Sức khỏe

Bài tập nào tốt nhất để trị chứng mất ngủ cho người lớn tuổi?

Thiên Lan
Thiên Lan
29/08/2025 00:07 GMT+7

Các vấn đề về giấc ngủ - như mất ngủ, ngày càng phổ biến trên toàn cầu, nhất là ở người lớn tuổi.

Mặc dù tình trạng mất ngủ có thể được điều trị bằng liệu pháp hành vi nhận thức hoặc thuốc ngủ, nhưng những biện pháp này không hiệu quả với tất cả mọi người. Thuốc có thể hữu ích trong thời gian ngắn, nhưng một số loại thuốc lại có tác dụng phụ đối với người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, tập thể dục đã được chứng minh là cách hiệu quả để cải thiện chứng mất ngủ. Nhưng đâu là bài tập tốt nhất để có giấc ngủ ngon?

Bài tập nào tốt nhất để trị chứng mất ngủ cho người lớn tuổi? - Ảnh 1.

Yoga, đi bộ... là những bài tập giúp ngủ ngon hơn

Ảnh: AI

Bài tập nào cải thiện chứng mất ngủ

Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Sleep and Biological Rhythms, đã chỉ ra bài tập thực sự tốt nhất để điều trị chứng mất ngủ - chỉ chưa đầy 30 phút mỗi ngày.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Thể thao Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) đã thực hiện một phân tích tổng hợp, so sánh tổng quan về các bài tập thể dục và ảnh hưởng của chúng đến chất lượng giấc ngủ.

Họ đã so sánh 30 thử nghiệm bao gồm 2.576 người tham gia, với việc trích xuất dữ liệu được thực hiện độc lập bởi 2 nhà nghiên cứu.

Kết quả cuối cùng cho thấy yoga cường độ cao dưới 30 phút, 2 lần 1 tuần, có thể là bài tập tốt nhất để có được giấc ngủ ngon, theo trang tin khoa học Science Alert.

Tiếp theo là đi bộ, tập luyện sức bền và tập thể dục nhịp điệu.

Các nhà nghiên cứu giải thích: Yoga cải thiện giấc ngủ vì các bài tập thở có kiểm soát trong khi tập yoga kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, làm giảm nhịp tim và thúc đẩy sự thư giãn. 

Nhà nghiên cứu về giấc ngủ, Phó giáo sư - tiến sĩ Saurabh S. Thosar, làm việc tại Viện Khoa học sức khỏe nghề nghiệp Oregon (Mỹ), đồng ý: Yoga cũng có thể giúp giảm đau khớp, giúp bạn dễ ngủ hơn.

Tuy nhiên, tiến sĩ Arsenio Páez, nhà nghiên cứu về giấc ngủ tại Đại học Concordia ở Montreal (Canada) cho biết: Người cao tuổi có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ các buổi tập cường độ thấp, theo Science Alert.

Hiện các chuyên gia khuyên mọi người nên tập thể dục theo sở thích và hoàn cảnh thực tế, vì tập thể dục có lợi cho giấc ngủ và sức khỏe nói chung. Ngay cả nếu không thể tập yoga thì đi bộ vẫn tốt.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
