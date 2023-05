Chờ phòng không Ukraine suy yếu, Nga mới tung vũ khí đặc biệt?

Hơn 1 năm qua, lực lượng phòng không Ukraine đã nỗ lực ngăn chặn máy bay Nga. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khi không còn đủ tên lửa và đạn, toàn bộ mạng lưới phòng không của Ukraine có thể bị phá vỡ.

Từ những ngày đầu xung đột, không quân Nga đã tấn công hàng loạt mục tiêu ở Ukraine. Nhưng nhờ hệ thống phòng không vững chắc, Ukraine đã thành công trong việc ngăn chặn Nga kiểm soát bầu trời.

Tuy nhiên, thay vì không quân, Nga đã dồn dập tập kích tên lửa, buộc Ukraine phải vận dụng hầu hết năng lực phòng không để đối phó.

Theo The New York Times, các máy bay Nga thường tấn công dọc theo chiến tuyến, phóng tên lửa vào các vị trí của Ukraine. Bên cạnh đó, Nga cũng tung ra nhiều đợt tập kích đường không bằng tên lửa tầm xa và UAV vào Ukraine.

Theo giới chức Mỹ, sau những đòn tập kích như vậy, hệ thống phòng không Ukraine đã nhanh chóng tiêu hao và bộc lộ điểm yếu trước quân Nga.

Khói bốc lên sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kyiv, ngày 5.6.2022 REUTERS

Nếu hệ thống phòng không Ukraine suy yếu hoặc mất sức mạnh, lực lượng mặt đất, đặc biệt là pháo binh, sẽ bị đe dọa ngay lập tức. Pháo binh là xương sống trong phòng thủ của Ukraine, mà nếu không còn thì các lực lượng Nga sẽ dễ chiếm được ưu thế.

Gần đây, một tài liệu mật chứa các thông tin tình báo được cho là của Mỹ đã bị lan truyền trên mạng xã hội.



Theo thông tin bị rò rỉ này, dự trữ tên lửa cho các hệ thống phòng không S-300 của Ukraine được dự báo sẽ cạn kiệt hoàn toàn lần lượt vào ngày 3.5, còn hệ thống phòng không Buk là giữa tháng 4. Hai hệ thống này đóng góp đến 89% năng lực bảo vệ Ukraine trước hầu hết máy bay chiến đấu của Moscow.

Tài liệu này cũng nhận định các hệ thống phòng không của Ukraine được thiết kế để bảo vệ quân đội ở tiền tuyến sẽ “giảm năng lực hoàn toàn” vào ngày 23.5.

Các chuyên gia không loại trừ khả năng chính quyền Moscow sẽ tận dụng những khó khăn hiện tại của Ukraine để tung đòn tấn công quyết định.



Business Insider đưa tin hiện Nga vẫn chưa tung ra các máy bay tiên tiến nhất của nước này, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, một trong những tiêm kích được cho là có năng lực mạnh hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, một đánh giá khác trong tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc thống kê số lượng máy bay chiến đấu của Moscow hiện đang được triển khai tại mặt trận Ukraine là 485, cao gấp nhiều lần so với 85 máy bay của Kyiv, theo The New York Times.