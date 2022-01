36 năm ngày Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2022): Lan tỏa sự tử tế trong xã hội

Tờ báo không chỉ là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cũng không đơn thuần là tiếng nói của các tầng lớp thanh niên Việt Nam, mà là cầu nối của thanh niên với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân, với các lực lượng xã hội khác và với công tác đối ngoại nhân dân. Các nội dung thể hiện trên mặt báo, cho thấy độ nhanh nhạy, kịp thời và đã theo sát diễn biến đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, tình hình chung của đất nước.

Bám sát hơi thở cuộc sống

Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra khốc liệt tại TP.HCM, nhưng Báo Thanh Niên đã tổ chức tốt những chuyên đề, loạt bài tường thuật, phản ánh, tuyên truyền cho những sự kiện chính trị xã hội quan trọng và được dư luận đánh giá rất cao, trong đó nổi bật là tuyến bài tuyên truyền Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng như các tin bài về gương người tốt việc tốt, thông tin bảo vệ chủ quyền biển đảo...

Đặc biệt, từ 10.9.2021, báo in Thanh Niên đã cải tiến triệt để hình thức và nội dung, tăng tính nhận diện, tiệm cận với số hóa, tăng tương tác với bạn đọc và mạng xã hội. Đã mở các chuyên mục Thời luận (bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng), bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, chống tin giả, tin xấu độc, lan tỏa trên mạng xã hội (nêu bật những câu chuyện, những con người, việc làm tốt có sức lan tỏa tích cực trên mạng xã hội)…

Báo cũng đã chủ động tạo ra nhiều chuyên mục, nhiều bài viết, diễn đàn, chương trình nhằm định hướng giá trị và giáo dục người trẻ… đã tạo được sự chú ý của độc giả (nhất là độc giả trẻ). Các tuyến bài khai thác sâu tinh thần yêu nước, các tấm gương điển hình, mô hình mới tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên để từng bước nâng cao hình ảnh đẹp của cán bộ Đoàn trong cộng đồng; cổ vũ thanh niên sống đẹp, sống có ích được lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời mở các chuyên đề về Đoàn, Hội, thanh niên.

Báo đã tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống của báo trên mặt trận chống tiêu cực, tham nhũng, thông qua các loạt bài, bài điều tra khắp trên các lĩnh vực từ chính trị - xã hội, kinh tế, văn hóa, thể thao, giáo dục… Đồng thời nhiều loạt bài điều tra, phóng sự - ký sự, nêu bật gương người tốt việc tốt, phản ánh bám sát hơi thở cuộc sống, có sức lan tỏa, được dư luận và cơ quan chức năng đánh giá cao. Thông qua gương điển hình thanh niên tiên tiến, câu chuyện đẹp, người tốt việc tốt đã khơi gợi niềm tự hào cội nguồn văn hóa dân tộc, giúp thế hệ trẻ tiếp cận giá trị tốt đẹp của dân tộc và học tập noi theo. Bên cạnh đó, việc lên án hành vi sai trái, lệch lạc trên mặt trận phòng chống tiêu cực, giúp định hướng giá trị cho người trẻ.

Lan tỏa lòng nhân ái

Các hoạt động sau mặt báo cũng đã có rất nhiều sáng tạo, tổ chức kịp thời các chương trình nhân văn, nhân ái, góp phần cùng T.Ư Đoàn thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Hưởng ứng chương trình Nối vòng tay thương do T.Ư Đoàn phát động, Báo Thanh Niên đã kêu gọi bạn đọc và cộng đồng xã hội chung tay hỗ trợ, bảo bọc trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19 bằng Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, giúp được hàng nghìn trẻ mồ côi.





Chương trình Cùng em học trực tuyến trao tặng các trang thiết bị công nghệ, viễn thông cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có điều kiện được tham gia học trực tuyến, theo thông điệp không để một trẻ em nào có hoàn cảnh khó khăn bị mất cơ hội học tập vì đại dịch.

Chương trình Phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ tuyến đầu chống dịch do Báo Thanh Niên phát động kêu gọi bạn đọc đóng góp từ năm 2020 đến nay, đã trao hơn 3 tỉ đồng. Để cùng T.Ư Đoàn thực hiện chương trình Triệu túi an sinh, Báo cũng huy động các nguồn lực xã hội, cùng nội bộ CB-CNV trao hơn 48.000 túi quà an sinh, thuốc men cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại TP.HCM và các tỉnh lân cận…

T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Biên tập và đội ngũ những người làm Báo Thanh Niên đã kiên cường vượt qua khó khăn, góp phần cùng cả nước phòng chống đại dịch nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

T.Ư Đoàn mong muốn và tin tưởng Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy thế mạnh của một kênh thông tin đa dạng, phong phú, cập nhật, đáng tin cậy của Đảng, Nhà nước và bạn đọc. Trong dòng chảy đa chiều của thông tin hiện đại, Báo Thanh Niên hãy góp mình làm thành dòng chảy chủ đạo, dẫn dắt cái tốt đẹp, lan tỏa sự tử tế, nhân ái trong xã hội nhằm xây dựng một lối sống đẹp cho thanh niên, một bản sắc văn hóa của người Việt, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.