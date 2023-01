Xem nhanh 12h ngày 27.1: Ùn ùn trở về Hà Nội, TP.HCM | ĐSQ Mỹ bật mí chuyện “mang tiền về cho mẹ”

Sau tết, người dân ùn ùn trở lại TP.HCM khiến cửa ngõ phía Tây ùn tắc

Chiều mùng 5 Tết Nguyên đán 2023, hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây quay trở lại TP.HCM để làm việc khiến cửa ngõ phía Tây ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hơn 15 giờ ngày 26.1 (mùng 5 Tết Nguyên đán năm 2023), hàng ngàn phương tiện từ các tỉnh miền Tây di chuyển trên QL1, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng tỉnh Long An vào TP.HCM.

Trên QL1 (đoạn qua địa bàn H.Bình Chánh, TP.HCM), phương tiện nối đuôi kéo dài hàng km, di chuyển chậm.

“Ngày mai, tôi đi làm lại rồi nên tranh thủ lên sớm nghỉ ngơi, lấy sức. Biết xe đông thế này, tôi đã đi sớm hơn”, chị Huỳnh Thị Mai (quê Đồng Tháp) chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều người dân cho hay, phải mất rất nhiều thời gian mới di chuyển được từ cầu Rạch Miễu (tỉnh Tiền Giang) lên đến địa bàn H.Bình Chánh do lượng phương tiện quá đông. “Xe đông, trời nắng gắt, lại chở theo con nhỏ nên tôi phải dừng lại nghỉ ngơi bên đường liên tục. Đến địa bàn TP.HCM, lượng xe cũng giãn ra nên di chuyển dễ thở hơn”, anh Chánh (quê Tiền Giang) cho biết.

Càng về chiều, lượng phương tiện đổ về càng đông tại cửa ngõ phía Tây thành phố.Tại các giao lộ trên QL1 qua H.Bình Chánh, Q.Bình Tân luôn có CSGT túc trực, điều tiết giao thông. “Nhìn chung xe đông nhưng chưa xảy ra tình trạng kẹt xe. Khi có sự cố, chúng tôi nhanh chóng xử lý để tránh bị kẹt xe", một CSGT đang làm nhiệm vụ tại giao lộ trên QL1 - Bùi Thanh Khiết, cho hay.

Chiều cùng ngày, PV ghi nhận tại khu vực Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân), lượng phương tiện cũng khá đông. Ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết nơi này cũng đang đón một lượng khách khá đông từ người dân các tỉnh miền Tây quay trở lại TP.HCM làm việc. "Dự kiến khách cập bến khoảng 25.000 đến 30.000 lượt hôm nay. Khách quay trở lại TP.HCM tại bến tăng cao dự kiến ngày 29.1 (mùng 8 Tết)”, ông Phương nói.

Cửa ngõ Hà Nội ùn tắc 10 km: xe cấp cứu hú còi, nhích từng chút một

Chiều tối ngày 26.1 (mùng 5 Tết Quý Mão 2023), cửa ngõ phía Nam của Hà Nội ùn tắc gần 10 km khi người dân các tỉnh đổ về Hà Nội sau kỳ nghỉ tết. Trong khi đó, tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ không xảy ra hiện tượng ùn tắc tại các trạm thu phí như các năm trước đây.

Trong ngày cuối cùng nghỉ Tết Nguyên đán 2023, ở cửa ngõ phía nam Hà Nội, đoạn phía cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ lượng ô tô tăng đột biến. Đến chiều tối cùng ngày tình trạng ùn tắc kéo dài.

Theo chiều đi từ Hà Nam về Hà Nội, các phương tiện ô tô tràn hết các làn của cao tốc, bao gồm cả làn khẩn cấp.

Tình trạng ùn tắc tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía nam của thủ đô thường xuyên xảy ra vào những ngày cuối cùng của đợt nghỉ tết. Đây là cung đường bắt buộc phải di chuyển qua của người dân từ các tỉnh như Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình trở về Hà Nội.

Giám sát cung ứng xăng dầu để ngăn đầu cơ, găm hàng

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 25.1, tổ công tác do Phó tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Hoàng Ánh Dương làm tổ trưởng, đã đi kiểm tra, giám sát tình hình cung ứng xăng dầu ở 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng.

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều cây xăng có vi phạm.

Tại Hà Nam, tổ công tác phát hiện Cửa hàng xăng dầu số 1 Vực Vòng (Công ty TNHH Chiến Dưỡng), đặt tại tổ dân phố Vực Vòng (P.Đồng Văn, H.Duy Tiên) đóng cửa không bán hàng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam) kiểm tra, làm rõ. Kết quả, cửa hàng xăng dầu này đã tự ý đóng cửa, ngừng bán hàng trong khoảng từ 11 giờ đến 11 giờ 45 ngày 25.1.

Cửa hàng này không thực hiện việc bán xăng dầu theo thời gian quy định (từ 5 giờ đến 23 giờ cùng ngày) mà không có lý do chính đáng. Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15 triệu đồng.

Ông Hoàng Ánh Dương cho biết, trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán 2023, Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiến hành trực 24/24 giờ nhằm giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Đặc biệt, trong dịp này, Tổng cục Quản lý thị trường cũng thành lập các tổ công tác do lãnh đạo tổng cục trực tiếp làm tổ trưởng, tiến hành kiểm tra, giám sát việc kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong đó, tổ công tác của ông Hoàng Ánh Dương trực tiếp giám sát tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng... kết hợp kiểm tra công vụ, tình hình trực tết của lực lượng quản lý thị trường.

Trong ngày đầu tiên đi kiểm tra, giám sát, tổ công tác phát hiện một số trường hợp vi phạm với các hành vi: bán lẻ xăng dầu không đúng giá quy định, vi phạm về thời gian bán hàng đã đăng ký với sở công thương...





"Đối với các địa phương nói trên, trong thời gian tới, tổ công tác tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục, ổn định; không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt xăng dầu hay tình trạng các cửa hàng đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá", ông Dương khẳng định.

Ukraine muốn phản công, Mỹ khuyên điều gì?

Giới chức cấp cao Mỹ đang khuyến nghị Ukraine hoãn phát động một cuộc phản công lớn nhằm vào các lực lượng Nga cho đến khi đã được chuyển giao và huấn luyện sử dụng số vũ khí mới nhất từ Mỹ và đồng minh.

Theo Reuters, thông tin này được một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ với một nhóm phóng viên vào ngày 20.1.

Vị quan chức không muốn tiết lộ danh tính này cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Ukraine về khả năng tổ chức phản công dựa trên mong muốn đảm bảo lực lượng Ukraine trước hết phải có đủ thời gian huấn luyện sử dụng số vũ khí mới nhất do Mỹ cung cấp.

Các quan chức Mỹ tin rằng cuộc phản công sẽ thành công hơn nếu người Ukraine tận dụng lợi thế của việc huấn luyện và trang bị vũ khí mới. Washington đã tuyên bố sẽ gửi hàng trăm xe bọc thép M2 Bradley và Stryker tới Ukraine, cũng như đang cân nhắc khả năng gửi xe tăng chủ lực M1 Abrams.

Một phái đoàn cấp cao của Mỹ, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman và Phó cố vấn an ninh quốc gia Jon Finer, gần đây đã đến thủ đô Kyiv để hội đàm với các quan chức Ukraine.

Theo vị quan chức nói trên, thông điệp từ phía Mỹ là Ukraine đã dành nguồn lực đáng kể để bảo vệ thị trấn Bakhmut ở miền đông nhưng có nhiều khả năng là quân đội Nga cuối cùng vẫn sẽ kiểm soát được thị trấn này.

Vị quan chức còn cho rằng cho dù lực lượng Nga có giành được Bakhmut thì điều đó cũng sẽ không có tác động chiến lược nào với cuộc xung đột.

Theo quan chức này, phía Ukraine cần cân nhắc về việc sẽ tiếp tục đổ bao nhiêu nguồn lực cho việc bảo vệ Bakhmut trong bối cảnh đang chuẩn bị cho một cuộc phản công nhằm đẩy bật các lực lượng Nga ra khỏi những khu vực ở miền nam Ukraine.

Giới chức Mỹ đang làm việc với phía Ukraine về sự đánh đổi này. Ở một mặt khác, giới chức Mỹ đang khuyến nghị Kyiv điều chỉnh cách thức tiến hành cuộc chiến, tránh cố gắng đối đầu với lực lượng Nga bằng hỏa lực pháo binh vì cuối cùng Moscow sẽ giành được lợi thế thông qua sự tiêu hao.

Theo vị quan chức cấp cao Mỹ nói trên, đây là lý do trong đợt viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraine có xe bọc thép, bởi vì loại vũ khí này sẽ giúp Kyiv thay đổi cách tiến hành cuộc chiến.

Trung Quốc: Dịch đã qua đỉnh, số ca tử vong và nhiễm Covid-19 nặng giảm hơn 70%

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 25.1 cho biết các trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng do Covid-19 ở nước này đã giảm 72% so với mức cao nhất vào đầu tháng 1, trong khi số ca tử vong hàng ngày tại các bệnh viện cũng đã giảm 79% so với mức đỉnh.

Các số liệu được CDC Trung Quốc đưa ra sau khi một nhà khoa học nổi tiếng của chính phủ hồi cuối tuần qua cho biết 80% trong số 1,4 tỉ dân của Trung Quốc đã mắc Covid-19, vì vậy khó có khả năng dịch sẽ bùng phát trở lại trong 2 hoặc 3 tháng tới.

Trung Quốc vào đầu tháng 12.2022 đột ngột chấm dứt chính sách “Không Covid” đã áp dụng suốt 3 năm, dẫn đến việc bùng nổ số ca lây nhiễm trên khắp quốc gia đông dân nhất thế giới.

Trong khi các quan chức cho biết các ca nhiễm đã đạt đỉnh, một số chuyên gia thế giới lại cảnh báo về khả năng gia tăng ca bệnh ở các vùng nông thôn thiếu trang thiết bị y tế để đối phó bệnh Covid-19, khi hàng triệu người về quê đoàn tụ gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

CDC cho biết số bệnh nhân nguy kịch ở Trung Quốc đạt đỉnh vào ngày 4.1 với 128.000 ca và giảm xuống 36.000 ca vào ngày 23.1. Trong khi đó, số ca tử vong tại các bệnh viện đạt mức cao nhất hàng ngày là 4.273 vào ngày 4.1 và giảm xuống còn 896 ca vào ngày 23.1.

Số lượt bệnh nhân đến các phòng khám điều trị sốt đã giảm 96,2%, từ mức cao nhất là 2,8 triệu người vào ngày 22.12.2022 xuống còn 110.000 ca vào tháng 23.1.

Vào ngày 12.1, nhà chức trách thông báo rằng gần 60.000 người mắc Covid-19 đã tử vong trong bệnh viện kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ chính sách “Không Covid”.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

"Xem nhanh 12h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 28.1.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.