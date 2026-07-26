Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 1 năm thành lập phường An Phú Đông (1.7.2025 - 1.7.2026) và 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026), hành trình “An Phú Đông trong trái tim tôi” đã mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp người tham gia hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị đặc trưng của địa phương.

Các em được những anh chị đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ Trường THPT Thạnh Lộc chở bằng xe đạp tham quan các địa điểm trên phường An Phú Đông

Các em dâng hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ tại Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Các đoàn viên thanh niên, chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ Trường THPT Thạnh Lộc và các em tham quan nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Tham quan làng cá sấu Sài Gòn

Tham quan vườn thủy canh tại làng cá sấu Sài Gòn

Các em nhỏ được thầy dẫn đi tham quan thuyết minh về lịch sử, kiến trúc của Tu viện Khánh An - di tích lịch sử cấp thành phố

Với hành trình khám phá bằng xe đạp, các thành viên đã lần lượt ghé thăm làng cá sấu Sài Gòn, vườn rau thủy canh, nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm và lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, kiến trúc của Tu viện Khánh An - di tích lịch sử cấp thành phố.

Các em nhỏ chụp hình lưu niệm cùng các thầy tại Tu viện Khánh An

Hành trình không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp các em hiểu hơn về lịch sử quê hương, mà còn mở ra cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của An Phú Đông. Qua đó, hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương trong hành trình xây dựng phường An Phú Đông ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.