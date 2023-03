Xem nhanh 12h ngày 5.3: Hai bảo mẫu An - Lành hối hận | Ông Tây sáng xin tiền, tối đi bar

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: 2 bảo mẫu hối hận, nhận sai

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội), thông tin từ Công an huyện Thường Tín cho biết đơn vị tiếp tục tạm giữ các nghi phạm Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội), để điều tra về hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Thị An tại cơ quan công an T.H

Tại cơ quan điều tra vào trưa 4.3, cả hai bảo mẫu An và Lành đều bật khóc khi làm việc với điều tra viên.

Nghi phạm Nguyễn Thị An khai, bản thân tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Hiện tại, ở lớp mà 2 bảo mẫu An và Lành trông coi có khoảng 10 trẻ.

Nghi phạm Nguyễn Thi An nói rằng không lường trước được hậu quả xảy ra và rất hối hận vì để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân.

Trong khi đó, bảo mẫu Nguyễn Thị Lành khai, trước đây đi làm thuê, cách đây khoảng một năm cùng nghi phạm An trông trẻ. Nghi phạm Lành có 2 con nhỏ sinh năm 2019 và 2020.

Bảo mẫu Lành cho hay, bé trai 17 tháng tuổi đi học được hơn 10 ngày, có hôm quấy, hôm khóc. Những hôm bé quấy, khóc thì bị bảo mẫu Lành túm cổ áo, dùng tay đẩy xuống nền xốp và quát để bé nín.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 7 giờ 30 phút sáng 23.2, bé trai 17 tháng tuổi được mẹ đưa đến giao cho các bảo mẫu An và Lành trông giữ cùng 6 trẻ khác. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, các nghi phạm An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ để quản lý thì cháu khóc, chạy ra bên ngoài và đứng ở cửa lớp. Thấy vậy, các nghi phạm Lành và An liền đánh đập cháu dã man.

Nghi phạm Lành tại cơ quan công an T.H

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi bố mẹ đến lớp đón con thì được 2 bảo mẫu thông báo là bé tự ngã.

Trong những ngày tiếp theo, bé được gia đình đưa đến lớp. Sáng 26.2, khi bé khóc, bảo mẫu An đã đạp vào bụng khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, các nghi phạm An và Lành gọi gia đình cháu bé đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng tình trạng sức khỏe của bé trở nặng. Đến chiều 2.3 thì nạn nhân tử vong.

Kết quả sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của bé trai 17 tháng tuổi là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Liên quan đến vụ việc này, đại tá Nguyễn Tiến Tần, là Trưởng công an huyện Thường Tín, cho biết ngay khi nhận được tin từ quần chúng nhân dân, đơn vị xác định đây là vụ án rất nghiêm trọng và phức tạp.

Theo đại tá Nguyễn Tiến Tần, đây là nhóm trẻ tự phát, tự lập, không có công cụ phương tiện đảm bảo cho lớp học. Nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói, còn 2 bảo mẫu có thời gian quanh co chối tội.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần thông tin, qua những vết thương trên người cháu bé, đơn vị nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã phối hợp với các đơn vị cơ quan chức năng thành phố vào cuộc quyết liệt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng vào cuộc xác minh du khách người Nga xin tiền giữa phố

Hình ảnh một du khách người nước ngoài đứng ở ngã tư tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, trên tay có cầm bảng ghi dòng chữ: "Tôi đang đi du lịch mà không có tiền. Xin vui lòng hỗ trợ chuyến đi của tôi", được lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nam du khách này liên tục di chuyển, đổi vị trí đứng xin tiền, thậm chí còn xin tiền ở khu vực cấm người lang thang xin ăn.

Ngày 4.3.2023, ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết sở này đã nắm thông tin và đã báo cho Tổ xử lý nhanh và Công an thành phố Đà Nẵng về việc xuất hiện một nam du khách người nước ngoài xin tiền ở trung tâm thành phố.

Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, chủ trương của thành phố là không có người lang thang xin ăn. Vì vậy, đối với trường hợp người nước ngoài lang thang, không có nơi cư trú sẽ được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội hỗ trợ ăn uống, chỗ ở, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến việc lang thang xin ăn.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng cho biết tùy từng trường hợp sẽ báo cáo UBND thành phố để có ý kiến, giải quyết. Nếu là khách du lịch thì sẽ đơn vị sẽ xác minh đoàn nào đưa đến, họ nhập cảnh vào Việt Nam như thế nào.

Theo đại diện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, đã có nhân viên của sở đến làm việc với du khách khi phát hiện người này đang đứng xin tiền và đề cập việc hỗ trợ. Tuy nhiên, nam du khách không trả lời và bỏ đi.

Gần đây nhất, vào chiều 3.3, khi phát hiện nam du khách xuất hiện ở ngã tư đường Hoàng Diệu (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), cán bộ Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng đã có mặt để nhắc nhở và trong ngày 4.3, du khách này không xuất hiện xin tiền.

Đại diện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng thông tin, du khách này người Nga có visa du lịch tại Việt Nam đến ngày 14.3. Theo các cán bộ sở, vài ngày gần đây, ban ngày du khách này đi xin tiền còn ban đêm thì vào một số quán bar trên địa bàn. Tổ xử lý nhanh của Sở Du lịch cũng đã hỏi người này có cần hỗ trợ gì không nhưng trả lời không cần rồi bỏ đi.

Hiện Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng giao cho lực lượng các quận, huyện tiếp tục theo dõi, nếu phát hiện du khách còn xin tiền sẽ phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (thuộc Công an thành phố Đà Nẵng), Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan cùng phối hợp xử lý.

Từ chối chở người khuyết tật, phụ xe buýt bị phạt 100.000 đồng

Mạng xã hội hai ngày qua xôn xao về những hình ảnh kèm thông tin một người đàn ông bị khuyết tật, không còn tay, chân nhờ người đi đường đón xe buýt tuyến từ thành phố Vinh đến thị xã Cửa Lò (thuộc tỉnh Nghệ An) nhưng lại bị một nhân viên phụ xe buýt ở tỉnh Nghệ An “ngó lơ”, không cho lên xe.

Một người đàn ông đi đường vẫy chiếc xe buýt chạy tuyến đường này với ý định sẽ hỗ trợ, bồng người đàn ông khuyết tật này lên xe.

Tuy nhiên, xe buýt dừng nhưng lái xe buýt không mở cửa, còn nữ phụ xe thì chỉ mở ô cửa kính từ chối không chở vì với lý do "sẽ không ai bế hành khách này xuống". Sau đó, chiếc xe buýt này đóng cửa và chạy đi.

Sau khi thông tin và hình ảnh do người đi đường dùng điện thoại chụp đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc trước cách hành xử vô cảm của lái xe và phụ xe buýt.

Qua xác minh, thanh tra giao thông đã mời lái xe và phụ chuyến xe buýt này cùng đại diện doanh nghiệp đến làm việc. Tại đây, lái xe và phụ xe đã thừa nhận sự việc đúng như người dân phản ánh.

Liên quan vụ việc này, thông tin từ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết cơ quan này đã ra quyết định xử phạt phụ xe buýt vì đã "ngó lơ", không hỗ trợ, giúp đỡ hành khách là người khuyết tật vận động hoặc khuyết tật thị giác khi đi xe với mức 100.000 đồng theo điều 31, Nghị định 100/2019 về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga bất ngờ đến thăm các binh sĩ ở Donetsk

Hãng TASS ngày 4.3 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa thị sát một đồn chỉ huy của một đơn vị thuộc tiểu đoàn Vostok ở phía nam Donetsk.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) thăm một đồn chỉ huy ở Donetsk REUTERS

Tại đồn chỉ huy, ông Shoigu đã nghe báo cáo từ thượng tướng Rustam Muradov, tư lệnh Quân khu miền Đông, và các sĩ quan tham mưu về những diễn biến hiện nay và hành động của các binh sĩ, theo Bộ Quốc phòng Nga.



Trong chuyến đi, ông Shoigu tập trung vào việc tổ chức công tác hỗ trợ cho các binh sĩ, bao gồm điều kiện nơi ở an toàn, cũng như thị sát công tác của các đơn vị quân y và hậu cần.

Ông đã cảm ơn những binh sĩ hoàn thành nhiệm vụ tại vùng chiến dịch quân sự đặc biệt về sự dũng cảm và trao thưởng cho họ. "Đây là những phần thưởng xứng đáng. Các bạn đã chiến đấu dũng cảm. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi rất hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục trung thành phục vụ đất nước chúng ta", ông phát biểu với các binh sĩ và chúc họ sẽ trở về nhà an toàn.

Liên quan tình hình tại Ukraine, báo Kyiv Independent đưa tin Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola ngày 3.3 đã có chuyến thăm thứ 2 đến Ukraine trong chiến sự.

Trong chuyến thăm không công khai trước, bà đã gặp Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk và cam kết rằng sự hợp tác giữa 2 bên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

"Thật tốt khi được trở lại Ukraine với những con người dũng cảm truyền cảm hứng cho thế giới… với những người châu Âu có quê hương trong Liên minh châu Âu của chúng ta", bà viết trên Twitter.

Trong một diễn biến khác, TASS dẫn lời thư ký báo chí Đại sứ quán Nga ở Washington Igor Girenko chỉ trích rằng các lệnh cấm vận của Mỹ đưa ra ngày 3.3 đối với 6 công dân Nga đang làm việc trong hệ thống tư pháp là sự can thiệp vào chuyện nội bộ.

"Thay vì giơ gậy cấm vận, đã đến lúc giới chức Mỹ thực tế và chú ý đến tình hình trong nước mình", nhà ngoại giao Nga phát biểu.

