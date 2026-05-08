Đà Nẵng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp 'nhưng không buông lỏng, dung túng'

Tại diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026 chủ đề "Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công" do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hôm nay 8.5, nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành, thúc đẩy cải cách thể chế đã được lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận thẳng thắn, toàn diện.

Đề xuất cơ chế tiếp doanh nghiệp định kỳ như tiếp công dân

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đà Nẵng, nhấn mạnh nhu cầu thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên, có tính hệ thống giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Bảo, thành phố nên duy trì việc tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng, tương tự mô hình tiếp công dân. Cơ chế này cần được tổ chức bài bản tại trụ sở UBND thành phố với sự tham gia của các đầu mối và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đà Nẵng, nêu kiến nghị tại diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đà Nẵng cho rằng, nếu thực hiện đều đặn, cơ chế này sẽ giúp giải quyết nhanh nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đầu tư, đất đai và triển khai dự án.

"Tiếp doanh nghiệp định kỳ không chỉ là đối thoại mà phải có kết luận cụ thể, có đầu mối theo dõi và trách nhiệm thực thi rõ ràng. Khi đó, các vấn đề sẽ không bị kéo dài hay tồn đọng", ông Bảo nhấn mạnh.

Ông Bảo cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp ít nhất 2 lần mỗi năm, tốt nhất là theo từng quý, để đảm bảo tính khách quan và đồng thuận xã hội.

Một nội dung đáng chú ý khác được ông Bảo đưa ra là đề xuất xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương. Bộ chỉ số này cần phản ánh đầy đủ các yếu tố quan trọng như chi phí thời gian, chi phí không chính thức, mức độ minh bạch và vai trò của người đứng đầu.

"Việc đánh giá nên giao cho các tổ chức cộng đồng doanh nghiệp thực hiện, nhằm đảm bảo tính thực tiễn và khách quan. Doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp tương tác với bộ máy hành chính ở mọi cấp độ. Vì vậy, đánh giá của doanh nghiệp sẽ phản ánh rất sát thực tế, giúp lãnh đạo thành phố có cơ sở tham chiếu chính xác hơn", ông Bảo nói.

Đáng chú ý, ông đề cập đến việc thay đổi cách tiếp cận trong quản lý hành chính, tránh sử dụng những thuật ngữ mang tính "hành chính hóa" hoặc tạo cảm giác xa cách với doanh nghiệp.

"Không nên dùng những cụm từ như "gác cửa", "gác cổng" trong quan hệ với doanh nghiệp. Doanh nghiệp không phải đối tượng kiểm soát hay ngăn chặn. Đây là thời kỳ cải cách thể chế, nên cách dùng từ cũng cần thay đổi theo hướng thân thiện hơn", Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đà Nẵng chia sẻ.

Ông Bảo cũng mạnh mẽ đề xuất áp dụng mô hình quản trị theo KPI đối với các sở, ngành và địa phương. Mỗi đơn vị cần có các chỉ số đánh giá cụ thể về hiệu quả xử lý công việc, đặc biệt là số lượng dự án được tháo gỡ, thời gian xử lý hồ sơ, mức độ hài lòng của doanh nghiệp...

Ông dẫn chứng: "Ví dụ trong một giai đoạn nhất định, một sở ngành đã xử lý được bao nhiêu dự án, tháo gỡ bao nhiêu vướng mắc thì phải được đo lường rõ ràng bằng con số, không chỉ bằng báo cáo định tính".

Theo ông, việc này không chỉ giúp nâng cao trách nhiệm của bộ máy hành chính mà còn tạo áp lực tích cực để cải thiện hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng hành bằng thể chế và nguồn lực

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, cho biết thời gian qua HĐND thành phố đã tập trung cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt là các chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

Ngay sau khi bộ máy hành chính mới được vận hành, HĐND thành phố đã ưu tiên xử lý các chính sách sau sắp xếp nhằm đảm bảo không xảy ra gián đoạn, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, hợp tác xã và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

HĐND thành phố cũng đã thông qua nhiều cơ chế quan trọng như Quỹ đầu tư phát triển thành phố, danh mục lĩnh vực đầu tư giai đoạn 2026 – 2030 cùng các chính sách hỗ trợ thương mại, khởi nghiệp, chuyển đổi số, kinh tế xanh...

Theo ông Dũng, những quyết sách này thể hiện rõ quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ bằng lời nói mà bằng thể chế cụ thể và nguồn lực thực tế. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sự thiếu đồng bộ trong chính sách và phối hợp giữa các cơ quan, gây ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Thời gian tới, HĐND thành phố sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các nghị quyết mới nhằm tháo gỡ vướng mắc về đất đai, dự án, giá đất và thủ tục đầu tư, qua đó khơi thông nguồn lực phát triển.

'Đồng hành nhưng không buông lỏng, hỗ trợ nhưng không dung túng'

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh đây là cuộc đối thoại đầu tiên giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng doanh nghiệp kể từ khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất.

Theo ông Quang, việc cộng đồng doanh nghiệp tham gia đông đủ thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn đối với giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Ông Quang nhấn mạnh cần thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài xử lý hồ sơ. "Không thể để doanh nghiệp mất thời gian vì sự phối hợp không đồng bộ giữa các cơ quan", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 và hướng tới tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030. Đây là mục tiêu đầy thách thức, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế có nhiều biến động.

Theo lãnh đạo thành phố, để đạt được mục tiêu này, cần thay đổi toàn diện từ tư duy điều hành đến phương thức thực thi, trong đó lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ thay vì đối tượng quản lý.

"Chúng tôi không xác định doanh nghiệp là đối tượng quản lý mà phải coi doanh nghiệp là đối tác để kiến tạo, đồng hành và phục vụ", ông Quang khẳng định.

Đối với các dự án chậm triển khai, lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ rà soát toàn diện, kiên quyết thu hồi những dự án không có khả năng thực hiện hoặc chây ì nghĩa vụ tài chính, không có ngoại lệ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành cắt giảm tối đa thủ tục trung gian, không phát sinh "giấy phép con", chuyển mạnh từ tư duy giải quyết thủ tục sang giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp.

"Tinh thần đồng hành của chính quyền thành phố phải được đặt trên nền tảng của sự trách nhiệm, minh bạch và tuân thủ pháp luật từ cả hai phía. Đồng hành nhưng không buông lỏng, hỗ trợ nhưng không dung túng - đó là quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố trong phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.