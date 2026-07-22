Đại tá Trần Hữu Ích: 'Phải tận dụng mọi cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ'

Ngày 22.7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực hang Đá Sập (xã Hà Nha), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 8.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã bám hiện trường trong điều kiện địa hình hiểm trở, không gian chật hẹp, thiếu ánh sáng và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng thắp hương tri ân các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong hang Đá Sập

ẢNH: QUANG CƯỜNG

Từng lớp đất đá được bóc tách bằng phương pháp thủ công, từng dấu tích nhỏ đều được kiểm tra, đánh dấu, thu thập và bảo quản cẩn trọng. Chính sự kiên trì, tỉ mỉ đã giúp lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hài cốt liệt sĩ thứ 8, phù hợp với thông tin thu thập từ nhân chứng lịch sử, kết quả khảo sát thực địa và hội thảo xác minh trước đó.

Cùng với các hài cốt, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện nhiều di vật như mảnh vải, nút áo, dép cao su, mũ cối, bút bi, lọ thuốc và một số vật dụng sinh hoạt, chiến đấu còn sót lại sau chiến tranh. Toàn bộ hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm được thu thập, bảo quản theo đúng quy trình để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hang Đá Sập không phải là một hang đơn lẻ mà là cả một quần thể hang động với nhiều ngách sâu thông nhau trong lòng núi. Cửa hang từng bị bom địch đánh sập, nhiều vị trí bị đất đá chèn lấp, nền hang ẩm, không gian chật hẹp và luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Mặc dù đã tìm thấy đủ 8 hài cốt theo kết quả xác minh ban đầu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng vẫn tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm vì không loại trừ khả năng vẫn còn những liệt sĩ khác hy sinh, nằm lại tại khu vực này.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, rà soát kỹ từng khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ, bảo đảm không bỏ sót hài cốt và di vật còn nằm lại trong lòng hang đá.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng (bên phải) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ tại hang Đá Sập ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đại tá Trần Hữu Ích cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; chuyển mạnh từ tư duy thụ động tiếp nhận thông tin sang chủ động tìm kiếm, khai thác mọi nguồn tư liệu.

Bên cạnh việc gặp gỡ nhân chứng lịch sử, rà soát hồ sơ, tài liệu lưu trữ, các đơn vị cần tăng cường theo dõi, sàng lọc thông tin trên báo chí, mạng xã hội và phản ánh của người dân, khi có căn cứ phải nhanh chóng tổ chức khảo sát, xác minh và triển khai lực lượng tìm kiếm.

Đại tá Trần Hữu Ích đề nghị công tác tìm kiếm, quy tập phải tranh thủ từng ngày, từng giờ vì hài cốt đã nằm lại trong lòng đất hơn nửa thế kỷ, mẫu sinh phẩm có thể tiếp tục phân hủy, ảnh hưởng trực tiếp đến việc giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh các lực lượng phải hành động khẩn trương, quyết liệt nhưng tuyệt đối thận trọng, tận dụng mọi cơ hội để trả lại tên cho các liệt sĩ và đưa các anh trở về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Theo các tư liệu lịch sử, hang Đá Sập từng là nơi cất giấu lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ chiến trường Quảng Đà. Tháng 4.1969, khu vực này bị máy bay và pháo binh đối phương tập kích dữ dội, khiến cửa hang sụp đổ, chôn vùi nhiều cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bên trong. Sau quá trình xác minh thông tin từ các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử, Quân khu 5 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại, đồng thời tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Như vậy, đến nay, 8 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện tại khu vực hang Đá Sập; trong đó có 5 hài cốt đã được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Đồng (xã Hà Nha).



