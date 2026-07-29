Đà Nẵng: Khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao

Ngày 29.7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký công văn về việc triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo công văn, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu, Đại học Đà Nẵng và các trường đại học tư thục nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt nội dung Thông báo số 105-TB/VPTW; chủ động triển khai hoặc tham mưu UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đà Nẵng yêu cầu bảo đảm đủ giáo viên, xử lý nghiêm hành vi ép học, gợi ý học thêm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức năm học mới; bảo đảm cơ sở vật chất, phòng học, đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ hoạt động dạy học theo quy định.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là khẩn trương tuyển dụng hết số biên chế giáo viên được giao; đồng thời rà soát, điều động, bố trí và điều hòa đội ngũ giáo viên giữa các cơ sở giáo dục phù hợp với nhu cầu thực tế. Việc này nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc "Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên".

UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu, chi tại các cơ sở giáo dục; kiểm soát chi phí học tập; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích trong giáo dục.

Các khoản thu, chi phải được công khai, minh bạch. Thành phố yêu cầu không lạm dụng chủ trương xã hội hóa giáo dục để làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay thế trách nhiệm đầu tư của ngân sách nhà nước.

Các hành vi ép học, gợi ý học hoặc gây áp lực đối với học sinh, phụ huynh phải được xử lý nghiêm.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với Sở GD-ĐT cùng các cơ quan, địa phương rà soát quy hoạch mạng lưới trường học; tham mưu bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng trường học đồng bộ với quá trình phát triển đô thị và các khu dân cư mới.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư xây dựng trường học tại các khu vực tăng dân số cơ học, khu công nghiệp, vùng khó khăn và khu vực biên giới.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới; phối hợp với ngành giáo dục giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp; huy động học sinh đến trường; bảo đảm an toàn trường học và thực hiện đầy đủ các chính sách đối với học sinh, giáo viên.

Không "khoán trắng" trách nhiệm cho ngành giáo dục

Về triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, TP.Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".

Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các ngành chiến lược.

Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động cho các cơ sở giáo dục, người đứng đầu và giáo viên, gắn với trách nhiệm giải trình. Các quy định, định mức lạc hậu cần được rà soát; thủ tục hành chính và các báo cáo hình thức phải được cắt giảm để giáo viên có thêm thời gian tập trung cho chuyên môn và học sinh.

Việc chuyển đổi số trong giáo dục phải được triển khai thực chất, hướng đến xây dựng dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung". Qua đó, thành phố có thể sớm nhận diện tình trạng thiếu giáo viên, thiếu phòng học, trường học quá tải, học sinh có nguy cơ bỏ học và những bất hợp lý trong chi phí học tập, sử dụng ngân sách.

Thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; ưu tiên hỗ trợ giáo viên ở vùng khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; quan tâm phát triển giáo dục mầm non, trường bán trú, bữa ăn học đường, nhà công vụ cho giáo viên và bảo đảm đường đến trường an toàn.

UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không "khoán trắng" trách nhiệm cho ngành giáo dục.