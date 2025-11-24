100.000 đồng của người phụ nữ buôn ve chai Huế: 'Gửi giúp bà con lụt trong nớ'

Sau cơn lũ lịch sử, từng đoàn xe lại nối nhau hướng về Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Đường vào tâm lũ trăm bề gian khó nhưng nhờ tấm lòng nghĩa tình của người dân cả nước, những chuyến xe cứu trợ vẫn băng lũ, vượt đèo, tìm đến từng mái nhà còn chìm trong nỗi cùng cực.

Giữa dòng xe cứu trợ tấp nập ấy, CLB thiện nguyện ATM gạo Huế đã lặng lẽ góp mặt để hỗ trợ bà con vượt qua đợt lũ lịch sử này.

Họ mang theo hàng tấn nhu yếu phẩm, dựng bếp ăn dã chiến, nấu hàng ngàn suất cơm nóng gửi bà con như cách đền đáp ân nghĩa mà đồng bào đã dành cho xứ Huế trong những mùa bão lũ.

Từ Huế vượt đèo đến với bà con rốn lũ

7 giờ sáng 22.11, trong cái lạnh se sắt của vùng đất cố đô, đoàn xe của CLB thiện nguyện ATM gạo Huế lăn bánh rời thành phố, hướng thẳng về tâm lũ Phú Yên cũ (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).

Câu lạc bộ thiện nguyện ATM gạo Huế đến với bà con vùng lũ Phú Yên cũ ẢNH: NVCC

Trong thùng xe chất đầy những bao gạo, thùng mì, hộp sữa, hũ muối mè… được xếp ngay ngắn, chan chứa tấm lòng của người dân xứ Huế gửi đến đồng bào đang oằn mình giữa dòng nước lũ.

Anh Nguyễn Đăng Hậu (41 tuổi), chủ nhiệm CLB thiện nguyện ATM gạo Huế kể rằng, chỉ sau 2 ngày phát động, bà con đã chung tay góp được hơn 50 tấn nhu yếu phẩm gửi đến vùng lũ.

Đợt cứu trợ lần này có 14 thành viên, dù bận rộn nhưng khi nghe tin đồng bào Phú Yên cũ gặp nạn, họ không đắn đo, cùng đồng lòng lên đường.

Anh Hậu (mặc áo đen) cùng các thành viên chuẩn bị các phần cơm nóng cho bà con ẢNH: NVCC

Hiểu nỗi thống khổ của bà con phải chịu đói trong những ngày mưa lũ, bên cạnh nhu yếu phẩm, nhóm còn dựng cả bếp ăn dã chiến, tự tay nấu khoảng 2.000 suất cơm nóng mỗi ngày gửi đến bà con.

Anh Hậu cho hay, bạn bè thân thiết của anh trong các hội nhóm thiện nguyện đã cùng chung tay ủng hộ để những suất cơm nghĩa tình được nấu đều đặn mỗi ngày, gửi đến bà con những bữa ăn ấm bụng giữa lúc ngặt nghèo.

Chuyến xe chở nhu yếu phẩm đến với bà con Phú Yên cũ ẢNH: NVCC

Xúc động các chuyến xe từ thiện đổ về rốn lũ Hòa Xuân sau trận lũ kinh hoàng

Hành trình đến với bà con rất khó khăn vì đường quốc lộ tắc nghẽn, hàng trăm xe “chôn bánh”, đoàn phải vòng lên đèo tìm đường. Gần 18 tiếng băng qua mưa gió, xe chao nghiêng qua những điểm sạt lở, cuối cùng đoàn cũng đặt chân đến khu vực Tuy Hòa (Phú Yên cũ).

Một khách sạn địa phương khi nghe tin liền mở cửa, cho nhóm mượn khu bếp để nấu ăn cho bà con.

“Khu vực nào còn tiếng kêu cứu, nơi nào còn ngập sâu mà được phép tiếp cận, chúng tôi sẽ cố gắng vào đến nơi”, anh Hậu quả quyết.

“Trả nghĩa ân tình đồng bào”

Anh Hậu rưng rưng khi nhắc đến tấm lòng của người dân Huế. Vùng đất ấy, năm này qua năm khác oằn mình dưới những trận bão lũ dữ dội nên vô cùng thấu hiểu nỗi khổ mà bà con Phú Yên cũ đang gánh chịu.

CLB thiện nguyện ATM gạo Huế hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ ẢNH: NVCC

Dù vừa trải qua hơn 1 tháng liên tiếp chống chọi thiên tai, nhưng khi đội phát động, bà con Huế vẫn chắt chiu từng ký gạo, từng thùng mì, từng hũ muối mè gửi đồng bào đang bị lũ dữ vây bốn bề.

Kể đến đây, mắt anh Hậu đỏ hoe: “Huế là vùng đất thường xuyên oằn mình chịu thiên tai, được người dân cả nước cưu mang trong lúc hoạn nạn. Chúng tôi đã nhận được ân tình, nên bây giờ trả nghĩa cho đồng bào”.

CLB thiện nguyện ATM gạo Huế tiếp cận vùng lũ để hỗ trợ bà con VIDEO: NVCC

Anh Hậu không thể quên khoảnh khắc đã in sâu trong tâm trí cả đoàn. Ngay trước giờ khởi hành, 1 người phụ nữ buôn ve chai hớt hải đạp xe đến, áo quần còn ướt mưa. Chị vội dúi vào tay anh Thuận tờ 100.000 đồng nhàu nát, nói trong gấp gáp: “Gửi giúp bà con lụt trong nớ”.

Nói xong, chị lại tất tả quay đi trên chiếc xe đạp rỉ sét, tiếp tục hành trình mưu sinh giữa ngày lạnh.

“Chúng tôi biết đó là số tiền chị vất vả mới kiếm được… vậy mà chị vẫn cho đi”, anh Hậu nghẹn lại.

Một nhóm giáo viên tiểu học ở Huế cũng khiến anh không giấu được xúc động. Nghe tin đoàn lên đường, họ rủ nhau vào bếp, rang từng mẻ muối mè thơm lừng, làm hàng trăm hũ nhỏ gửi theo xe.

“Muối mè là món thân thuộc của người dân Huế, gửi đi như gửi cái tình, gửi hơi ấm của nhà mình”, anh bồi hồi kể.

Những món quà giản dị của người dân Huế đã sưởi ấm trái tim bà con Phú Yên cũ sau những ngày kiệt sức ngâm mình trong lũ lụt.

Nhìn bà con vùng lũ sau nhiều ngày kiệt sức run run đón lấy hộp cơm nóng, vừa cười vừa rưng rưng nước mắt, anh em trong đoàn cũng thấy mắt mình cay xè.

“Chỉ cần thấy bà con cười, mọi mệt nhọc của chúng tôi đều tan biến”, anh Hậu bộc bạch.

Anh Hậu tâm sự, đội sẽ còn ở lại Phú Yên cũ trong vài ngày tới để kề vai sát cánh cùng bà con, giúp họ gượng dậy sau những ngày dài kiệt sức vì lũ dữ.

Với CLB thiện nguyện ATM gạo Huế, cứu trợ không chỉ là san sẻ khó khăn mà còn là lời hồi đáp cho những vòng tay đã từng nâng đỡ vùng đất cố đô qua bao khốn khó.

Từ sự chân thành ấy, một hành trình nghĩa tình lại tiếp tục được viết nên, nối dài vòng tay yêu thương từ TP.Huế đến những ngôi nhà còn ngập nước của miền Trung ruột thịt.