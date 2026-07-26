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Văn hóa Sống đẹp

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi'

Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Cường
Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh Cường
(TP.HCM)
Từ những câu chuyện về vùng đất An Phú Đông giàu truyền thống, hành trình “An Phú Đông trong trái tim tôi” đã kết nối hơn 120 bạn trẻ, phụ huynh và đoàn viên thanh niên trong hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm và bồi đắp tình yêu quê hương.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 1 năm thành lập phường An Phú Đông (1.7.2025 - 1.7.2026) và 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026), hành trình “An Phú Đông trong trái tim tôi” đã mang đến những trải nghiệm thực tế, giúp người tham gia hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị đặc trưng của địa phương.

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi' - Ảnh 1.

Các em được những anh chị đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ Trường THPT Thạnh Lộc chở bằng xe đạp tham quan các địa điểm trên phường An Phú Đông

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi' - Ảnh 2.

Các em dâng hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ tại Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi' - Ảnh 3.

Các đoàn viên thanh niên, chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ Trường THPT Thạnh Lộc và các em tham quan nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi' - Ảnh 4.

Tham quan làng cá sấu Sài Gòn

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi' - Ảnh 6.

Tham quan vườn thủy canh tại làng cá sấu Sài Gòn

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi' - Ảnh 5.

Các em nhỏ được thầy dẫn đi tham quan thuyết minh về lịch sử, kiến trúc của Tu viện Khánh An - di tích lịch sử cấp thành phố

Với hành trình khám phá bằng xe đạp, các thành viên đã lần lượt ghé thăm làng cá sấu Sài Gòn, vườn rau thủy canh, nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bia tưởng niệm và lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, kiến trúc của Tu viện Khánh An - di tích lịch sử cấp thành phố.

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi' - Ảnh 7.

Các em nhỏ chụp hình lưu niệm cùng các thầy tại Tu viện Khánh An

Hành trình không chỉ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, giúp các em hiểu hơn về lịch sử quê hương, mà còn mở ra cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của An Phú Đông. Qua đó, hoạt động góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương trong hành trình xây dựng phường An Phú Đông ngày càng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Hành trình 'An Phú Đông trong trái tim tôi' - Ảnh 8.

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