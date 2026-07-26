Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 1 năm thành lập phường An Phú Đông (1.7.2025 - 1.7.2026) và 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026), hành trình “An Phú Đông trong trái tim tôi” đã mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp người tham gia hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị đặc trưng của địa phương.
Với hành trình khám phá bằng xe đạp, các thành viên đã lần lượt ghé thăm làng cá sấu Sài Gòn, vườn rau thủy canh, nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm và lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, kiến trúc của Tu viện Khánh An - di tích lịch sử cấp thành phố.
Hành trình không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp các em hiểu hơn về lịch sử quê hương, mà còn mở ra cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của An Phú Đông. Qua đó, hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương trong hành trình xây dựng phường An Phú Đông ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
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