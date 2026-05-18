Chuyển động công nghệ tuần qua: Tỉ phú Elon Musk gây sốt tại Trung Quốc

Thị trường công nghệ tuần qua (ngày 11 - 17.5) dồn nhiều sự chú ý vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng nhiều CEO công nghệ. Trong nước, các thương hiệu lớn đồng loạt mang về Việt Nam các sản phẩm cao cấp.

Elon Musk gây sốt tại thượng đỉnh Mỹ - Trung

Trong nhóm doanh nhân tháp tùng Tổng thống Trump đến Trung Quốc tuần qua có nhiều gương mặt công nghệ quen thuộc như tỉ phú Elon Musk, CEO Apple Tim Cook...

Một chi tiết được giới công nghệ đặc biệt quan tâm là video CEO Xiaomi Lei Jun chủ động trò chuyện và selfie cùng tỉ phú Elon Musk ở buổi quốc yến. Tỉ phú Mỹ liên tục làm điệu bộ nháy mắt, cười tươi khiến nhiều người thích thú. Nhưng phía sau bức ảnh là một câu chuyện dài khi Lei Jun từ người ngưỡng mộ Elon Musk trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Tesla tại thị trường tỉ dân.

Video CEO Xiaomi Lei Jun chụp hình cùng tỉ phú Elon Musk "gây bão" mạng xã hội ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngoài ra, những hình ảnh CEO Tesla liên tục dùng điện thoại quay chụp khung cảnh ở Trung Quốc trong khi các CEO khác nghiêm túc dự lễ hay video con trai út của Musk xuất hiện ở Đại lễ đường nhân dân với chiếc túi mặt hổ làm thủ công, cũng được chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc và phương Tây.

HBO Go ngừng dịch vụ trực tuyến tại Việt Nam

Sau 7 năm gia nhập thị trường, đơn vị phân phối gói nội dung HBO Go tại Việt Nam thông báo dịch vụ này sẽ dừng hoạt động từ ngày 15.6. Theo đó, người dùng trong nước sẽ không truy cập được kho nội dung này trên cả ứng dụng di động lẫn trang web.

Tại Việt Nam, HBO Go là kho nội dung trực tuyến được nhiều người yêu thích với đa dạng thể loại, từ phim ảnh đến chương trình tự sản xuất. Msky là đơn vị phân phối tại Việt Nam, ứng dụng được tích hợp trên các nền tảng phổ biến như TV360, VieOn, hỗ trợ xem cùng lúc trên nhiều thiết bị và có phụ đề tiếng Việt.

Đại tiệc âm thanh tại Plase Show 2026

Một trong những sự kiện công nghệ nổi bật tuần qua là Triển lãm thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp Plase Show 2026 diễn ra tại Trung tâm triển lãm Quốc tế WTC Bình Dương. Đây là một trong những sự kiện về âm thanh, ánh sáng lớn nhất Việt Nam. Năm nay, triển lãm quy tụ gần 100 thương hiệu, 27 khu trưng bày trên diện tích 8.100 mét vuông.

Các thương hiệu nổi tiếng như Yamaha, JBL, dB technologies, Audio Center, HZ, Sennheiser, FBT, Bose, EAW, Wharfedale, Electro-Voice mang đến những dàn âm thanh tiền tỉ, phục vụ khách tham quan triển lãm.

Triển lãm thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp Plase Show 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 17.5 ẢNH: BTC

Canon, Sony đem máy ảnh cao cấp về Việt Nam

Theo thống kê của Sony, phân khúc máy ảnh cao cấp ở Việt Nam trong năm 2025 tăng trưởng gần 100%, đó là lý do các thương hiệu máy ảnh liên tục giới thiệu đến người dùng trong nước những model mới nhất. Tuần này, Sony chính thức mở bán Alpha 7R thế hệ thứ 6 với giá 113,9 triệu đồng. Hãng cũng trình làng ống kính siêu tele FE 100-400mm F4.5 GM OSS G Master với giá 115,9 triệu đồng.

Trong khi đó, Canon cũng giới thiệu máy ảnh full-frame EOS R6 V cùng ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ. EOS R6 V là máy ảnh full-frame thế hệ mới, cho khả năng chụp ảnh, quay video tương đương mẫu R6 Mark III cao cấp. Tại Việt Nam, máy ảnh EOS R6 V có giá 56,9 triệu đồng, trong khi ống kính RF20-50mm F4 L IS USM PZ được chào bán với giá 41,9 triệu đồng.

5 sàn giao dịch tiền số của Việt Nam vượt vòng 1 cấp phép

Hôm 12.5, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho 5 đơn vị chuẩn bị triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ thị trường tài sản mã hóa.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Danh sách 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính công bố trước đó gồm: Công ty CP Tài sản số Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) - mới đổi tên thành Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Sacom; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX).

LG đưa TV dán tường cao cấp về Việt Nam

Tuần qua, LG cũng vừa giới thiệu đến người dùng Việt Nam mẫu TV OLED evo AI W6 với thiết kế dán tường siêu mỏng và công nghệ không dây cùng nhiều nâng cấp về AI. LG gọi OLED evo AI W6 là TV dán tường với công nghệ không dây đích thực mỏng nhất thế giới, độ dày chỉ 9,9 mm. Ngoài TV, LG cũng giới thiệu đến người dùng Việt Nam hệ thống loa thanh mới gồm LG Sound Suite và S95AR.