Kha Ly đưa con gái đi sự kiện, tiết lộ cuộc sống sau khi làm mẹ

Trước thềm khởi chiếu chính thức vào mùng 1 tết, nhà sản xuất Mùi phở vừa tổ chức buổi chiếu sớm, thu hút sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm Kha Ly - Thanh Duy, Thanh Trúc, Phương Trinh Jolie - Lý Bình, Vân Trang…

Kha Ly cùng dàn sao đến ủng hộ phim Mùi phở

Trong đó, diễn viên Kha Ly lần hiếm hoi đưa con gái đi sự kiện. Nữ diễn viên cùng chồng là Thanh Duy diện trang phục đồng điệu, không ngại thể hiện tình cảm trước truyền thông. Sau khi sinh con, Kha Ly nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và trở lại công việc. Tổ ấm viên mãn hiện tại của nữ diễn viên phim Cổng mặt trời khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Gia đình Kha Ly diện áo dài đỏ khi đến xem suất chiếu sớm của phim điện ảnh Mùi phở ẢNH: NSX

Kha Ly không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ về niềm vui làm mẹ ở tuổi 39. Với nữ nghệ sĩ, việc đón thêm thành viên mới giúp cuộc sống gia đình thay đổi theo hướng tích cực hơn. Cô bày tỏ: “Có thêm một em bé trong nhà sẽ rất vui, không như lúc chỉ có hai vợ chồng”.

Ở hiện tại, dù thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện nhưng Kha Ly vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc con, từ đó giúp người bạn đời an tâm hơn khi phát triển sự nghiệp diễn xuất. Dù vậy, Thanh Duy luôn sắp xếp công việc để hỗ trợ cô trong việc lo cho bé. Với diễn viên Cổng mặt trời, chồng là nguồn động viên lớn, giúp cô có thêm nhiều động lực trong hành trình lần đầu làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ.

Ngoài vợ chồng Kha Ly, sự kiện chiếu sớm phim Mùi phở còn có sự góp mặt của gia đình Dương Khắc Linh. Cặp song sinh của nam nhạc sĩ gây chú ý bởi vẻ đáng yêu trên thảm đỏ ẢNH: NSX

Dương Cẩm Lynh cùng con trai diện áo dài truyền thống khi xuất hiện tại sự kiện. Dù bận rộn với công việc song nữ diễn viên luôn dành sự quan tâm cho các con. Đây cũng là nguồn động lực của sao nữ 8X trong cuộc sống, sau những biến cố đời tư ẢNH: NSX

Khánh Thi - Phan Hiển đưa các con đến tham dự sự kiện. Vốn có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Minh Beta nên cặp đôi dành thời gian đến ủng hộ ẢNH: NSX

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi. Không chỉ đồng hành trong cuộc sống riêng, người bạn đời còn hỗ trợ anh trong công việc ẢNH: NSX

Diễn viên Thanh Trúc cùng con gái. Thời gian qua, chuyện hôn nhân của cô được cộng đồng mạng quan tâm ẢNH: NSX

Vân Trang cùng con gái diện đồ đồng điệu tại sự kiện ẢNH: NSX

Gia đình diễn viên Phương Trinh Jolie ẢNH: NSX

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, khán giả mua vé xem phim Mùi phở tại các cụm rạp Beta trên toàn quốc trong khung giờ từ 7 giờ - 9 giờ sáng sẽ được tặng phở ngay tại phòng chiếu. Chương trình áp dụng từ mùng 1 đến hết mùng 3, mang đến không khí tết truyền thống ngay trong không gian điện ảnh.

Mùi phở là phim điện ảnh do đạo diễn Minh Beta thực hiện, xoay quanh câu chuyện của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) - chủ một hàng phở trứ danh. Vì mong muốn tìm người truyền nghề, giữa ông và các con đã nảy sinh những mâu thuẫn chồng chất, nhưng đến cuối cùng thông điệp về sự tha thứ và thấu hiểu sẽ tháo gỡ các nút thắt. Phim ra rạp từ mùng 1 tết, tạo nên cuộc cạnh tranh với Thỏ ơi của Trấn Thành, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang...