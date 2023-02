Xem nhanh 12h ngày 14.2: Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam | Bộ đội đã tới vùng động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam khiến 8 người tử vong



Sáng nay 14.2, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành (tại tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn M.C

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực ngã tư trên tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách 16 chỗ (chở theo nhiều người, di chuyển theo hướng nam – bắc) với xe container đi từ hướng Quốc lộ 1 xuống cảng Kỳ Hà.

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, ông Lê Văn Sinh, vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện.

Nhiều người khác bị thương đã được xe cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Quảng Nam và Trung tâm Cấp cứu 115 đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, ô tô khách bị hư hỏng nặng, lật ngửa; xe container hư hỏng nặng phần đầu.

Sáng cùng ngày, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông để phối hợp chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Sau khi nắm thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

76 bộ đội Việt Nam đã tới Hatay, sẵn sàng cứu nạn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ



Tối 13.2 (theo giờ địa phương), từ thành phố Istanbul (của Thổ Nhĩ Kỳ), đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp tục lên chuyến bay đến thành phố Antakya, thuộc tỉnh Hatay ở miền Nam nước này để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cứu nạn sau thảm họa động đất.

76 bộ đội Việt Nam đã tới Hatay, sẵn sàng cứu nạn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Tổng chỉ huy lực lượng, cho biết mặc dù quãng đường và thời gian di chuyển từ Việt Nam sang đến thành phố Antakya (thuộc tỉnh Hatay) khá dài nhưng 76 quân nhân và 6 chó nghiệp vụ đều bảo đảm sức khỏe tốt, tinh thần sẵn sàng.

Tại sân bay, đoàn công tác có cuộc trao đổi với đại diện Tổng cục Điều phối thiên tai và tình trạng khẩn cấp thuộc Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến, sau khi nhận hành lý, kiểm kê vật chất, đoàn sẽ về đóng quân tại một sân vận động ở thành phố Antakya. Sau đó, đoàn sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay trong đêm.

Trước đó, đêm 12.2, 76 quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay TK165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ để tới quốc gia này tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa của trận động đất kinh hoàng.

Đoàn gồm có:

Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần có quân số 30 người

Đội Công binh cứu sập thuộc Binh chủng Công binh gồm 30 người

Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ đội Biên phòng gồm 9 người và 6 chó nghiệp vụ

Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người.

Đoàn công tác mang theo hơn 42 tấn trang thiết bị chuyên dụng và vật chất, hậu cần bảo đảm tự lo thực hiện nhiệm vụ trong 1 tháng.

Tổng chỉ huy lực lượng là thiếu tướng Phạm Văn Tỵ. Ông cũng là Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), đồng thời là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sai phạm gì khiến cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam bị bắt giam?

Như Thanh Niên đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Đức Thái (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - gọi tắt là NXB Giáo dục Việt Nam), Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu Trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục Việt Nam), về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

2 bị can khác cũng bị bắt để điều tra tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đinh Quốc Khánh (cựu Phó trưởng ban Kế hoạch Marketing NXB Giáo dục Việt Nam) và Tô Mỹ Ngọc (Chủ tịch HĐTV Công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng).

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

Theo cơ quan công an, ông Thái đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục, cùng bà Thủy và ông Khánh thông đồng với bà Ngọc để thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu cung cấp giấy in, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

"Sau khi trúng thầu, ông Thái, bà Thủy được nhận lợi ích vật chất từ bà Ngọc", Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, trong kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về GD-ĐT, Thanh tra Chính phủ đã "điểm mặt" hàng loạt sai phạm của NXB Giáo dục Việt Nam liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm giấy in.

Theo Thanh tra Chính phủ, trong giai đoạn thanh tra từ năm 2014 - 2018, việc xác định nhu cầu sản xuất của NXB Giáo dục Việt Nam không sát thực tế, do đó lượng hàng tồn kho lớn (chủ yếu là giấy in), làm tăng chi phí lãi vay, dẫn đến giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Từ tháng 8.2017 trở về trước, NXB Giáo dục Việt Nam chưa ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu in sách giáo khoa, cung cấp vật tư, giấy in... để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Cùng với đó, NXB Giáo dục Việt Nam sử dụng giấy in định lượng thấp, thấp hơn định lượng giấy in sách thường theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8694:2011.

Đặc biệt, từ trước năm 2014 và trong giai đoạn từ 2014 - 2019, NXB Giáo dục Việt Nam chỉ thu thập báo giá của một số ít nhà thầu cung cấp giấy in, chỉ có 2 - 3 đơn vị được NXB Giáo dục Việt Nam lựa chọn cung cấp giấy in sách giáo khoa trong một năm, lặp đi lặp lại trong nhiều năm.

Riêng giai đoạn 2014 - 2019, Công ty cổ phần giấy Phùng Vĩnh Hưng được lựa chọn cung cấp chiếm 83,1% số lượng giấy của NXB Giáo dục Việt Nam (tương ứng hơn 1.890 tỉ đồng). Cơ quan thanh tra kiểm tra xác suất một số hợp đồng cung cấp giấy in của công ty này cho NXB Giáo dục Việt Nam (1/3 tổng lượng giấy in đã cung cấp, tương ứng hơn 528 tỉ đồng) thì phát hiện giá giấy in công ty bán cho NXB Giáo dục Việt Nam cao bình quân gấp khoảng 1,7 lần giá công ty nhập khẩu trực tiếp (tương ứng số tiền chênh lệch khoảng 210 tỉ đồng).

"Những nội dung nêu trên cho thấy việc lựa chọn nhà thầu cung cấp giấy in để sản xuất sách giáo khoa theo phương thức chào hàng cạnh tranh của NXB Giáo dục Việt Nam có nhiều điểm bất thường, chưa bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế", Thanh tra Chính phủ nhận định, đồng thời chuyển thông tin sang Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Cũng tại cuộc thanh tra kể trên, một vụ việc khác được Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin sang Bộ Công an là việc hướng dẫn sử dụng sách bài tập, sách tham khảo có dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý nhà nước và NXB Giáo dục Việt Nam trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

Các bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy (trái) và Đinh Quốc Khánh BỘ CÔNG AN

Theo Thanh tra Chính phủ, ngày 11.4.2013, Bộ GD-ĐT ban hành văn bản số 2372 về việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông, có nội dung hướng dẫn: "sách bài tập do NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn dựa theo sách giáo khoa, được Bộ GD-ĐT thẩm định, cho phép xuất bản, in và phát hành".

Thực tế, công tác tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản, in ấn và tổng phát hành các loại sách bài tập, sách tham khảo thuộc chức năng, nhiệm vụ của NXB Giáo dục Việt Nam (là đơn vị thống lĩnh thị trường, độc quyền tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản, in và phát hành sách bài tập).

Vì thế, việc nêu "sách bài tập được Bộ GD-ĐT thẩm định, cho phép xuất bản, in và phát hành" tại văn bản trên là không đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ GD-ĐT.

Đến tháng 7.2014, Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư số 21/2014 quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nhưng không kịp thời ban hành văn bản về việc dừng sử dụng văn bản số 2372.

Điều này đã gây nhầm lẫn cho học sinh, phụ huynh và xã hội, hiểu rằng sách bài tập được NXB Giáo dục Việt Nam xuất bản cũng là tài liệu bắt buộc phải mua kèm theo sách giáo khoa, dẫn đến thực tiễn hầu hết gia đình học sinh khi mua sách giáo khoa đều mua sách bài tập kèm theo do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành.

Hành khách bỏ quên 1,2 tỉ ở băng chuyền hành lý sân bay Nội Bài

Trưa 13.2.2023, khi kết thúc chuyến bay, trong lúc lấy hành lý ký gửi, một nam hành khách đặt tạm chiếc túi xách tay trên sàn nhà ga, ngay cạnh băng tải. Tuy nhiên, sau đó người này ra về mà quên luôn chiếc túi bên trong có tới 1,2 tỉ đồng. Đáng nói chiếc túi tiền tỉ "bị ngó lơ" hơn 1 tiếng đồng hồ dù nằm ngay trên sàn nhà ga hành khách.

Hành khách bỏ quên 1,2 tỉ ở băng chuyền hành lý sân bay Nội Bài

Người này cho biết, khoảng hơn 10 giờ sáng 13.2, sau chuyến bay từ Đà Nẵng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, trong lúc lấy hành lý ký gửi, anh đặt tạm chiếc túi xách tay trên sàn nhà ga, ngay cạnh băng tải. Tuy nhiên, sau khi chất hành lý ký gửi lên xe đẩy, anh cùng người nhà vội vã ra về và quên luôn chiếc túi. Bên trong có tới 1,2 tỉ đồng.

Sau khi ăn trưa và sắp xếp lại hành lý, người này mới phát hiện không thấy chiếc túi tiền tỉ đâu.

Lực lượng an ninh hàng không sau đó đã thông báo có một chiếc túi tương tự và mời anh lên nhận lại.

Được biết, chiếc túi được một nhân viên Đội An ninh trật tự ga quốc nội phát hiện.

Sau khi kiểm tra, xác định chiếc túi có chứa gần 2.400 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng (tức 1,2 tỉ đồng) và một số đồ dùng cá nhân khác.

Đáng nói, chiếc túi tiền tỉ "bị ngó lơ" hơn 1 tiếng đồng hồ trên sàn nhà ga hành khách.

Anh Vũ Văn Diễn là Đội trưởng Đội An ninh trật tự ga quốc nội cho biết đây là điều rất may mắn. Vì sau chuyến bay của nam hành khách này, băng tải tiếp tục phục vụ 1 chuyến bay khác của hãng hàng không Bamboo.

Từ đầu năm 2023, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã nhặt được và trao trả trực tiếp cho 39 trường hợp hành khách bỏ quên tài sản tại sân bay (trong đó 28 trường hợp quên tại khu vực công cộng, 6 trường hợp tại khu vực hạn chế, cách ly, 5 trường hợp tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh).

Tính trên toàn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, theo số liệu của Phòng hành lý thất lạc sân bay Nội Bài, từ đầu năm 2023 đến nay, cơ quan này đã trao trả 353 trường hợp khách bỏ quên hành lý, tài sản.

Người chi ra 153 tỉ mua ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là ai?

Liên quan đến việc ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đã được người Việt Nam mua lại thành công từ Nhà đấu giá Millon (tại Pháp). Nguồn tin từ Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xác nhận việc một người Việt nam đã mua ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" và đang hoàn thành thủ tục để cổ vật này có thể hồi hương (dự kiến khoảng tháng 5 tới). Đó là ông Nguyễn Thế Hồng, Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh.

Nguồn tin cho biết ông Hồng mua được chiếc ấn với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng, phía bên chuyển nhượng là sàn đấu giá Millon có ông Alexandre Millon đại diện để giao kết hợp đồng. Tổng giá của tác phẩm (tức ấn vàng) được các bên thỏa thuận là 6.100.044 Euro bao gồm thuế (tương đương khoảng 153 tỉ đồng). Tất cả các loại thuế áp dụng cho việc bán tác phẩm do bên mua chịu trách nhiệm.

Người chi ra 153 tỉ mua ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là ai?

Ông Nguyễn Thế Hồng là người chủ động tìm hiểu để nắm được các thông tin về chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" khi nhà đấu giá Millon (tại Pháp) bắt đầu đưa ra thông tin đấu giá. Ông Hồng cũng bỏ ra toàn bộ các chi phí để Millon hủy bỏ cuộc đấu giá chiếc ấn báu, đồng ý để đàm phán thương lượng và mua trực tiếp. Việc thương lượng mua thành công cổ vật "Hoàng đế chi bảo" để đưa bảo vật hồi hương cũng nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" được đúc năm 1823 thời vua Minh Mạng, ấn bằng vàng, nặng 10,78 kg. Ấn được truyền từ đời vua Minh Mạng đến vị vua cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại. Sau đó, vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị ngày 30.8.1945 tại Ngọ môn Huế, đưa ra Hà Nội.

Tuy nhiên, cuối năm 1946 khi Pháp quay trở lại Việt Nam và đưa quân vào Hà Nội, bộ ấn kiếm đã bị thất lạc và rơi vào tay người Pháp. Đến ngày 8.3.1952, Pháp tổ chức nghi lễ trao lại ấn - kiếm cho Bảo Đại tại Đà Lạt, khi đó với tư cách "Quốc trưởng" của một chính phủ được ông đại diện thành lập năm 1948. Bộ ấn kiếm sau đó được thứ phi Bùi Mộng Điệp mang sang Pháp cho gia đình Bảo Đại từ đó đến nay.

Một chuyên gia về đồ cổ, cũng là người chơi cổ ngoạn lâu năm, cho biết ông Nguyễn Thế Hồng là người có một bộ sưu tập cổ ngoạn phong phú. Vị chuyên gia này cho biết ông Hồng sưu tập rất nhiều thứ, cả Trung Quốc, Việt Nam. Cả thời Đông Sơn, thời phong kiến độc lập tự chủ, thời Bắc thuộc. Bộ sư tập cũng đa dạng đồ gốm sứ, đồ đồng…

Vị này cũng cho biết bộ sưu tập cổ ngoạn của ông Hồng có rất nhiều nguồn từ trong nước và mua từ nước ngoài mang về.

Ông Nguyễn Thế Hồng hiện là chủ nhân của Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng. Đây là một bảo tàng tư nhân với nhiều cổ vật. Mới nhất, một hiện vật của bảo tàng này vừa được công nhận Bảo vật quốc gia trong đợt công nhận năm 2022 là chiếc thạp đồng văn hóa Đông Sơn.

Chiếc thạp này có một băng hoa văn trang trí 14 con thú (giống chồn/cáo) với 11 con đuôi thẳng, 3 con đuôi cong. Đàn thú 14 con này được tạo hình nối đuôi nhau chạy ngược chiều kim đồng hồ. Hội đồng Di sản quốc gia đánh giá đây là những con thú được đúc trong tư thế vận động, cong mình như đang đuổi theo nhau, tạo cho người xem cảm giác đang chuyển động.

Như vậy, có thể nói việc mua ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" của ông Hồng không phải tự nhiên mà có. Điều đó xuất phát từ thú vui cổ ngoạn của ông Hồng đã nhiều năm, cũng như khả năng tài chính của người này.

Chủ bị chôn vùi vì động đất, chó mệt, đau vẫn trung thành chờ đợi

Bị thương và yếu ớt, con chó vẫn nằm giữa đống đổ nát để chờ đợi. Chủ nhân của nó đã bị mắc kẹt suốt 5 ngày qua sau cơn động đất kinh hoàng ở thành phố Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ).

Chủ bị chôn vùi vì động đất, chó mệt, đau vẫn trung thành chờ đợi

Ông Mustafa Sonmez, anh trai chủ nhân con chó, cho biết nó đã tự mình rời khỏi đống đổ nát và đợi bên ngoài hai ngày qua.

Ông Sonmez nói: "Chủ còn nằm dưới đống đổ nát kìa. Chưa được cứu. Con chó thì vẫn chờ chủ. Chúng tôi đã đưa chó đến một nơi khác, nhưng nó lại quay về đây".

Các tình nguyện viên trong khu vực đã điều trị vết thương cho con chó và đặt nó lên tấm đệm để nghỉ ngơi.

