Ngày 23.11, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) công bố lịch trình 12 cuộc tranh luận dành cho các ứng viên tranh đề cử tổng thống, gồm 5 cuộc trong năm 2027 và 7 cuộc vào năm 2028. Cuộc tranh luận đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 6.2027, trong khi cuộc cuối cùng được lên lịch vào tháng 3.2028, theo AFP.

"Đảng Dân chủ đang ở thế chủ động sau những chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử giữa kỳ. DNC sẽ tiếp tục duy trì đà tiến này khi bước vào chu kỳ bầu cử năm 2028", Chủ tịch DNC Ken Martin tuyên bố.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (giữa) phát biểu tại Đồi Capitol (Mỹ) ngày 18.11.2026 ẢNH: AP

Các cuộc tranh luận truyền hình sẽ là diễn đàn để những người muốn đại diện đảng Dân chủ trình bày chính sách, trước khi cử tri lựa chọn ứng viên thông qua các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín tại từng bang. Người được đề cử sẽ đối đầu ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.2028, khi Tổng thống Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ thứ hai.

Theo quy định mới, các ứng viên muốn tham gia tranh luận phải cam kết lên án việc các tổ chức chính trị bên ngoài chi tiền vận động nhân danh mình, kể cả những nhóm không công khai danh tính nhà tài trợ. Quy định nhằm hạn chế ảnh hưởng của giới tài trợ giàu có và dòng tiền chính trị thiếu minh bạch, vấn đề lâu nay được phe cấp tiến trong đảng Dân chủ thúc đẩy.

Hiện chưa có chính trị gia Dân chủ nào chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2028. Tuy nhiên, nhiều gương mặt đã được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng, gồm Thống đốc California Gavin Newsom, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc Kentucky Andy Beshear.

Danh sách còn có cựu Phó tổng thống Kamala Harris, cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez cùng các thượng nghị sĩ Cory Booker và Jon Ossoff.

Sự đa dạng về ứng viên phản ánh cuộc tranh luận đang diễn ra trong nội bộ đảng Dân chủ về đường hướng chính trị sau thất bại trước ông Trump năm 2024. Trong khi phe ôn hòa nhấn mạnh khả năng thu hút cử tri trung dung, phe cấp tiến muốn đảng theo đuổi chương trình cải cách mạnh mẽ hơn.

Cuộc đua năm 2028 được khởi động trong bối cảnh đảng Dân chủ giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11, qua đó kiểm soát cả 2 viện quốc hội từ tháng 1.2027.

Tại Hạ viện, phe Dân chủ giành ít nhất 258/435 ghế, mức đa số lớn nhất của đảng kể từ năm 1992, trong khi một số cuộc đua vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Tại Thượng viện, đảng này sẽ nắm 56/100 ghế. Ông Hakeem Jeffries cũng có khả năng chuẩn bị trở thành Chủ tịch Hạ viện người da màu đầu tiên khi quốc hội khóa mới tiến hành bầu lãnh đạo ngày 3.1.2027.

Với quyền kiểm soát quốc hội, phe Dân chủ dự kiến ưu tiên giảm chi phí sinh hoạt, khôi phục các chương trình hỗ trợ y tế và tăng cường điều tra, giám sát chính quyền Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ cũng đối mặt với thách thức để thực hiện chương trình nghị sự. Tổng thống Trump vẫn nắm quyền phủ quyết, trong khi nhiều dự luật quan trọng cần ít nhất 60 phiếu tại Thượng viện để vượt qua các rào cản thủ tục.