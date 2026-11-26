Lo giá cả tăng nhưng vẫn mạnh tay chi tiêu dịp tết

Tại sự kiện cập nhật xu hướng kinh doanh và mua sắm cuối năm do TikTok Shop tổ chức chiều ngày 26.11, bà Lilly Nguyễn, đại diện bộ phận Nghiên cứu người tiêu dùng và truyền thông của Kantar đã công bố những kết quả khảo sát khá bất ngờ về hành vi chi tiêu của người Việt.

Trong nghiên cứu thực hiện trên 405 người tại Việt Nam năm 2026, Kantar ghi nhận 98% người được khảo sát nhận thức được những xung đột đang diễn ra trên toàn cầu, 9/10 người bày tỏ sự lo ngại và thận trọng hơn trước những bất ổn và triển vọng tương lai. Tuy nhiên, có tới 60% người tiêu dùng Việt không cắt giảm chi tiêu, tỷ lệ cao nhất trong số các nước Đông Nam Á được khảo sát.

Người Việt lo giá cả tăng nhưng vẫn muốn mạnh tay chi tiền đón tết ẢNH: LÊ NAM

Áp lực giá cả cũng không diễn ra đồng đều ở tất cả các ngành hàng. Du lịch và nhiên liệu là hai nhóm chịu tác động rõ rệt nhất, với lần lượt 64% và 62% người được khảo sát cảm nhận chi phí gia tăng do xung đột Mỹ - Iran. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nhóm ăn uống bên ngoài là 19%, đồ điện tử 10%, y tế 8%, nhà ở và thuê nhà 6%.

Đáng chú ý, riêng đối với mùa tết sắp tới, kết quả khảo sát được đại diện Kantar công bố cho thấy có tới 79% người tiêu dùng dự định tăng chi tiêu. Chỉ 6% có ý định cắt giảm chi tiêu dịp tết, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 14% trong khảo sát năm ngoái. Bà Lilly Nguyễn lý giải: "Với người Việt, tết vẫn là dịp đặc biệt để tổng kết một năm, sum họp gia đình, gặp gỡ người thân, tặng quà và chuẩn bị cho những khởi đầu mới".

Nghiên cứu về xu hướng đón tết của Kantar thực hiện trên 2.938 người tại Việt Nam trong năm 2026 cũng ghi nhận sự khác biệt trong cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ giữa Hà Nội và TP.HCM. Trong khi 68% người được khảo sát tại Hà Nội xem tết là dịp sum họp gia đình, ưu tiên những giá trị truyền thống và sự đoàn tụ thì tại TP.HCM, 34% xem tết là khoảng thời gian dành cho cá nhân, tạm gác lại công việc, nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Săn áo dài từ tháng 11, doanh nghiệp livestream tới 16 tiếng/ngày

Sức mua mạnh mẽ trong mùa tết năm ngoái cũng là cơ sở để nhiều doanh nghiệp tự tin đầu tư, chuẩn bị hàng hóa từ sớm cho Tết Nguyên đán 2027. Bà Oanh Nguyễn, đại diện TikTok Shop, cho biết áo dài là một trong những mặt hàng có sức mua ấn tượng trong mùa kinh doanh tết 2026. Chỉ riêng quý 4/2025, nền tảng này ghi nhận hơn 2,8 triệu đơn hàng áo dài, chiếm 50% tổng số đơn hàng áo dài trên nền tảng trong cả năm 2025. Sang tháng 1.2026, số đơn hàng tiếp tục vượt mốc 2 triệu.

Không chỉ áo dài, ngay cả hoa và cây cảnh, những mặt hàng vốn gắn liền với các chợ tết truyền thống, cũng ghi nhận sức mua đáng chú ý trên môi trường trực tuyến. Trước mùa mua sắm cao điểm tết 2026, nền tảng này ghi nhận 200.000 đơn hàng hoa và cây cảnh, gấp đôi mục tiêu ban đầu, trong khi số lượng nhà bán hàng thuộc nhóm này tăng gấp 5 lần.

Áo dài ghi nhận hơn 2 triệu đơn hàng trên TikTok Shop chỉ trong tháng 1.2026 ẢNH: LN

Đón đầu sức mua tết năm nay, bà Ngô Diễm Kiều, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Cocobebe, cho biết doanh nghiệp đã bắt đầu lên ý tưởng, thiết kế và sản xuất bộ sưu tập áo dài tết từ tháng 8.2026, chính thức mở bán từ đầu tháng 11, sớm hơn khoảng một tháng so với năm trước. Qua quá trình trực tiếp tham gia các phiên livestream bán hàng, bà Kiều nhận thấy người trẻ ngày nay không đợi đến sát tết mới mua sắm quần áo. Việc mua áo dài trở thành một phần trong hành trình trải nghiệm không khí tết. Để đón sức mua, Cocobebe dự kiến tăng tần suất livestream gần gấp 3 lần so với thông thường. Thay vì chỉ tổ chức 2 - 3 phiên livestream mỗi tuần, doanh nghiệp đã lên lịch bán hàng trực tuyến hằng ngày trong tháng 12.2026 và nửa đầu tháng 1.2027.

Cuộc đua bán hàng tết cũng đang nóng lên ở ngành hàng điện gia dụng. Bà Trần Ngọc Hiếu Ngân, trưởng phòng thương mại điện tử Philips SDA, nhận định người tiêu dùng vẫn duy trì nhu cầu mua sắm nhưng cân nhắc kỹ lưỡng hơn, ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài thay vì chỉ tìm kiếm các mặt hàng giá rẻ.

Nếu thông thường doanh nghiệp livestream bán hàng khoảng 8 - 10 tiếng/ngày thì trong giai đoạn cao điểm mua sắm tết, thời lượng này dự kiến tăng lên 12 - 16 tiếng/ngày. Số lượng video giới thiệu sản phẩm cũng tăng từ 3 lên khoảng 10 video/ngày. Doanh nghiệp tập trung xây dựng các nội dung gắn với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng trong từng giai đoạn, từ dọn dẹp nhà cửa trước tết đến chế biến những món ăn truyền thống và phục vụ nhu cầu sum họp gia đình.

Các doanh nghiệp khởi động mùa kinh doanh tết từ sớm, tăng cường đầu tư cho hoạt động bán hàng trực tuyến ẢNH: LN

Tương tự, Mondelez Kinh Đô Việt Nam cũng đã mở bán các giỏ quà tết ngay từ tháng 11. Đại diện doanh nghiệp cho biết do Tết Nguyên đán 2027 đến sớm hơn năm trước, sức mua dự kiến tập trung nhiều vào tháng 12.2026 và tháng 1.2027. Tín hiệu ban đầu khá tích cực khi khách hàng đã chủ động tìm hiểu mẫu mã, thiết kế và màu sắc của các giỏ quà tết năm nay.



