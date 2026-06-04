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Israel, Lebanon nhất trí thực hiện ngừng bắn
Video Thế giới

Israel, Lebanon nhất trí thực hiện ngừng bắn

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
04/06/2026 16:39 GMT+7

Lebanon và Israel cho biết hai bên đang tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Washington vào ngày 3.6.

Lebanon và Israel hôm 3.6 cho biết hai bên đã đồng ý thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán tại Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột có nguồn gốc từ căng thẳng khu vực liên quan đến Iran.

Chánh văn phòng Ngoại giao Mỹ Daniel Holler phát biểu: “Kết quả của các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu, Israel và Lebanon đã đồng ý thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn ngừng bắn và rút tất cả các thành viên của Hezbollah khỏi khu vực nam Litani”.

Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, cả hai bên cũng đồng ý thiết lập các khu vực thí điểm, nơi Lực lượng Vũ trang Lebanon sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, loại bỏ tất cả các nhóm vũ trang phi nhà nước.

Thỏa thuận này dựa trên một thỏa thuận ngừng bắn trước đó đạt được vào tháng 4 và được gia hạn vào tháng 5, mặc dù giao tranh nhỏ vẫn tiếp diễn.

Israel, Lebanon nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn - Ảnh 1.

Các quan chức Mỹ, Israel và Lebanon tham dự cuộc gặp do Mỹ chủ trì, liên quan đến lệnh ngừng bắn để chấm dứt xung đột, tại Washington, D.C. (Mỹ), ngày 3.6.2026

ẢNH: REUTERS

Theo các nguồn tin an ninh Lebanon, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel đã giết chết ít nhất 6 người ở miền nam Lebanon hôm 3.6, trong khi Israel cho biết đã chặn được những vật thể bay thù địch có khả năng được phóng từ Hezbollah.

Một thỏa thuận riêng biệt do Mỹ làm trung gian hồi đầu tuần này đã dẫn đến việc tạm ngừng các cuộc tấn công vào vùng ngoại ô phía nam Beirut và các vụ bắn phá qua biên giới.

Israel đã phát động cuộc tấn công vào tháng 3 sau khi Hezbollah pháo kích qua biên giới để hỗ trợ Tehran.

Iran nói rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Mỹ cũng phải bao gồm lệnh ngừng bắn cho Lebanon.

Giá dầu giảm nhẹ vào sáng 4.6 tại châu Á, giảm chưa đến 1%, trong đó giá dầu thô dao động gần 100 USD/thùng, khi lệnh ngừng bắn làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận rộng hơn để chấm dứt xung đột trong khu vực.

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