Thị trường ô tô điện Đông Nam Á vừa đón nhận thêm mẫu xe mới, khi KIA chính thức trình làng Carens EV tại Indonesia. Đây là phiên bản thuần điện phát triển từ dòng Carens Clavis, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần một mẫu xe đa dụng, có không gian 3 hàng ghế nhưng vẫn đáp ứng xu hướng chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng điện.

Trước đó, KIA Carens Clavis EV từng được giới thiệu tại Ấn Độ vào tháng 7.2025. Khi gia nhập thị trường Indonesia, mẫu xe này được phân phối với tên gọi Carens EV, đồng thời lắp ráp tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Indonesia ở Cikarang. Theo kế hoạch, những chiếc Carens EV đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 12.2026.

KIA Carens EV chính thức trình làng thị trường Indonesia với 4 phiên bản, giá quy đổi từ khoảng 535 triệu đồng ẢNH: KIA

Tại "Xứ vạn đảo", KIA Carens EV được phân phối với 4 phiên bản, gồm Air 7 chỗ, Air Captain 6 chỗ, Earth 7 chỗ và Earth Captain 6 chỗ. Giá bán lần lượt ở mức 379 triệu rupiah, 389 triệu rupiah, 422 triệu rupiah và 432 triệu rupiah, tương đương khoảng 535 triệu, 549 triệu, 595 triệu và 609 triệu đồng. Đây là giá bán đã bao gồm chi phí đăng ký tại Jakarta, trong khi mức quy đổi chỉ mang tính tham khảo, không phải giá dự kiến nếu xe được phân phối tại Việt Nam.

Về thiết kế, Carens EV vẫn giữ kiểu dáng tổng thể tương đồng với Carens Clavis sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên, một số chi tiết ngoại thất được điều chỉnh để phù hợp với hệ truyền động điện. Phần đầu xe nổi bật với phong cách Digital Tiger Face, dải đèn LED định vị Star Map đặc trưng của KIA, kết hợp cổng sạc bố trí phía trước. Xe sử dụng mâm hợp kim 16 hoặc 17 inch (tùy phiên bản), với thiết kế hướng đến tối ưu tính khí động học.

Kích thước tổng thể (dài, rộng, cao) của KIA Carens EV lần lượt 4.550 x 1.800 x 1.730 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.780 mm. Khoảng sáng gầm xe 200 mm. Những thông số này giúp mẫu xe duy trì vóc dáng của một chiếc MPV gầm cao, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như những chuyến đi xa của gia đình.

KIA Carens EV sở hữu thiết kế tương đồng Carens Clavis máy xăng, nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất nhằm phù hợp với hệ truyền động thuần điện ẢNH: KIA, KABAROTO

Bên trong khoang lái, KIA Carens EV được trang bị cụm màn hình kép với tổng kích thước lên đến 26,6 inch, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và nền tảng kết nối KIA Connect. Xe có hai cách bố trí nội thất, gồm cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng băng và cấu hình 6 chỗ với hai ghế độc lập ở giữa.

Ở các phiên bản cao cấp, Carens EV còn có cửa sổ trời toàn cảnh, ghế trước thông gió, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, sạc điện thoại không dây và cốp sau đóng mở điện.

Về an toàn, xe trang bị 6 túi khí, cân bằng điện tử cùng một số tính năng hỗ trợ lái nâng cao. Riêng các phiên bản Earth được bổ sung hệ thống ADAS cấp độ 2, gồm hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng và hỗ trợ tránh va chạm phía trước.

Điểm khác biệt lớn nhất của Carens EV so với phiên bản sử dụng động cơ xăng nằm ở hệ truyền động. Theo thông số từ KIA Indonesia, hai phiên bản Air sử dụng bộ pin NMC dung lượng 42 kWh, kết hợp mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất khoảng 132 mã lực và mô-men xoắn cực đại 255 Nm. Cấu hình này cho phép xe di chuyển tối đa 404 km sau mỗi lần sạc.

Khoang nội thất KIA Carens EV thiết kế hiện đại với cụm màn hình kép 26,6 inch, hướng đến nhu cầu sử dụng của gia đình ẢNH: KIA

Trong khi đó, các phiên bản Earth sử dụng bộ pin dung lượng lớn hơn, đạt 51,4 kWh. Mô-tơ điện có công suất khoảng 169 mã lực, mô-men xoắn cực đại vẫn ở mức 255 Nm, cho phạm vi hoạt động tối đa 490 km mỗi lần sạc đầy. Cả hai cấu hình đều hỗ trợ sạc xoay chiều AC công suất 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 100 kW. Với điều kiện sạc phù hợp, phiên bản pin lớn có thể nạp từ 10 - 80% dung lượng trong khoảng 39 phút.

Với việc được đưa vào sản xuất tại Indonesia, không loại trừ khả năng mẫu MPV điện mới của KIA cũng sẽ xuất hiện ở các thị trường khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Đáng chú ý, cuối tháng 9.2026, THACO AUTO cũng vừa chính thức giới thiệu Carens Clavis đến khách hàng trong nước, với hai phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, gồm Deluxe giá 639 triệu đồng và Luxury giá 679 triệu đồng. Mẫu xe này hiện được phân phối song song với KIA Carens thế hệ trước.

Sự xuất hiện của Carens Clavis cho thấy KIA đang tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm MPV tại Việt Nam. Nếu được bổ sung phiên bản thuần điện, dòng Carens có thể tiếp cận thêm nhóm khách hàng ưu tiên chi phí vận hành và muốn chuyển từ xe xăng sang xe điện, nhưng vẫn cần không gian sử dụng cho 6 - 7 người.

Cuối tháng 9.2026, THACO AUTO chính thức giới thiệu KIA Carens Clavis tại Việt Nam, với 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng ẢNH: NGUYỄN DUY

Tuy nhiên, thị trường MPV thuần điện tại Việt Nam hiện đã có sự hiện diện của nhiều mẫu xe. Trong đó, VinFast Limo Green đang có giá niêm yết 699 triệu đồng, VF MPV 7 giá 750 triệu đồng, trong khi BYD M6 được phân phối với mức giá 756 triệu đồng. Đây đều là những lựa chọn hướng đến nhu cầu chở nhiều người, phục vụ gia đình hoặc kết hợp kinh doanh dịch vụ.

Nếu gia nhập thị trường Việt Nam, Carens EV sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ đã có lợi thế nhất định về hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi và giải pháp sạc điện. Bên cạnh đó, mức giá thực tế sau khi nhập khẩu cũng sẽ là yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của mẫu MPV điện thương hiệu Hàn Quốc.