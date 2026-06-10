Giá bằng nửa thị trường Thái Lan, vì sao Honda UC3 vẫn bị khách Việt chê đắt?

Cùng với mẫu CUV e:, Honda Việt Nam mới đây cũng chính thức công bố giá bán và kế hoạch phân phối mẫu xe máy điện UC3.

Theo đó tại Việt Nam, mẫu xe này sẽ phân phối chính hãng từ tháng 7.2026 với hai phiên bản, gồm Tiêu chuẩn và Đặc biệt. Giá bán lẻ đề xuất lần lượt 80 triệu đồng và 81,4 triệu đồng. Mặc dù vậy, trong giai đoạn đầu, hãng xe Nhật Bản áp dụng chính sách ưu đãi, đưa giá thực tế của UC3 xuống lần lượt 58 triệu đồng và 59,4 triệu đồng, tương ứng với hai phiên bản.

Đáng chú ý, thông tin về giá bán của Honda UC3 đã thu hút sự quan tâm lớn, thậm chí tạo ra những phản ứng trái chiều từ thị trường. Trên các diễn đàn và hội nhóm về xe máy, không ít ý kiến cho rằng mức giá lên đến hơn 80 triệu đồng của UC3 quá cao và sẽ là rào cản đáng kể đối với một mẫu xe máy điện hướng đến nhóm khách hàng phổ thông.

Dù áp dụng giá bán ưu đãi thấp hơn nhiều so với thị trường Thái Lan, Honda UC3 vẫn bị không ít khách Việt chê "đắt" ẢNH: HONDA

Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, Honda UC3 tại Việt Nam lại đang định giá thuộc nhóm thấp nhất so với các thị trường khác. Điển hình tại Thái Lan, mẫu xe này niêm yết ở mức 132.600 baht, tương đương khoảng 106 triệu đồng. Điều đó đồng nghĩa, với mức giá đang được ưu đãi tại Việt Nam, khách hàng chỉ phải chi khoảng một nửa số tiền so với người mua tại Thái Lan để sở hữu mẫu xe này. Ngay cả khi chương trình hỗ trợ kết thúc và Honda áp dụng trở lại mức niêm yết từ 80 - 81,4 triệu đồng, UC3 tại Việt Nam vẫn có giá thấp hơn đáng kể so với thị trường Thái Lan.

Nhưng vì sao nhiều khách Việt vẫn chê "đắt"? Theo một số chuyên gia trong ngành ô tô, xe máy, câu trả lời nằm ở cách người tiêu dùng trong nước nhìn nhận sản phẩm hơn là ở con số niêm yết.

Thực tế, khách hàng Việt hiếm khi so sánh giá xe giữa các thị trường trước khi đưa ra quyết định mua sắm. Thay vào đó, thước đo quan trọng hơn vẫn là mặt bằng giá và các lựa chọn cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa. Ngay cả với mức giá ưu đãi từ 58 triệu đồng, Honda UC3 bước vào vùng giá mà người tiêu dùng có thể tiếp cận nhiều mẫu xe tay ga phổ thông và cận cao cấp đã có chỗ đứng trên thị trường. Trong khi phần lớn xe máy điện hiện nay lại được phân phối ở mức thấp hơn đáng kể, dù vẫn đáp ứng nhiều tiêu chí tương đương về quãng đường di chuyển, tốc độ tối đa hay dung lượng pin… Vì vậy, lợi thế về giá bán so với Thái Lan gần như không còn nhiều ý nghĩa trong cảm nhận của người mua.

Honda UC3 được đánh giá tốt về chất lượng và độ uy tín thương hiệu, hướng tới nhóm người dùng đề cao tính trải nghiệm ẢNH: HONDA

Bản thân thương hiệu Honda cũng vô tình tạo ra áp lực cho mẫu xe mới. Trong nhiều năm qua, Honda gắn liền với hình ảnh những mẫu xe máy phổ thông có độ bền cao, chi phí sử dụng hợp lý và khả năng giữ giá tốt. Từ Wave Alpha, Future đến Vision hay Air Blade, phần lớn sản phẩm chủ lực của hãng đều hướng tới nhóm khách hàng đại chúng. Vì vậy, khi một mẫu xe điện có kích thước tương đối gọn gàng xuất hiện với mức giá gần 60 triệu đồng, cảm giác "đắt" dễ hình thành trong suy nghĩ của nhiều người tiêu dùng, bất kể sản phẩm đó được trang bị những công nghệ gì.

Ở chiều ngược lại, Honda dường như không định vị UC3 như một mẫu xe máy điện phổ thông thuần túy. Danh mục trang bị của mẫu xe này bao gồm nhiều tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe ở phân khúc cao hơn, từ màn hình TFT, kết nối điện thoại thông minh đến hệ thống chìa khóa thông minh và chế độ hỗ trợ lùi. Điều đó cho thấy, hãng đang hướng UC3 tới nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm công nghệ và các tính năng hiện đại.

Trong bối cảnh thị trường xe máy điện trong nước đang rất cạnh tranh, mức giá cao được xem là rào cản không nhỏ với Honda UC3 ẢNH: CHÍ TÂM

Dẫu vậy, thị trường Việt Nam từ trước đến nay vẫn có xu hướng đánh giá xe máy dựa trên những giá trị sử dụng dễ nhận thấy, như khả năng vận hành, chi phí sử dụng, độ bền hay giá trị bán lại. Các trang bị công nghệ có thể giúp gia tăng sức hấp dẫn của sản phẩm, nhưng chưa chắc đã đủ để thuyết phục người mua chấp nhận mức giá cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của phân khúc. Đây cũng là lý do nhiều mẫu xe điện sở hữu công nghệ hiện đại vẫn cần thêm thời gian để chứng minh giá trị thực tế trước khi được thị trường đón nhận rộng rãi.

Ngoài ra, sự phát triển của hệ sinh thái hỗ trợ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe. Với xe điện, trải nghiệm sử dụng không chỉ phụ thuộc vào bản thân sản phẩm mà còn gắn liền với hạ tầng sạc, dịch vụ hậu mãi và mức độ thuận tiện trong quá trình vận hành hàng ngày. Đây là những yếu tố mà người tiêu dùng thường cân nhắc kỹ trước khi quyết định chuyển từ xe máy xăng sang xe điện, đặc biệt ở phân khúc có giá bán tương đối cao.