết Trung Quốc có kế hoạch giảm chi phí sinh nở, chăm sóc trẻ em và giáo dục.

Về vấn đề Đài Loan, ông Lý nói rằng Bắc Kinh nên thúc đẩy hòa bình trong mối quan hệ song phương và thúc đẩy "tái thống nhất hòa bình" của Trung Quốc. Tuy nhiên, vị quan chức này cho biết cần thực hiện các bước kiên quyết để phản đối "nền độc lập" của Đài Bắc.

Theo báo cáo dự thảo ngân sách của Trung Quốc cho năm 2023, ngân sách quốc phòng sẽ tăng 7,2% so với năm 2022, lên 1.553,7 tỉ nhân dân tệ (khoảng 224,79 tỉ USD).

