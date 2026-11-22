Giáo sư Dan Augustine, bác sĩ tim mạch tại Sports Cardiology UK (Anh), cho biết tập sức mạnh mang lại nhiều lợi ích tim mạch nhưng thường bị bỏ qua.

Nghiên cứu do Đại học Harvard (Mỹ) dẫn đầu được đăng trên tạp chí British Journal of Sports Medicine theo dõi gần 147.000 người trong 30 năm cho thấy kết hợp tập sức mạnh và thể dục nhịp điệu (như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe) giúp giảm tới 45% nguy cơ tử vong sớm, theo tờ The Telegraph.

Kết hợp tập sức mạnh với đi bộ nhanh 10 phút mỗi tối có thể hỗ trợ bảo vệ tim mạch lâu dài ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Sau tuổi 50, duy trì cơ xương tổng thể rất quan trọng, hãy tập trung vào ba nhóm cơ chính sau đây:

Cơ ngực khỏe giúp giảm nguy cơ đau tim

Một nghiên cứu gần đây cho thấy cơ ngực khỏe giúp giảm nguy cơ đau tim và tử vong sớm. Cơ bắp hấp thụ nhiều đường trong máu, tăng độ nhạy insulin, giảm nguy cơ tiểu đường và giúp mạch máu lưu thông tốt, hạ huyết áp.

Bài tập tăng cơ ngực gồm chống đẩy biến thể (đặt đầu gối trên sàn) hoặc chống đẩy với tường. Những bài tập này giúp kích hoạt cơ ngực, đồng thời xây dựng sức mạnh một cách dần dần.

Bắp chân là "trái tim thứ hai"

Mỗi khi bạn đi bộ, leo cầu thang hoặc cử động cổ chân, các cơ bắp chân sẽ co lại và ép vào các tĩnh mạch sâu ở cẳng chân. Bên trong các tĩnh mạch này có những van nhỏ giúp đẩy máu ngược lên trên, đưa máu trở về tim một cách hiệu quả. Cơ chế "bơm" của cơ bắp chân này đặc biệt quan trọng khi đứng hoặc di chuyển.

Nghiên cứu năm 2024 của phòng khám Mayo Clinic (Mỹ) trên gần 6.000 bệnh nhân cho thấy những người có chức năng bơm bắp chân mạnh mẽ nhất có nguy cơ tử vong thấp còn một nửa. Hãy đi cầu thang bộ và tập nhón gót chân tại nhà.

Cơ mông khỏe giúp đứng vững và vận động

Cơ mông hỗ trợ đi bộ, đứng dậy từ ghế, giữ thăng bằng khi lớn tuổi, giúp tập nhịp điệu dễ dàng và kiểm soát đường huyết hiệu quả. Có thể đứng lên ngồi xuống ghế không cần vịn, tập squat và lunge.

Cách bắt đầu

Giáo sư Augustine khuyên bắt đầu bằng bài tập trọng lượng cơ thể, hãy tập sức mạnh 2 buổi/tuần, mỗi buổi 5 - 6 động tác, tăng dần số lần lặp lại. Kết hợp với đi bộ nhanh 10 phút mỗi tối để bảo vệ tim mạch lâu dài.