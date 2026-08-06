Đi bộ mỗi ngày vẫn không khỏe hơn: Chuyên gia chỉ ra 4 sai lầm phổ biến

Ông Sumit Dubey, chuyên gia thể hình tại Ấn Độ, cho biết để cơ thể khỏe hơn, việc đi bộ cần thực hiện đúng cách và kết hợp với các hình thức vận động khác, theo tờ Hindustan Times.

Cường độ quyết định hiệu quả

Theo ông Dubey, cường độ là yếu tố rất quan trọng khi đi bộ. Nếu chỉ đi với tốc độ thoải mái, tim và phổi sẽ không phải hoạt động đủ nhiều để nâng cao sức khỏe tim mạch. Đi bộ chậm vẫn có lợi cho sức khỏe, nhưng tác động đến thể lực tim mạch khá hạn chế.

Thay vào đó, nên đi với tốc độ đủ nhanh để vẫn có thể trò chuyện nhưng không thể hát. Cách đi này giúp đốt cháy nhiều calo hơn và tăng lượng oxy cơ thể sử dụng.

Nếu chỉ đi với tốc độ thoải mái, tim và phổi sẽ không phải hoạt động đủ nhiều để nâng cao sức khỏe tim mạch Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Thay đổi cách đi bộ

Lặp lại cùng một cách đi bộ mỗi ngày khiến cơ thể dần thích nghi và hiệu quả tập luyện chững lại.

Việc luôn đi cùng một quãng đường, cùng tốc độ và cùng thời điểm sẽ không tạo thêm thử thách cho cơ thể.

Ông Dubey khuyên nên thay đổi tốc độ, quãng đường hoặc độ dốc khi đi bộ. Việc xen kẽ giữa các đoạn đi nhanh và đi chậm cũng giúp tim hoạt động hiệu quả hơn.

Kết hợp tập sức mạnh

Đi bộ không thể thay thế hoàn toàn các bài tập sức mạnh. Thể lực là sự kết hợp giữa sức khỏe tim mạch, sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng, độ linh hoạt và phạm vi chuyển động của cơ thể.

Theo ông Dubey, sau tuổi 30, khối lượng cơ bắt đầu giảm dần nếu không tập với tạ hoặc các bài tập tạo sức cản. Đi bộ đều đặn không thể ngăn quá trình này.

Tập sức mạnh từ 2 đến 3 buổi mỗi tuần sẽ giúp tăng lượng calo tiêu hao, cải thiện khả năng vận động và kiểm soát cơ thể tốt hơn.

Chú ý đến bước chân

Tư thế khi đi bộ cũng ảnh hưởng đến hiệu quả tập luyện. Cúi đầu nhìn điện thoại trong lúc đi khiến cơ thể vận động kém hiệu quả.

Ông Dubey khuyến nghị nên nhìn thẳng về phía trước, siết nhẹ cơ bụng và đánh tay tự nhiên. Những điều chỉnh nhỏ này giúp cơ thể hoạt động nhiều hơn trong mỗi bước đi.

Đi bộ hằng ngày vẫn là thói quen có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, để cải thiện thể lực, cần duy trì khoảng 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần, thỉnh thoảng tăng tốc hoặc thay đổi nhịp đi.

Việc kết hợp thêm các bài tập sức mạnh cũng giúp mỗi bước chân mang lại nhiều lợi ích hơn cho cơ thể.