200 triệu đồng có nên mua xe gia đình 7 chỗ cũ?

Nhu cầu sở hữu một chiếc xe 7 chỗ đang ngày càng phổ biến với nhiều người dùng Việt, đặc biệt là những gia đình đông thành viên hoặc thường xuyên di chuyển đường dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá ô tô mới ngày càng cao, không phải ai cũng đủ khả năng chi trả vài trăm triệu đồng để mua một chiếc xe mới. Đó là lý do không ít người chuyển hướng sang thị trường xe đã qua sử dụng.

Những chiếc xe 7 chỗ cũ dù có tuổi đời khá cao nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người Việt nhờ không gian rộng rãi và tính thực dụng ẢNH: N.V

Trong đó, khoảng 200 triệu đồng là mức ngân sách khá phổ biến đối với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu hoặc cần một chiếc xe phục vụ gia đình với chi phí thấp. Nhưng câu hỏi đặt ra là, với số tiền này hiện nay liệu có thể tìm được ô tô 7 chỗ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hay không?

200 triệu đồng vẫn có nhiều lựa chọn

Khảo sát trên thị trường xe cũ thời điểm hiện tại cho thấy, với tầm tài chính khoảng 200 triệu đồng, người mua vẫn có thể tiếp cận một số mẫu ô tô 7 chỗ quen thuộc, như Toyota Innova sản xuất năm 2006 - 2008, KIA Carens đời 2009 - 2011, Mitsubishi Grandis đời 2005 - 2008 hoặc Toyota Zace đời cuối.

Ưu điểm lớn nhất của những mẫu xe này là không gian rộng rãi, khả năng chở đủ 6 - 7 người cùng hành lý cho các chuyến đi xa. Đây là yếu tố mà nhiều mẫu sedan hoặc hatchback cùng tầm giá khó có thể đáp ứng.

Trong số đó, Toyota Innova vẫn được xem là cái tên phổ biến nhất trên thị trường xe cũ nhờ độ bền đã được kiểm chứng qua thời gian, phụ tùng sẵn có và chi phí sửa chữa tương đối dễ chịu. Ngoài ra, KIA Carens hay Mitsubishi Grandis cũng khá hấp dẫn người mua với trang bị và cảm giác vận hành có phần hiện đại hơn so với nhiều đối thủ cùng đời.

Toyota Innova là cái tên rất được săn đón trên thị trường xe cũ ẢNH: N.V

Tuy nhiên, đổi lại cho mức giá dễ tiếp cận là tuổi đời xe tương đối cao. Phần lớn các mẫu xe kể trên đã lăn bánh từ 15 - 20 năm, đồng nghĩa nhiều chi tiết cơ khí, hệ thống treo, điều hòa đã xuống cấp; các hạng mục hao mòn khác có thể cần được bảo dưỡng hoặc thay thế sau khi mua. Vì vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào giá bán. Một chiếc xe có giá 180 - 200 triệu đồng nhưng cần thêm vài chục triệu đồng để phục hồi tình trạng vận hành thực tế sẽ khiến tổng chi phí sở hữu cao hơn đáng kể so với dự tính ban đầu.

Bên cạnh đó, những mẫu xe đời sâu cũng khó có thể đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi tương đương các dòng xe đời mới hơn. Đây là yếu tố cần được cân nhắc nếu xe thường xuyên phục vụ nhu cầu đi lại của cả gia đình.

Đừng để mức giá rẻ trở thành "cái bẫy"

Đáng chú ý, theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, ở phân khúc xe cũ dưới 200 triệu đồng, chất lượng thực tế giữa các xe có thể chênh lệch rất lớn dù cùng mẫu mã và đời sản xuất. Thậm chí, hai chiếc xe cùng đời hoặc có cùng năm sản xuất, cùng mức giá nhưng chi phí sử dụng sau khi mua có thể khác biệt đáng kể tùy thuộc vào lịch sử vận hành và mức độ chăm sóc của chủ xe trước đó. Vì vậy, việc lựa chọn đúng chiếc xe quan trọng không kém so với việc lựa chọn đúng mẫu xe.

Theo các chuyên gia, số tiền khoảng 200 triệu đồng hiện nay người mua vẫn có thể chọn một chiếc xe 7 chỗ cũ, nhưng đời khá sâu ẢNH: N.V

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Trọng Thạch Nguyên Vũ - một người có thâm niên trong thị trường ô tô cũ tại Việt Nam cho biết, với ngân sách khoảng 200 triệu đồng, người mua hoàn toàn có thể tìm được một chiếc xe 7 chỗ phục vụ gia đình nếu lựa chọn đúng mẫu xe và đúng nguồn xe.

Tuy nhiên, ông Vũ cho rằng người mua không nên quá đặt nặng yếu tố giá rẻ khi tìm kiếm xe cũ. Theo ông, trên thị trường hiện vẫn có những mẫu xe 7 chỗ được rao bán với giá chỉ hơn 100 triệu đồng. Dù hấp dẫn về mặt tài chính nhưng không ít xe trong số này từng sử dụng chạy taxi hoặc kinh doanh vận tải trong thời gian dài.

Khi đó, người mua có thể phải bỏ thêm một khoản tiền đáng kể để khắc phục các hạng mục xuống cấp sau khi nhận xe. Ngược lại, những chiếc xe có lịch sử sử dụng rõ ràng, được bảo dưỡng định kỳ và được bán bởi các đơn vị uy tín thường mang lại sự yên tâm cao hơn dù giá bán có thể nhỉnh hơn đôi chút.

Để tránh "tiền mất tật mang", người mua xe cần kiểm tra thông tin, chất lượng xe cẩn thận, nên chọn mua ở những nguồn uy tín ẢNH: N.V

Ông Vũ cũng khuyến nghị, người mua nên ưu tiên những đơn vị bán xe minh bạch về tình trạng kỹ thuật, lịch sử sử dụng cũng như sẵn sàng cho khách hàng kiểm tra xe trước khi giao dịch. Chuyên gia này nhấn mạnh, việc tiết kiệm được vài chục triệu đồng lúc mua xe có thể không đáng kể nếu sau đó phải tốn thêm nhiều thời gian, chi phí và công sức để xử lý các vấn đề phát sinh.

Nhìn chung, với ngân sách khoảng 200 triệu đồng, việc sở hữu một chiếc ô tô 7 chỗ phục vụ gia đình hiện nay vẫn hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên theo các chuyên gia, thay vì tập trung vào việc tìm chiếc xe có giá thấp nhất, người mua nên ưu tiên tình trạng kỹ thuật, lịch sử sử dụng và độ minh bạch của người bán. Trong phân khúc xe cũ, một chiếc xe được chăm sóc tốt thường mang lại giá trị sử dụng lâu dài hơn nhiều so với một chiếc xe giá rẻ nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.