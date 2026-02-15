Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Kha Ly đưa con gái đi sự kiện, tiết lộ cuộc sống sau khi làm mẹ

Thạch Anh
Thạch Anh
15/02/2026 15:39 GMT+7

Nhiều sao Việt như Kha Ly, Vân Trang, Phương Trinh Jolie... đưa gia đình đến ủng hộ suất chiếu sớm của phim điện ảnh 'Mùi phở'.

Trước thềm khởi chiếu chính thức vào mùng 1 tết, nhà sản xuất Mùi phở vừa tổ chức buổi chiếu sớm, thu hút sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm Kha Ly - Thanh Duy, Thanh Trúc, Phương Trinh Jolie - Lý Bình, Vân Trang

Kha Ly cùng dàn sao đến ủng hộ phim Mùi phở

Trong đó, diễn viên Kha Ly lần hiếm hoi đưa con gái đi sự kiện. Nữ diễn viên cùng chồng là Thanh Duy diện trang phục đồng điệu, không ngại thể hiện tình cảm trước truyền thông. Sau khi sinh con, Kha Ly nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và trở lại công việc. Tổ ấm viên mãn hiện tại của nữ diễn viên phim Cổng mặt trời khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

- Ảnh 1.

Gia đình Kha Ly diện áo dài đỏ khi đến xem suất chiếu sớm của phim điện ảnh Mùi phở

ẢNH: NSX

Kha Ly không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ về niềm vui làm mẹ ở tuổi 39. Với nữ nghệ sĩ, việc đón thêm thành viên mới giúp cuộc sống gia đình thay đổi theo hướng tích cực hơn. Cô bày tỏ: “Có thêm một em bé trong nhà sẽ rất vui, không như lúc chỉ có hai vợ chồng”.

Ở hiện tại, dù thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện nhưng Kha Ly vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc con, từ đó giúp người bạn đời an tâm hơn khi phát triển sự nghiệp diễn xuất. Dù vậy, Thanh Duy luôn sắp xếp công việc để hỗ trợ cô trong việc lo cho bé. Với diễn viên Cổng mặt trời, chồng là nguồn động viên lớn, giúp cô có thêm nhiều động lực trong hành trình lần đầu làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ.

- Ảnh 2.

Ngoài vợ chồng Kha Ly, sự kiện chiếu sớm phim Mùi phở còn có sự góp mặt của gia đình Dương Khắc Linh. Cặp song sinh của nam nhạc sĩ gây chú ý bởi vẻ đáng yêu trên thảm đỏ

ẢNH: NSX

- Ảnh 3.

Dương Cẩm Lynh cùng con trai diện áo dài truyền thống khi xuất hiện tại sự kiện. Dù bận rộn với công việc song nữ diễn viên luôn dành sự quan tâm cho các con. Đây cũng là nguồn động lực của sao nữ 8X trong cuộc sống, sau những biến cố đời tư

ẢNH: NSX

- Ảnh 4.

Khánh Thi - Phan Hiển đưa các con đến tham dự sự kiện. Vốn có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Minh Beta nên cặp đôi dành thời gian đến ủng hộ

ẢNH: NSX

- Ảnh 5.

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống riêng, người bạn đời còn hỗ trợ anh trong công việc

ẢNH: NSX

- Ảnh 6.

Diễn viên Thanh Trúc cùng con gái. Thời gian qua, chuyện hôn nhân của cô được cộng đồng mạng quan tâm

ẢNH: NSX

- Ảnh 7.

Vân Trang cùng con gái diện đồ đồng điệu tại sự kiện

ẢNH: NSX

Kha Ly đưa con gái đi sự kiện, tiết lộ cuộc sống sau khi làm mẹ - Ảnh 1.

Gia đình diễn viên Phương Trinh Jolie

ẢNH: NSX

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, khán giả mua vé xem phim Mùi phở tại các cụm rạp Beta trên toàn quốc trong khung giờ từ 7 giờ - 9 giờ sáng sẽ được tặng phở ngay tại phòng chiếu. Chương trình áp dụng từ mùng 1 đến hết mùng 3, mang đến không khí tết truyền thống ngay trong không gian điện ảnh.

Mùi phởphim điện ảnh do đạo diễn Minh Beta thực hiện, xoay quanh câu chuyện của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) - chủ một hàng phở trứ danh. Vì mong muốn tìm người truyền nghề, giữa ông và các con đã nảy sinh những mâu thuẫn chồng chất, nhưng đến cuối cùng thông điệp về sự tha thứ và thấu hiểu sẽ tháo gỡ các nút thắt. Phim ra rạp từ mùng 1 tết, tạo nên cuộc cạnh tranh với Thỏ ơi của Trấn Thành, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang...

Tin liên quan

Kha Ly, Nhật Kim Anh đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi

Kha Ly, Nhật Kim Anh đến mừng Đoàn Minh Tài cưới vợ kém 16 tuổi

Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc xúc động khi đông đảo đồng nghiệp đến chúc mừng cả hai trong lễ cưới được tổ chức tại TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Kha Ly Diễn viên Kha Ly mùi phở Minh Beta
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận