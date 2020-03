Tìm việc trong mùa dịch Covid-19

Thay vì phải đến các trung tâm việc làm, chờ nhà tuyển dụng hẹn lịch phỏng vấn, trong mùa dịch Covid-19 người lao động ngồi ở nhà gửi hồ sơ lên mạng tìm việc.

Hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng

Đang làm nhân viên công ty chuyên về các sản phẩm năng lượng mặt trời tại Hà Nội, chị Lưu Thị Chung (quê ở Phổ Yên, Thái Nguyên) không thể ngờ mình rơi vào tình cảnh thất nghiệp nhanh đến vậy.

(Giám đốc điều hành Navigos Search - Tập đoàn nhân sự Navigos) Chị Chung kể: “Sau tết, công ty thông báo Chị Chung kể: “Sau tết, công ty thông báo Trung Quốc đóng biên, nguồn hàng bị đứt nên cho nhân viên nghỉ luân phiên. Thu nhập của tôi trước đây 9 triệu đồng/tháng, giảm xuống còn hơn 3 triệu, không thể trang trải tiền thuê nhà, điện nước, ăn uống… Đến đầu tháng 3, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, công ty thông báo cho nghỉ vô thời hạn, chưa biết bao giờ đi làm lại. Để tồn tại ở Hà Nội, tôi chỉ còn cách đi tìm việc khác”.

Cũng giống chị Chung, sau khi mất việc, anh Nguyễn Văn Thanh, nhân viên kế toán của một công ty du lịch ở Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội), đến Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp . Tại đây, anh Thanh được tư vấn đăng ký tuyển dụng việc làm online và ngay sau đó, anh đã tìm được công việc mới.

“Tôi không nghĩ mình lại được tuyển dụng ở thời điểm này. Có thể do người lao động ít đi tìm việc nên tôi lại thành người may mắn. Khi phỏng vấn online, tôi có thể kết nối, lựa chọn nhiều công việc cùng một lúc, để có thể tìm được nơi phù hợp nhất. Trong mùa dịch Covid-19, so với tìm việc trực tiếp, tìm việc online giúp hạn chế đến chỗ đông người, tiếp xúc với nhiều người, tránh được rủi ro lây dịch bệnh”, anh Thanh chia sẻ.

Theo ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc TTDVVL Hà Nội, dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất nhiều đến thị trường lao động. Bên cạnh các đơn vị, doanh nghiệp cắt giảm nguồn lực lao động thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và sử dụng lao động. Trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3, tại Hà Nội có 5.977 vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng tại 15 điểm sàn, sàn giao dịch việc làm vệ tinh triển khai bằng hình thức kết nối online giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp người lao động không phải đi lại, di chuyển nhiều trong quá trình tìm việc. Đối tượng tuyển dụng tập trung chủ yếu trong các ngành nghề: kinh doanh, cơ khí điện, điện tử, kế toán, văn phòng, nhân viên kỹ thuật…

Khoảng 2 - 3 triệu lao động có nguy cơ bị ngừng việc Căn cứ vào dự báo kinh tế VN, khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và các kịch bản diễn biến của dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB-XH dự báo thị trường lao động có 2 xu hướng. Nếu diễn biến dịch có xu thế đi ngang như hiện nay, ước tính trong quý 2 sẽ có trên 250.000 lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm và hàng triệu lao động bị ngừng việc. Còn trong trường hợp dịch bùng phát mạnh hơn, ước tính trong quý 2 sẽ có 350.000 - 400.000 lao động trong doanh nghiệp bị mất việc làm và khoảng 2 - 3 triệu lao động có nguy cơ bị ngừng việc. Trong đó, ước tính các ngành công nghiệp chế biến - chế tạo, vận tải và kho bãi, du lịch sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất, với số người chịu ảnh hưởng chiếm khoảng 75 - 85%. Tính đến cuối tháng 3, có gần 1.000 doanh nghiệp tham gia đăng ký tuyển dụng lao động với 11.301 vị trí việc làm. Một số doanh nghiệp tuyển dụng với số lượng lớn như Công ty TNHH Elentec VN tuyển 1.000 công nhân, kỹ thuật viên sửa chữa khuôn đúc và vận hành máy CNC; Công ty Molex VN tuyển 500 công nhân lắp ráp điện tử; Công ty May 10 tuyển 100 công nhân.

Ngoài ra, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tuyển dụng số lượng lớn như: Công ty TNHH dây dẫn Sumi-Hanel, Công ty TNHH Akebono Kasei, Công ty TNHH Ricoh Imazing VN…

“Chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện thoại thông minh, người lao động có thể tham gia phỏng vấn trực tuyến với nhà tuyển dụng. Thay vì chuẩn bị nhiều bộ hồ sơ, ứng viên chỉ cần chụp hồ sơ gửi đến hòm thư điện tử của nhà tuyển dụng. Có hàng nghìn đầu việc đang chờ đợi ứng viên”, ông Thành nói.

Bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành Navigos Search (Tập đoàn nhân sự Navigos), cho hay bên cạnh một số ngành nghề giảm tuyển dụng do dịch Covid-19, một số ngành khác lại có nhu cầu tuyển dụng tăng. “Việc hạn chế những nơi đông người và tăng cường mua sắm trực tuyến khiến các doanh nghiệp chuyển đổi hành vi mua sắm tại điểm bán sang đẩy mạnh phát triển các nền tảng mua sắm online, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng các vị trí liên quan đến phát triển thương mại điện tử tăng. Ngoài ra, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân có xu hướng tăng, theo số liệu từ VietnamWorks, nhu cầu tuyển dụng của ngành tiêu dùng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái”, bà Mai thông tin.

Xây dựng web việc làm quốc gia

Trước tác động của dịch Covid-19 đến thị trường lao động, ông Vũ Quang Thành cho biết trong giai đoạn này, TTDVVL Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thu thập các vị trí việc làm trống và nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục công tác thu thập tìm kiếm việc làm thông qua nguồn lao động đăng ký thất nghiệp cũng như nguồn lao động tự do. “Chúng tôi đang xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trên toàn bộ hệ thống các điểm, sàn giao dịch việc làm vệ tinh. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch việc làm online. Đây là hình thức trung tâm đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động”.

Tận dụng thời gian này để phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng Đối với người lao động, theo bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành Navigos Search (Tập đoàn nhân sự Navigos), trong thời điểm này, quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe của cá nhân và cộng đồng theo đúng quy tắc phòng chống dịch bệnh của nhà nước. Người lao động nên tận dụng thời gian thấp điểm trong công việc để phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt thông qua học tập trực tuyến. Trong tình huống công ty cắt giảm nhân sự, người lao động phải hiểu rõ về quyền lợi của mình như nhận bồi thường hợp đồng lao động, hưởng trợ cấp thất nghiệp… hoặc có thể chủ động tìm kiếm công việc mới thông qua website tuyển dụng trực tuyến. Để ứng phó với dịch và giúp người lao động ở nhà vẫn có thể tìm được việc làm, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết bộ này đang nghiên cứu để nâng cấp sàn giao dịch việc làm hiện có thành trang web Việc làm quốc gia. Ông Dung cho biết: "Trước mắt, trang web sẽ nghiên cứu để góp phần giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong điều kiện tránh tụ tập đến các TTDVVL để nộp hồ sơ; đồng thời tạo cơ hội tìm việc làm cho người lao động trong lúc đang bị giãn việc, ngừng việc... do dịch bệnh Covid-19. Trang web sẽ kết nối: sàn giao dịch việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn, hướng dẫn người lao động lựa chọn ngành nghề, trường nghề… để có thể thích ứng với bối cảnh hiện nay".

Bà Nguyễn Phương Mai nhận định:"Dịch Covid-19 tác động trong những khoảng thời gian nhất định và ảnh hưởng đến một số ngành nghề nhất định chứ không phải toàn bộ thị trường lao động, nên chúng ta vẫn có thể lạc quan về cơ hội phục hồi của thị trường lao động trong thời gian tới”.