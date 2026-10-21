Đi bộ buổi sáng hay buổi tối giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn?

Tuy nhiên, hiệu quả hạ đường huyết có thể khác nhau tùy thuộc vào thời điểm bạn lựa chọn đi bộ. Việc hiểu rõ tác động của từng thời điểm sẽ giúp bạn thiết lập lịch trình tập luyện tối ưu và dễ dàng duy trì lâu dài, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Đi bộ buổi sáng: Kiểm soát hiện tượng đường huyết tăng sau khi thức dậy

Ngay cả khi đã nhịn ăn suốt đêm, đường huyết của nhiều người vẫn có thể tăng cao vào buổi sáng, thường gọi là "hiện tượng bình minh". Đi bộ ngay sau khi thức dậy là giải pháp hiệu quả để cải thiện tình trạng này, đặc biệt ở người mắc tiểu đường loại 2.

Đi bộ buổi sáng có thể mang lại những cải thiện rõ rệt cho chỉ số đường huyết Ảnh: P.H tạo từ AI

Nghiên cứu công bố trên tạp chí BioMed Research International năm 2020 chỉ ra rằng: Việc tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải khoảng 30 phút trước bữa sáng giúp giảm đáng kể mức tăng đường huyết buổi sáng ở bệnh nhân tiểu đường loại 2.

Bên cạnh đó, khung giờ buổi sáng cũng rất phù hợp cho những ai muốn xây dựng thói quen tập luyện ổn định, giúp khởi động năng lượng trước khi bắt đầu ngày làm việc bận rộn.

Đi bộ buổi tối: Hạn chế tăng đường huyết sau bữa ăn

Đi bộ sau bữa tối giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt sau khi ăn. Theo nghiên cứu trên tạp chí Scientific Reports năm 2025, chỉ cần dành khoảng 10 phút đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn đã mang lại những cải thiện rõ rệt cho chỉ số đường huyết.

Do bữa tối thường là bữa ăn chính chứa nhiều năng lượng hoặc tinh bột nhất trong ngày, việc đi bộ sau bữa ăn này đặc biệt phù hợp với những người chỉ có thể bố trí thời gian vận động 1 lần/ngày.

Lưu ý quan trọng khi đi bộ buổi tối:

Tránh tập luyện quá sát giờ ngủ vì có thể gây khó ngủ, mất ngủ.

Người mắc tiểu đường tuýp 1 hoặc đang tiêm insulin cần đặc biệt thận trọng, bởi vận động muộn vào cuối ngày có thể làm tăng nguy cơ bị hạ đường huyết trong đêm. Nếu thường xuyên bị mất ngủ hoặc hạ đường huyết về đêm, bạn nên chuyển lịch đi bộ sang buổi sáng.

Lựa chọn khung giờ vàng phù hợp với cơ thể

Mỗi thời điểm đi bộ đều mang lại những giá trị riêng:

Nên chọn buổi sáng: Nếu bạn thường xuyên bị đường huyết cao sau khi thức dậy.

Nếu bạn thường xuyên bị đường huyết cao sau khi thức dậy. Nên chọn buổi tối: Nếu mục tiêu chính của bạn là kiểm soát mức tăng đường huyết sau bữa ăn tối.

Ngoài ra, bạn nên cân nhắc thêm về lịch uống thuốc, sinh hoạt hằng ngày và nhịp biến động đường huyết cá nhân. Điều quan trọng nhất không phải là cố định buổi sáng hay buổi tối, mà là tính đều đặn và duy trì lâu dài.

Thực tế, đi bộ khoảng 10 phút sau bất kỳ bữa ăn nào trong ngày (sáng, trưa hay tối) đều giúp làm chậm đà tăng đường huyết. Hãy linh hoạt chọn thời điểm thuận tiện nhất để việc vận động trở thành một phần không thể thiếu trong lối sống hằng ngày của bạn.