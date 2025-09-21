Ăn khuya món gì ít calo để tránh tăng cân?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM chia sẻ, để cơ thể khỏe mạnh, cân đối chúng ta nên đúng bữa và hình thành thói quen ăn trước 20 giờ. Chú ý kiểm soát khẩu phần ăn, bởi thực phẩm ít calo nhưng ăn lượng nhiều thì cũng sẽ khiến cơ thể dung nạp nhiều calo. Đọc nhãn thực phẩm để tránh đường, chất béo và muối không cần thiết để giữ sức khỏe và vóc dáng.

Trong một số tình huống học tập làm việc khuya nếu bị đói, bạn có thể chọn các món ăn vặt ít calo, giàu chất xơ và protein hoặc các món giúp đầy dạ dày hơn nhưng lại chứa ít calo. Tuy nhiên cần chú ý khẩu phần ăn.

Gợi ý các món ăn khuya ít calo

Trái cây (chuối, mận, táo, các loại quả mọng): Giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, ít hoặc không chứa chất béo, khả năng làm đầy dạ dày nhanh chóng với lượng calo tương đối ít.

Các loại hạt (hạnh nhân, óc chó, hạt điều): Chứa chất béo lành mạnh, giàu protein và chất xơ, giúp no lâu hơn. Nhưng thực phẩm này khó kiểm soát khẩu phần ăn vào, lưu ý ăn vừa phải vì chứa hàm lượng calo cao.

Sữa chua không đường, các loại hạt, trái cây... có thể là gợi ý để ăn vặt trong bữa khuya ẢNH: AI

Bỏng ngô "không đường": Một món ăn vặt đơn giản, giúp no bụng mà không nạp nhiều calo.

Trà không đường, không chứa caffein: Trà tim sen, trà hoa cúc, trà bạc hà..., giàu các chất chống oxy hóa, đẩy lùi tình trạng căng thẳng thần kinh, hỗ trợ làm giảm cơn đói thần kinh và hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả.

Sữa nghệ vàng: Giúp giảm căng thẳng và tiêu hóa tốt, với lượng calo thấp.

Nước mật ong pha loãng: Nhiều khoáng chất, vitamin thiết yếu và axit amin sẽ giúp dạ dày no lâu hơn, giúp cho cơn thèm ăn vào ban đêm qua đi nhanh chóng. Nước ép trái cây (tuy nhiên nếu có thể thì vẫn nên ưu tiên ăn trái cây tươi nguyên quả).

Rau củ luộc hấp, trứng luộc: Ngoài một số món ăn vặt nêu trên, các loại rau củ luộc hoặc hấp, trứng luộc cũng là những món hỗ trợ tốt trong việc điều chỉnh cân nặng. Khi luộc hoặc hấp, rau củ giữ được lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol và tăng cường sức đề kháng. Phương pháp này còn hạn chế dầu mỡ, giúp bữa ăn nhẹ nhàng, dễ hấp thu, tránh tích tụ mỡ.

Các loại rau củ luộc hoặc trứng luộc cũng là những món hỗ trợ tốt trong việc điều chỉnh cân nặng nếu ăn với khẩu phần hợp lý ẢNH: LÊ CẦM

Trong khi đó, trứng luộc là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, giàu vitamin B12, vitamin D, choline và các axit amin thiết yếu, rất tốt cho não bộ và cơ bắp. Kết hợp rau củ luộc hoặc hấp cùng trứng luộc giúp cân bằng dinh dưỡng, giảm calo mà còn phù hợp cho người ăn kiêng, người tập luyện thể thao hoặc những ai muốn duy trì lối sống lành mạnh.

"Không sử dụng các chất kích thích (chứa caffeine, thực phẩm chứa cồn,...), thực phẩm chứa nhiều đường, đồ ăn cay và nhiều dầu mỡ vào bữa tối để tránh ảnh hưởng giấc ngủ và hệ tiêu hóa", cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy lưu ý.