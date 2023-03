Xem nhanh 12h: Khu căn hộ ngàn tỉ ở Thủ Thiêm sắp đấu giá | Vật vã vì ‘cạn’ vật tư y tế

Lãnh đạo các nước chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Tại kỳ họp bất thường lần thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra vào sáng hôm qua 2.3, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước.

Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba đã gửi điện và thư chúc mừng tới tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Quá trình công tác Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào, ông Thongloun Sisoulith đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm phong phú của mình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo Việt Nam đưa đất nước tiếp tục vững bước tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; đồng thời, chúc cho mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình cũng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong bức điện, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ coi trọng cao độ quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng nỗ lực cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong thư, Quốc vương gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn, phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực.

Trong thư chúc mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez bày tỏ tin tưởng hai nước Cuba và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực, củng cố mối quan hệ mẫu mực giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cận cảnh khu căn hộ ngàn tỉ bỏ hoang ở Thủ Thiêm sắp đấu giá

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp, lắng nghe kế hoạch chi tiết các thủ tục tiến hành tổ chức đấu giá các lô đất và 3.790 căn hộ chung cư tại Khu tái định cư Bình Khánh thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Cận cảnh khu căn hộ ngàn tỉ bỏ hoang ở Thủ Thiêm sắp đấu giá

Đây là số căn hộ tái định cư thuộc khu 38,4 hecta phường Bình Khánh (thành phố Thủ Đức), nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Nếu tiếp tục đưa ra đấu giá thì đây sẽ là lần thứ tư TP.HCM đấu giá số căn hộ trên sau 3 lần đấu giá bất thành.

Dù khu nhà tái định cư trên đã hoàn thiện gần 10 năm qua và nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm khá đắc địa nhưng hàng chục ngàn căn hộ không người ở, bán đấu giá nhiều lần vẫn không có người mua, tiếp tục lãng phí nghiêm trọng.

Sau thời gian dài bị bỏ hoang, xuống cấp nên mỗi năm TP.HCM phải chi khoảng 70 tỉ đồng để bảo trì, thuê người quản lý. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên vào chiều 2.3, tình trạng cỏ mọc um tùm, rác thải ngổn ngang, cơ sở vật chất xuống cấp vẫn xảy ra.

Trước đó, năm 2018, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM đã mở bán đấu giá nhưng không thành công vì không có đơn vị nào tham gia. Năm 2019, với giá 9.100 tỉ đồng nhưng vẫn không có tổ chức, cá nhân nào đăng ký tham gia đấu giá. Lần thứ ba là vào tháng 6.2021, giá đưa ra bán đấu giá của hàng ngàn căn hộ này là 9.900 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào mua.

Nguyên nhân khiến việc 3 lần thành phố đưa ra đấu giá nhưng không ai mua do tổng mức giá quá lớn, trong khi giá khởi điểm cao, cộng với chất lượng nhà chung cư và thiết kế đã xuống cấp, lạc hậu so với mặt bằng căn hộ thương mại hiện nay.

Khởi tố 2 bị can có 'giấy chứng nhận phóng viên, cộng tác viên' của một tạp chí

Chiều 2.3.2023, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Định Quán (tại tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can "có giấy chứng nhận phóng viên, cộng tác viên của một tạp chí" để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán phê chuẩn.

Giấy chứng nhận phóng viên và cộng tác viên của 2 bị can H.K

Hai bị can gồm Nguyễn Tâm Trình (40 tuổi) và Nguyễn Văn Thọ (42 tuổi) đã có hành vi cưỡng đoạt 10 triệu đồng của một người dân trên địa bàn xã Phú Lợi (huyện Định Quán).

Theo điều tra ban đầu, một người dân trên địa bàn xã Phú Lợi trong quá trình cải tạo đất có vận chuyển một số đá về khu vực vườn thì bị 2 bị can này đến hù dọa, gợi ý chung chi, nếu không sẽ viết bài đăng báo.

Ngày 22.2.2023, khi bị can Trình và bị can Thọ đang nhận 10 triệu đồng của người này tại một quán cà phê trên địa bàn huyện Định Quán thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Làm việc với cơ quan công an, 2 người này có trình ra 2 tấm thẻ nhựa cứng, trên thẻ có dán hình và mộc đỏ với nội dung "Giấy chứng nhận phóng viên" mang tên Nguyễn Tâm Trình và "Giấy chứng nhận cộng tác viên" mang tên Nguyễn Văn Thọ của một tạp chí có trụ sở ở thành phố Hà Nội.

“Nóng” tình trạng thiếu vật tư y tế

thời gian gần đây, tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, cạn vật tư y tế kéo dài tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã gây ra không ít phiền toái, nhiêu khê cho người bệnh.

Nhiều bệnh nhân từ các tỉnh chuyển tuyến lên thành phố điều trị vừa chịu cảnh đau đớn còn phải mòn mỏi để chờ được phẫu thuật. Đó chính là tình trạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (ở TP.HCM) trong những ngày qua.

Người dân mệt mỏi chờ kết quả khám bệnh ĐÌNH HUY

Theo báo cáo của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức gửi Bộ Y tế, do một số vướng mắc về quy định đấu thầu, mua sắm cũng như gia hạn giấy nhập khẩu trang thiết bị, bệnh viện không mua được các hóa chất, trong đó có hóa chất miễn dịch, hóa chất khí máu, vật tư hút máu đông, miếng dán cố định phẫu trường, kim gây tê tủy sống…

Một số bác sĩ, phẫu thuật viên cho hay, tình trạng khan hiếm vật tư y tế vẫn chưa thể khắc phục do các vướng mắc như đã được bệnh viện phản ánh nên bệnh viện bắt đầu giảm các ca mổ phiên, bao gồm bệnh nhân bị chấn thương có chỉ định mổ. Bệnh viện hiện chỉ có thể ưu tiên ca mổ cấp cứu và các ca rất nặng.

Một bác sĩ Khoa Phẫu thuật chấn thương của bệnh viện cho biết trong ngày đầu tiên bắt đầu mổ phiên, trong danh sách 19 bệnh nhân được lên lịch mổ, chỉ 6 trường hợp nặng nhất được duyệt mổ. Hoãn mổ hoàn toàn là việc không mong muốn từ bác sĩ và người bệnh, nhưng đây là tình huống "bất khả kháng" vì vật tư của bệnh viện đang rất cạn.

Nhiều máy móc ở Bệnh viện Chợ Rẫy “đắp chiếu” vì vướng quy định đấu thầu

Không chỉ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mà tình trạng tương tự còn xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Như Báo Thanh Niên từng thông tin, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã có báo cáo Bộ Y tế về những khó khăn, vướng mắc, không thể mua được trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất do vướng luật. Nhiều máy móc hư hỏng, “đắp chiếu” nhưng không thể sửa chữa, bảo trì.

Điều này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chất lượng khám chữa bệnh cho bệnh nhân, bởi Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên trong trạng thái thiếu trang thiết bị y tế, thiết bị hư hỏng không sửa chữa được.

Chiều hôm qua 2.3, trong buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết việc không xác định được giá dự toán của gói thầu; nhiều trang thiết bị đã hết hạn giấy phép nhập khẩu... là những nguyên nhân khiến nhiều bệnh viện thiếu vật tư y tế.

Bà Lê Thiện Quỳnh Như tại buổi họp báo CTV

Bà Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, các cơ sở y tế tại TP.HCM không xác định được giá dự toán của gói thầu.

Theo đó, các cơ sở y tế trên địa bàn có khoảng 10% số lượng mặt hàng vật tư y tế, trang thiết bị là hàng đặc thù, riêng biệt hoặc dịch vụ phi tư vấn (sửa chữa, bảo trì, bảo hành...) các trang thiết bị đặc thù, riêng biệt (chỉ có 1 hoặc 2 nhà sản xuất) nên cơ sở y tế không thể có được báo giá.

Việc thẩm định giá cũng không thực hiện được vì các tổ chức thẩm định giá hiện nay không nhận thực hiện thẩm định giá trang thiết bị y tế, các dịch vụ phi tư vấn; rất nhiều trang thiết bị, dịch vụ không có giá trúng thầu của các gói thầu tương tự trong thời gian không quá 90 ngày.

Giá kê khai và công khai của trang thiết bị y tế trên cổng thông tin đấu thầu chưa thực hiện đầy đủ chi tiết cấu hình, tính năng, chưa được kiểm soát nên việc các cơ sở y tế tham khảo để xây dựng giá dự toán gói thầu cũng không đầy đủ, phù hợp.

Bên cạnh đó, nhiều trang thiết bị đã hết hạn giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay rất nhiều trang thiết bị (hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế kỹ thuật cao) theo quy định phải có giấy phép nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp, nhưng đến nay các giấy trên đã hết hạn từ ngày 1.1.2023 và chưa được Bộ Y tế cấp mới gia hạn nên các sản phẩm hàng hóa dự thầu không thể trúng thầu. Vì vậy, cơ sở y tế không thực hiện được việc mua sắm trang thiết bị.

Cùng với đó, hiện nay tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa của các cơ sở y tế đều phải thực hiện đấu thầu qua mạng, kể cả các gói thầu mua sắm thuốc, gói thầu mua sắm vật tư y tế với hàng trăm đến hàng ngàn mặt hàng/gói thầu và được chia thành nhiều phần, với số lượng hồ sơ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa rất nhiều.

Trong khi đó, hạ tầng của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa đáp ứng được khi đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thông báo mời thầu và phát hành hồ sơ mời thầu.

"Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có danh mục hàng hóa nhiều thường bị gián đoạn, nếu gói thầu trên 300 khoản là gần như không đăng tải được", đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của FBI về nguồn gốc virus Covid-19 từ Vũ Hán

Chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc mới của giám đốc FBI Christopher Wray cho rằng đại dịch Covid-19 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của FBI liên quan nguồn gốc Covid-19

Một phát ngôn viên của chính phủ Trung Quốc cho biết cáo buộc trên không đáng tin.

Nhận định của ông Wray là phát ngôn mới nhất sau chuỗi các tuyên bố tương tự của các quan chức Mỹ từ thời Tổng thổng Donald Trump, qua đó cho thấy rõ sự chia rẽ về quan điểm ngay cả bên trong chính phủ Mỹ hiện nay.

Ông Wray đã đưa ra nhận xét trên trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào hôm 28.2. Ông nói FBI đã có kết luận về khả năng rò rỉ ở phòng thí nghiệm Vũ Hán từ khá lâu. Nhưng ông nói mình không thể chia sẻ thêm chi tiết vì đó là thông tin mật.

Thông tin của ông Wray được đưa ra sau khi tờ The Wall Street Journal đưa tin Bộ Năng lượng đã đưa ra kết luận tương tự. Tuy nhiên, cơ quan này được cho là có mức độ tin tưởng thấp vào đánh giá của mình.

Trong khi đó, ít nhất 4 cơ quan khác và 1 hội đồng tình báo quốc gia lại cho rằng đại dịch có thể bắt nguồn từ tự nhiên. Còn 2 cơ quan khác vẫn chưa đưa ra kết luận.

"Hiện tại không có sự đồng thuận nào trong chính phủ Mỹ về nguồn gốc Covid-19. Công việc (điều tra) vẫn đang được tiếp tục triển khai".

Ông Wray trở thành giám đốc FBI vào năm 2017 sau khi được tổng thống lúc bấy giờ là ông Donald Trump bổ nhiệm. Ông Trump có cùng quan điểm nghiêng về giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Chính phủ Trung Quốc lâu nay vẫn phủ nhận cáo buộc trên. Hôm 1.3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các phát ngôn từ Mỹ là thao túng chính trị và chỉ trích cộng đồng tình báo Mỹ có truyền thống gian lận và lừa dối.

