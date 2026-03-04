Đi bộ thế nào giúp bệnh nhân ung thư kéo dài tuổi thọ?

Ung thư là căn bệnh không lây nhiễm nguy hiểm hàng đầu, với hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Vì vậy, tìm phương cách cứu sống bệnh nhân là điều các nhà khoa học luôn hướng đến. Tin vui là nghiên cứu mới quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí khoa học JAMA Network Open đã phát hiện một hoạt động thường ngày có thể phòng ngừa ung thư.

Các nhà khoa học tại Hiệp hội Ung thư Mỹ, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Trường Y Harvard, Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Viện Ung thư Dana-Farber (Mỹ) phối hợp với Hội đồng Ung thư Victoria, Trường Y tế Cộng đồng và Toàn cầu Melbourne, Đại học Melbourne (Úc) và Đại học Bremen (Đức), đã tổng hợp dữ liệu từ 6 nghiên cứu sức khỏe dài hạn lớn của Mỹ, bao gồm 17.141 người tham gia là bệnh nhân mắc 1 trong 7 loại ung thư: Bàng quang, nội mạc tử cung, thận, phổi, khoang miệng, buồng trứng và trực tràng, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Lắng nghe cơ thể, duy trì chế độ ăn lành mạnh và biến vận động thành niềm vui sẽ giúp bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng sống Ảnh minh họa: AI

Những người tham gia hoàn thành khảo sát về hoạt động thể chất cả trước và sau khi phát bệnh (trung bình 2,8 năm sau khi phát hiện bệnh). Hoạt động được phân loại theo cường độ như đi bộ nhanh, chạy, bơi hoặc đạp xe.

Kết quả ấn tượng

Các tác giả đã phát hiện tập thể dục đều đặn có thể giúp cứu sống bệnh nhân mắc các loại ung thư kể trên.

Đáng chú ý, tập ít cỡ nào cũng có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ tử vong, cứu sống bệnh nhân ung thư. Cụ thể, tập thể dục đều đặn giúp giảm tỷ lệ tử vong đối với từng loại ung thư như sau.

Ung thư phổi: Nếu tập đạt mức khuyến nghị 150 - 300 phút một tuần (tức ít nhất 22 phút mỗi ngày) giúp giảm đến 62% nguy cơ tử vong.

Ung thư khoang miệng: Lợi ích cao nhất khi tập luyện gấp đôi mức khuyến nghị, với tỷ lệ giảm nguy cơ lên đến 61%.

Ung thư nội mạc tử cung: Khi đạt mức khuyến nghị 150 - 300 phút một tuần, nguy cơ tử vong giảm 60%.

Ung thư trực tràng: Lợi ích cao nhất khi tập luyện gấp đôi mức khuyến nghị, với tỷ lệ giảm nguy cơ là 43%.

Ung thư bàng quang: Giảm 33% nguy cơ tử vọng

Đặc biệt, đối với bệnh nhân ung thư phổi và trực tràng, những người chưa từng tập thể dục trước đây, nếu bắt đầu tập, hiệu quả đạt được cũng rất cao.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, hoạt động thể chất giúp giảm nguy cơ tử vong ngay cả khi đã kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng. Họ kết luận rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tập luyện để cứu sống bản thân.

"Công thức vàng" đi bộ giúp cứu mạng bệnh nhân ung thư

Bắt đầu bằng "đi bộ tí hon": Các chuyên gia khuyên bệnh nhân ung thư nên bắt đầu chậm bằng những lần "đi bộ tí hon" chỉ 5 phút hoặc 500 bước và tăng dần lên mục tiêu 150 phút mỗi tuần.

Đồng thời, lắng nghe cơ thể, duy trì chế độ ăn lành mạnh và biến vận động thành niềm vui sẽ giúp bệnh nhân ung thư cải thiện chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ.