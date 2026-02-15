Kha Ly đưa con gái đi sự kiện, tiết lộ cuộc sống sau khi làm mẹ

Trước thềm khởi chiếu chính thức vào mùng 1 tết, nhà sản xuất Mùi phở vừa tổ chức buổi chiếu sớm, thu hút sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm Kha Ly - Thanh Duy, Thanh Trúc, Phương Trinh Jolie - Lý Bình, Vân Trang…
Kha Ly cùng dàn sao đến ủng hộ phim Mùi phở
Trong đó, diễn viên Kha Ly lần hiếm hoi đưa con gái đi sự kiện. Nữ diễn viên cùng chồng là Thanh Duy diện trang phục đồng điệu, không ngại thể hiện tình cảm trước truyền thông. Sau khi sinh con, Kha Ly nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn và trở lại công việc. Tổ ấm viên mãn hiện tại của nữ diễn viên phim Cổng mặt trời khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.
Kha Ly không giấu được niềm hạnh phúc khi chia sẻ về niềm vui làm mẹ ở tuổi 39. Với nữ nghệ sĩ, việc đón thêm thành viên mới giúp cuộc sống gia đình thay đổi theo hướng tích cực hơn. Cô bày tỏ: “Có thêm một em bé trong nhà sẽ rất vui, không như lúc chỉ có hai vợ chồng”.
Ở hiện tại, dù thỉnh thoảng góp mặt trong các sự kiện nhưng Kha Ly vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc con, từ đó giúp người bạn đời an tâm hơn khi phát triển sự nghiệp diễn xuất. Dù vậy, Thanh Duy luôn sắp xếp công việc để hỗ trợ cô trong việc lo cho bé. Với diễn viên Cổng mặt trời, chồng là nguồn động viên lớn, giúp cô có thêm nhiều động lực trong hành trình lần đầu làm mẹ với nhiều bỡ ngỡ.
Theo tiết lộ của nhà sản xuất, khán giả mua vé xem phim Mùi phở tại các cụm rạp Beta trên toàn quốc trong khung giờ từ 7 giờ - 9 giờ sáng sẽ được tặng phở ngay tại phòng chiếu. Chương trình áp dụng từ mùng 1 đến hết mùng 3, mang đến không khí tết truyền thống ngay trong không gian điện ảnh.
Mùi phở là phim điện ảnh do đạo diễn Minh Beta thực hiện, xoay quanh câu chuyện của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) - chủ một hàng phở trứ danh. Vì mong muốn tìm người truyền nghề, giữa ông và các con đã nảy sinh những mâu thuẫn chồng chất, nhưng đến cuối cùng thông điệp về sự tha thứ và thấu hiểu sẽ tháo gỡ các nút thắt. Phim ra rạp từ mùng 1 tết, tạo nên cuộc cạnh tranh với Thỏ ơi của Trấn Thành, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang...
