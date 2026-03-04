Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đi bộ thế nào giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ?

Thiên Lan
Thiên Lan
04/03/2026 00:08 GMT+7

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 2 trên toàn cầu, chỉ đứng sau các bệnh tim mạch.

Ung thư là căn bệnh không lây nhiễm nguy hiểm hàng đầu, với hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Vì vậy, tìm phương cách cứu sống bệnh nhân là điều các nhà khoa học luôn hướng đến. Tin vui là nghiên cứu mới quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí khoa học JAMA Network Open đã phát hiện một hoạt động thường ngày có thể phòng ngừa ung thư.

Các nhà khoa học tại Hiệp hội Ung thư Mỹ, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Trường Y Harvard, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Viện Ung thư Dana-Farber (Mỹ) phối hợp với Hội đồng Ung thư Victoria, Trường Y tế Cộng đồng và Toàn cầu Melbourne, Đại học Melbourne (Úc) và Đại học Bremen (Đức), đã tổng hợp dữ liệu từ 6 nghiên cứu sức khỏe dài hạn lớn của Mỹ, bao gồm 17.141 người tham gia là bệnh nhân mắc 1 trong 7 loại ung thư: Bàng quang, nội mạc tử cung, thận, phổi, khoang miệng, buồng trứng và trực tràng, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Đi bộ thế nào giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ? - Ảnh 1.

Lắng nghe cơ thể, duy trì chế độ ăn lành mạnh và biến vận động thành niềm vui sẽ giúp bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng sống

Ảnh minh họa: AI

Những người tham gia hoàn thành khảo sát về hoạt động thể chất cả trước và sau khi phát bệnh (trung bình 2,8 năm sau khi phát hiện bệnh). Hoạt động được phân loại theo cường độ như đi bộ nhanh, chạy, bơi hoặc đạp xe.

Kết quả ấn tượng

Các tác giả đã phát hiện tập thể dục đều đặn có thể giúp cứu sống bệnh nhân mắc các loại ung thư kể trên.

Đáng chú ý, tập ít cỡ nào cũng có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tử vong, cứu sống bệnh nhân ung thư. Cụ thể, tập thể dục đều đặn giúp giảm tỷ lệ tử vong đối với từng loại ung thư như sau.

Ung thư phổi: Nếu tập đạt mức khuyến nghị 150 - 300 phút một tuần (tức ít nhất 22 phút mỗi ngày) giúp giảm đến 62% nguy cơ tử vong.

Ung thư khoang miệng: Lợi ích cao nhất khi tập luyện gấp đôi mức khuyến nghị, với tỷ lệ giảm nguy cơ lên đến 61%.

Ung thư nội mạc tử cung: Khi đạt mức khuyến nghị 150 - 300 phút một tuần, nguy cơ tử vong giảm 60%.

Ung thư trực tràng: Lợi ích cao nhất khi tập luyện gấp đôi mức khuyến nghị, với tỷ lệ giảm nguy cơ là 43%.

Ung thư bàng quang: Giảm 33% nguy cơ tử vọng

Đặc biệt, đối với bệnh nhân ung thư phổi và trực tràng, những người chưa từng tập thể dục trước đây, nếu bắt đầu tập, hiệu quả đạt được cũng rất cao.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, hoạt động thể chất giúp giảm nguy cơ tử vong ngay cả khi đã kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng. Họ kết luận rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tập luyện để cứu sống bản thân.

"Công thức vàng" đi bộ giúp cứu mạng bệnh nhân ung thư

Bắt đầu bằng "đi bộ tí hon": Các chuyên gia khuyên bệnh nhân ung thư nên bắt đầu chậm bằng những lần "đi bộ tí hon" chỉ 5 phút hoặc 500 bước và tăng dần lên mục tiêu 150 phút mỗi tuần.

Đồng thời, lắng nghe cơ thể, duy trì chế độ ăn lành mạnh và biến vận động thành niềm vui sẽ giúp bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ.

Tin liên quan

Đi bộ thể dục bao nhiêu phút là tốt nhất?: Khoa học hé lộ câu trả lời

Đi bộ thể dục bao nhiêu phút là tốt nhất?: Khoa học hé lộ câu trả lời

Đi bộ hằng ngày là thói quen thiết yếu cho sự dẻo dai thể chất, hiệu suất nhận thức và tuổi thọ.

Nghiên cứu về 36 loại ung thư: 3 yếu tố nguy cơ hàng đầu được hé lộ

'Thời điểm vàng' đi bộ sau bữa ăn giúp kiểm soát đường huyết tối ưu

Khám phá thêm chủ đề

ung thư tuổi thọ Tập thể dục Đi bộ ung thư trực tràng ung thư bàng quang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận