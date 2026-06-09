Giá gần 5,5 tỉ, bán tải 'khủng long' RAM 1500 RHO có gì vượt trội?

Việc THACO AUTO chính thức công bố giá bán dòng xe RAM tại Việt Nam đánh dấu sự trở lại của thương hiệu bán tải Mỹ trên thị trường ô tô. Đáng chú ý, trong số các phiên bản được giới thiệu, RAM 1500 RHO là cái tên nhận được sự quan tâm nhất khi có giá bán lên tới 5,499 tỉ đồng, cao hơn gần 1,75 tỉ đồng so với bản RAM 1500 Rebel.

Mức giá này đưa RAM 1500 RHO gia nhập nhóm những mẫu xe "đắt đỏ" trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Thay vì hướng đến nhóm khách hàng phổ thông, mẫu xe này được phát triển cho những người "chơi xe", đam mê các dòng bán tải hiệu suất cao mang phong cách Mỹ.

So với bản Rebel, RAM 1500 RHO có giá bán cao hơn gần 2 tỉ đồng ẢNH: QUANG THÁI

Một trong những điểm nổi bật nhất trên RAM 1500 RHO nằm dưới nắp ca-pô. Xe sử dụng động cơ xăng Hurricane High Output tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, 6 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất tối đa 540 mã lực và mô-men xoắn cực đại 706 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Dù được xem là mẫu xe kế nhiệm tinh thần của RAM 1500 TRX, RHO không còn sử dụng động cơ V8 siêu nạp dung tích 6.2 lít như "đàn anh". Thay vào đó, nhà sản xuất chuyển sang khối động cơ Hurricane thế hệ mới nhằm đáp ứng xu hướng đang diễn ra trong ngành công nghiệp ô tô, đồng thời cải thiện hiệu quả vận hành và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Trên thực tế, công suất của RAM 1500 RHO thấp hơn đáng kể so với mức hơn 700 mã lực mà TRX từng sở hữu. Tuy nhiên, với 540 mã lực, mẫu xe này vẫn thuộc nhóm xe bán tải hiệu suất cao hàng đầu trên thị trường hiện nay. Nhờ đó, chiếc xe nặng hơn 2,7 tấn vẫn có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong khoảng 4,6 giây, con số vốn thường chỉ xuất hiện trên nhiều mẫu SUV hoặc xe thể thao hiệu năng cao.

Bên cạnh động cơ mạnh mẽ, RAM 1500 RHO còn trang bị nhiều công nghệ, tính năng hỗ trợ khả năng đi địa hình và off-road ẢNH: NGUYỄN DUY

Bên cạnh hệ truyền động mới, RAM 1500 RHO còn được phát triển với trọng tâm hướng đến khả năng vận hành tốc độ cao trên địa hình phức tạp. Đây vốn là đặc tính từng làm nên tên tuổi của dòng TRX trước đây và tiếp tục được RAM duy trì trên phiên bản RHO.

Do đó, không ngạc nhiên khi phiên bản mới này được hãng trang bị hệ thống giảm xóc thích ứng Bilstein Black Hawk e2, kết hợp bộ treo hiệu chỉnh riêng với hành trình dài hơn đáng kể so với các phiên bản RAM 1500 thông thường. Cùng với đó, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, khóa vi sai điện tử cầu sau cùng nhiều chế độ lái địa hình như Baja, Rock, Mud/Sand hay Snow giúp mẫu xe thích nghi với nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

Một chi tiết đáng chú ý khác là bộ lốp địa hình kích thước 35 inch được trang bị sẵn từ nhà máy. Đây là loại trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe off-road chuyên dụng hoặc các bản độ phục vụ mục đích chinh phục địa hình.

Ngoại hình của RAM 1500 RHO cũng được thiết kế theo hướng hầm hố hơn đáng kể so với các phiên bản tiêu chuẩn. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô mới tích hợp các khe hút gió lớn nhằm tối ưu khả năng làm mát cho động cơ tăng áp kép. Cản trước, hốc bánh xe mở rộng cùng bộ mâm kích thước lớn tạo nên dáng vẻ bề thế đặc trưng của những mẫu xe bán tải hiệu năng cao đến từ Mỹ.

RAM 1500 RHO cũng sở hữu khoang ca-bin sang trọng với hàng loạt trang bị công nghệ hiện đại ẢNH: NGUYỄN DUY

Bên trong khoang lái, RAM 1500 RHO cho thấy sự khác biệt so với hình dung quen thuộc về một chiếc bán tải. Nội thất xe được hoàn thiện theo hướng tiệm cận các dòng SUV hạng sang với nhiều vật liệu cao cấp, ghế thể thao thiết kế riêng và hàng loạt công nghệ hiện đại.

Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí kích thước lớn đặt dọc. Khu vực ghế hành khách phía trước còn có thêm màn hình riêng 10,25 inch để người ngồi theo dõi thông tin hành trình hoặc điều khiển một số tính năng giải trí. Đây là trang bị hiện vẫn khá hiếm trên các mẫu bán tải thương mại. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 19 loa công suất lớn, hai đế sạc không dây, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

RAM 1500 RHO đang là một trong những lựa chọn xe bán tải mạnh mẽ và giàu công nghệ nhất phân phối tại Việt Nam ẢNH: NGUYỄN DUY

Với giá bán 5,499 tỉ đồng, RAM 1500 RHO chắc chắn không phải lựa chọn dành cho số đông khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, với những người đam mê bán tải cỡ lớn và xe hiệu năng cao, mẫu xe này lại sở hữu nhiều giá trị khác biệt. Từ động cơ 540 mã lực, khả năng tăng tốc ngang ngửa nhiều mẫu SUV thể thao cho đến hệ thống treo chuyên biệt phục vụ off-road tốc độ cao. Ở thời điểm hiện tại, phiên bản này là một trong những lựa chọn xe bán tải mạnh mẽ và giàu công nghệ nhất đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.