Độc đáo bộ sưu tập thiết kế thời trang đoạt giải của 2 thủ khoa tốt nghiệp

Mới đây, Vietnam NextGen Fashion Era 2 - sàn diễn thời trang quy mô lớn dành riêng cho thế hệ nhà thiết kế trẻ Việt Nam, đã vinh danh nhà thiết kế Trần Anh Khoa ở hạng mục "Nhà thiết kế tư duy bền vững" với bộ sưu tập "À ơi" và trao giải thưởng "Bộ sưu tập được yêu thích nhất" cho nhà thiết kế Đinh Xuân Điệp với bộ sưu tập "Khảm".

Trần Anh Khoa (phải) và Đinh Xuân Điệp (trái), 2 thủ khoa ngành thiết kế thời trang Trường ĐH Công nghệ TP.HCM nhận giải thưởng tại Vietnam NextGen Fashion Era 2 ẢNH: K.Đ

Được biết, Đinh Xuân Điệp thủ khoa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang năm 2025 và Trần Anh Khoa là thủ khoa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.

Từ đồ án tốt nghiệp đến sàn diễn chuyên nghiệp

Bộ sưu tập "À ơi" được phát triển từ nền tảng đồ án tốt nghiệp của Anh Khoa, khai thác tinh thần sống xanh qua hình ảnh cành cây, hạt giống, kỹ thuật nhuộm thủ công và đan móc…

Anh Khoa cho biết: "Đến với Vietnam NextGen Fashion Era 2, sự chuẩn bị của em không đơn thuần gói gọn trong một hay hai tháng trước cuộc thi. Em đã theo dõi chương trình từ những mùa trước và ấp ủ cơ hội này từ rất lâu. Đến giai đoạn làm đồ án tốt nghiệp, khi nhận thấy triết lý sáng tạo của mình trùng khớp hoàn toàn với tiêu chí của hạng mục 'Nhà thiết kế tư duy bền vững', em hiểu đây chính là thời điểm chín muồi để bước ra sân chơi lớn".

Trần Anh Khoa cùng các người mẫu trong bộ sưu tập "À ơi" tại Vietnam NextGen Fashion Era 2

Tuy nhiên, Khoa không đặt nặng việc mình phải vượt trội hơn tất cả, mà mong muốn khẳng định một bản sắc độc lập và bền bỉ. Thay vì chạy theo những trào lưu lướt qua, Khoa dồn trọn tâm huyết vào việc tôn vinh giá trị bản địa thông qua sự kết hợp giữa thiên nhiên và bàn tay con người: từ việc tự gieo trồng nguyên liệu, đến ứng dụng các phương pháp nhuộm tự nhiên và kỹ thuật in lá thực vật (Eco-printing) để lưu giữ trọn vẹn đường gân, sắc thái của cỏ cây Việt Nam lên từng thớ vải.

Đặc biệt, bộ sưu tập còn đưa vào kỹ thuật đan móc thủ công từ sợi gai dầu truyền thống của đồng bào vùng cao, một chất liệu mộc mạc, bền bỉ và đậm đà hồn cốt - văn hóa dân tộc. Từng công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và trân trọng sâu sắc với nguồn cội.

Chất liệu của bộ sưu tập "À ơi'' sử dụng kỹ thuật đan móc thủ công từ sợi gai dầu truyền thống của đồng bào vùng cao ẢNH: A.K

Một mẫu trong bộ sưu tập ''À ơi'' được siêu mẫu Mâu Thủy trình diễn

ẢNH: A.K

"Điều em mong muốn đọng lại không chỉ là những thiết kế ấn tượng trên sàn diễn mà là hình ảnh một nhà thiết kế trẻ luôn thủy chung với thời trang bền vững và di sản thủ công Việt Nam", Khoa chia sẻ.

Giải thưởng "Nhà thiết kế tư duy bền vững" được trao cho Anh Khoa nhằm ghi nhận hướng đi nhất quán của một nhà thiết kế trẻ theo đuổi thời trang gắn với trách nhiệm xã hội.

Tương tự, "Khảm" của thủ khoa ngành thiết kế thời trang năm 2025 Đinh Xuân Điệp cũng được phát triển từ nền tảng đồ án tốt nghiệp thủ khoa. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nghệ thuật Mosaic tại chùa Chén Kiểu (Sóc Trăng cũ), tái hiện tinh thần di sản Khmer bằng ngôn ngữ Maximalism đương đại (chủ nghĩa tối đa trong thời trang, phong cách này có sự bùng nổ của họa tiết và màu sắc, tôn vinh câu chuyện văn hóa và di sản, kỹ thuật thủ công tinh xảo và những tuyên ngôn cá tính).

Bộ sưu tập ''Khảm'' tái hiện tinh thần di sản Khmer bằng ngôn ngữ Maximalism đương đại ẢNH: X.Đ

Những chi tiết tinh xảo mang tính độc bản với màu sắc, họa tiết ấn tượng trong bộ sưu tập ''Khảm'' của Đinh Xuân Điệp ảnh: X.Đ

Bộ sưu tập ''Khảm'' giành giải thưởng Bộ sưu tập được yêu thích nhất tại Vietnam NextGen Fashion Era 2 ẢNH: X.Đ

Theo Xuân Điệp, bộ sưu tập sử dụng kỹ thuật patchwork (hay còn gọi nghệ thuật chắp vá vải, có tính độc bản và tạo hiệu ứng thị giác mạnh), khảm và đột chỉ thủ công trên nền denim, tạo nên những trang phục ấn tượng, giàu chuyển động và tràn ngập cảm xúc.

Đứng trong Top 5 cuộc thi Vietnam NextGen Fashion Era 2 và giành giải thưởng Bộ sưu tập được yêu thích nhất, Xuân Điệp nhận thấy mình đã dần bước ra khỏi không gian học tập an toàn. "Em chọn thử thách bản thân ở các sân chơi chuyên nghiệp để cọ xát và đo lường năng lực của bản thân", nhà thiết kế trẻ cho hay.

Cứ kiên trì vượt bậc sẽ được ghi nhận

Ít ai biết, thủ khoa ngành thiết kế thời trang năm 2026 của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM từng chịu rất nhiều áp lực khi quyết định chọn ngành học này.

Trần Anh Khoa kể: "Suốt những năm tháng từ tiểu học cho đến THPT, em luôn nhận thấy mình có một sự gắn kết rất tự nhiên với nghệ thuật. Thời điểm đó, mỗi khi trường lớp có các hoạt động phong trào, văn nghệ hay các cuộc thi về năng khiếu như vẽ và âm nhạc, em luôn là cái tên nổi bật và tham gia hết mình".

Đến thời điểm chọn lối đi cho tương lai, Khoa hiểu rằng thiết kế thời trang chính là ngành học giao thoa trọn vẹn nhất giữa hội họa, tính thẩm mỹ và ngôn ngữ cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm đó Khoa nhận được rất nhiều lời phán xét tiêu cực từ bên ngoài như "không có tiền sao đua đòi học thời trang?", "thời trang xa hoa làm sao dành cho mấy đứa tỉnh lẻ, dưới quê lên?"...

Những thử câu nói này đã nhiều lúc khiến Khoa tổn thương. Nhưng thay vì để bản thân rơi vào mặc cảm hay buông xuôi, Khoa chọn biến tất cả những định kiến đó thành động lực để đi tiếp, để không phụ niềm tin và sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ.

Chính những suy nghĩ đó đã giúp Khoa tiếp tục theo đuổi đam mê. Danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp không chỉ là câu trả lời chân thực nhất cho những lời hoài nghi năm nào, mà còn là minh chứng cho một hành trình kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ, một tình yêu nghề không toan tính của Khoa.

Xuân Điệp lựa chọn nghề thiết kế thời trang để được bước trên một hành trình tự do bộc lộ cái tôi ẢNH: X.Đ

Với Xuân Điệp, trang phục chính là lời chào đầu tiên của mỗi con người với thế giới, một giao tiếp phi ngôn ngữ đánh thẳng vào thị giác và trực tiếp chạm đến cảm xúc của người đối diện trước khi bất kỳ lời nói nào được cất lên.

Chính vì thế, việc lựa chọn con đường này với Điệp là một hành trình tự do bộc lộ cái tôi. "Mình muốn biến thời trang thành chiếc cầu nối, đưa thế giới quan, cảm xúc sâu kín và triết lý cá nhân ra bên ngoài. Thông qua từng nếp gấp, đường cắt hay sự kết hợp chất liệu, mình có thể biến những khái niệm vô hình thành một ngôn ngữ nghệ thuật hữu hình và đầy sống động", Xuân Điệp chia sẻ.

Theo thủ khoa tốt nghiệp 2025, nghề thời trang vốn rất hào nhoáng ở bề nổi, nhưng phía sau ánh đèn là sự lao động miệt mài, áp lực và kỷ luật thép, đồng thời đòi hỏi sự dung hòa giữa sáng tạo bay bổng và kỹ thuật thực hành chính xác.

"Nhà thiết kế thời trang hiện đại không chỉ là người vẽ mẫu đẹp, mà phải là sự kết hợp giữa một nghệ sĩ có gu thẩm mỹ độc bản và một người có tư duy thực tế. Mình chọn cách làm việc nghiêm túc với tư duy nghiên cứu bài bản, dành rất nhiều thời gian để thử sai, miệt mài nghiên cứu tư duy thời trang thế giới, đồng thời rèn luyện kỹ thuật dựng rập, xử lý bề mặt chất liệu tỉ mỉ", Xuân Điệp cho hay.

Danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp và giải thưởng trong các cuộc thi, đối với Điệp, là sự ghi nhận, là quả ngọt của tinh thần dấn thân, thái độ không hoài nghi bản thân và sự kiên trì theo đuổi.