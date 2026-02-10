Lái xe về tết: Lưu ý khi đi ô tô điện vào cao tốc Bắc - Nam?

Với việc gần thông xe toàn tuyến, cao tốc Bắc - Nam đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình khi lái xe về quê dịp Tết Nguyên đán 2026. Tuy nhiên, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều thời điểm dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng và kéo dài. Với những ai sử dụng ô tô điện, đây được xem là vấn đề lớn cần phải xem xét và tính toán kỹ lưỡng.

Nhiều thời điểm, các đoạn cao tốc thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe lưu thông quá đông ẢNH: Q.H

Bởi lẽ, khi đặt trong điều kiện giao thông đông đúc, thời gian chờ đợi kéo dài, ô tô điện sẽ bộc lộ những "yếu điểm" về phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc, tiêu hao pin ngoài dự tính,… Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn và sự chủ động của hành trình.

Cao tốc quá tải, ô tô điện bất lợi hơn

So với ô tô sử dụng động cơ đốt trong, ô tô điện vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định khi tham gia giao thông đường trường, đặc biệt trong điều kiện ùn tắc kéo dài. Bất lợi lớn nhất nằm ở phạm vi hoạt động sau mỗi lần sạc đầy pin.

Tại Việt Nam hiện nay, phần lớn các mẫu ô tô điện phổ thông có quãng đường di chuyển thực tế dao động 300 - 450 km cho mỗi lần sạc đầy pin, tùy điều kiện vận hành, tải trọng và cách sử dụng các trang bị tiêu thụ điện như điều hòa hay hệ thống giải trí. Ngay cả với những mẫu xe công bố phạm vi hoạt động lên đến 500 - 600 km, con số này thường chỉ đạt được trong điều kiện lý tưởng và có thể giảm đáng kể khi chạy cao tốc liên tục hoặc chở đủ người, hành lý về quê ăn tết.

So với xe xăng/dầu, ô tô điện có nhiều "yếu điểm" khi di chuyển trên đường dài, đặc biệt trong điều kiện ùn tắc do hạn chế về quãng đường di chuyển ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, trong bối cảnh giao thông dịp cận tết thường xuyên xảy ra kẹt xe kéo dài nhiều giờ, ô tô điện dễ rơi vào tình trạng tiêu hao pin ngoài dự tính. Dù đứng yên hoặc di chuyển chậm, xe vẫn cần điện để duy trì các hệ thống thiết yếu như điều hòa, màn hình trung tâm, đèn chiếu sáng và các công nghệ hỗ trợ an toàn. Khi thời gian chờ đợi kéo dài, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng hoặc lạnh sâu, mức pin có thể sụt nhanh hơn so với tính toán ban đầu.

Rủi ro càng trở nên lớn hơn khi xét đến hạ tầng dịch vụ trên cao tốc. Thực tế cho thấy, trên nhiều tuyến cao tốc hiện nay, đặc biệt là các đoạn thuộc cao tốc Bắc - Nam đi qua miền Trung, số lượng trạm xăng dầu khá thưa thớt. Trạm sạc ô tô điện lại càng hiếm, thậm chí chưa được bố trí. Không ít đoạn cao tốc dài hàng trăm km gần như không có điểm sạc chính thức, khiến người lái ô tô điện rơi vào thế bị động nếu pin xuống thấp.

Cần cân nhắc lộ trình, chuẩn bị kỹ nếu vẫn đi cao tốc

Từ những yếu tố trên, nhiều ý kiến cho rằng người sử dụng ô tô điện nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định đi vào cao tốc Bắc - Nam trong dịp tết, nhất là với các hành trình dài và đông xe. Trong nhiều trường hợp, việc lựa chọn các tuyến đường thay thế như Quốc lộ 1 hoặc các cung đường ven biển có thể là phương án an toàn và linh hoạt hơn.

Dù thời gian di chuyển có thể kéo dài hơn, các tuyến đường này lại có lợi thế dễ tiếp cận khu dân cư, trạm sạc và các dịch vụ hỗ trợ, giúp người lái chủ động xử lý khi cần nạp điện cho xe. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hạ tầng sạc công cộng chưa theo kịp tốc độ gia tăng của ô tô điện.

Nếu vẫn quyết định lái xe điện vào cao tốc, tài xế cần kiểm tra và chuẩn bị sẵn các "kịch bản" nếu không may ô tô điện gặp tình trạng yếu pin ẢNH: VINFAST

Trong trường hợp vẫn quyết định di chuyển bằng cao tốc, người lái ô tô điện cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với xe động cơ đốt trong. Trước hết, cần sạc đầy pin trước khi xuất phát và tính toán quãng đường di chuyển an toàn, tránh để mức pin xuống quá thấp. Việc tìm hiểu trước các lối ra, tuyến đường nhánh có thể thoát khỏi cao tốc để dự phòng trong trường hợp cần tìm chỗ sạc là điều không nên bỏ qua.

Ngoài ra, người dùng nên chủ động lập danh sách các trạm sạc dọc hành trình, bao gồm cả trạm sạc tại các khu dịch vụ, khách sạn hoặc trạm sạc tư nhân gần cao tốc. Trong suốt chuyến đi, cần theo dõi sát mức pin, hạn chế chở quá tải, sử dụng điều hòa hợp lý và điều chỉnh tốc độ phù hợp để tối ưu khả năng tiêu thụ năng lượng.

Ô tô điện là xu hướng tất yếu của giao thông hiện đại, song trong bối cảnh hạ tầng sạc trên cao tốc tại Việt Nam vẫn còn nhiều khoảng trống, việc lái xe điện về quê ăn Tết đòi hỏi sự thận trọng cao hơn. Chuẩn bị kỹ lưỡng và lựa chọn lộ trình hợp lý sẽ là yếu tố then chốt giúp hành trình đầu năm diễn ra an toàn và trọn vẹn.