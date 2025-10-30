Lũ vượt đỉnh lịch sử Giáp Thìn 1964: Tiếng kêu cứu xé lòng giữa biển nước Đà Nẵng

'Ba mẹ con bị cô lập 3 ngày rồi'

Dù sáng nay 30.10 mưa tại một số địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng có dấu hiệu ngừng, nhưng các xã ven sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn đang chìm sâu trong biển nước đục ngầu từ nhiều ngày qua. Mưa lớn liên tục gây sạt lở, chia cắt đường giao thông và mất điện, mất kết nối thông tin liên lạc trên diện rộng.

Những lời cầu cứu được gửi đi trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại các vùng rốn lũ, rất nhiều trường hợp gặp sự cố trong mưa lũ đã lên mạng kêu cứu, mong được cứu hộ. Đã có nhiều trường hợp được lực lượng chức năng và các đội cứu hộ giải cứu kịp thời.

Các xã như Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc... (thuộc H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) đang là vùng rốn lũ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Giữa biển nước mênh mông, những tiếng kêu cứu xé lòng liên tục được phát đi trên mạng xã hội.

Chiều qua 29.10, nước lũ ở xóm Lẻ thuộc tổ 3, thôn Lâm Yên, xã Vu Gia (trước đây là Đại Minh, H.Đại Lộc cũ) đã dâng lên đến tận mái nhà. Cả ngôi làng chìm trong biển nước, chỉ còn lại những mái tôn lấp ló giữa làn sóng cuồn cuộn.

Rất nhiều người lo lắng, lên mạng cầu cứu cho người thân của mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong dòng tin nhắn gửi đi để cầu cứu trước khi điện thoại tắt nguồn vì hết pin, con gái của ông Lương Văn Thái nấc nghẹn: "Nhà con ở xóm Lẻ, nước đã gần ngập nóc nhà. Ba mẹ con bị cô lập 3 ngày rồi. Ba của con gần 70 tuổi, nhiều bệnh nền, bị cao huyết áp, hay chuột rút. Ba phải lội nước dọn lũ, ăn mì tôm suốt 3 ngày nay. Con không thể liên lạc về vì cúp điện, điện thoại hết pin. Con không biết ba mẹ giờ còn gì ăn không và sống ra sao…".

Những dòng chữ run rẩy trong tuyệt vọng như tiếng kêu cứu giữa đêm tối. Cô con gái ở xa, chỉ biết cầu nguyện và gửi hình ảnh hiện trường lên mạng xã hội, mong ai đó có thể tìm thấy và cứu lấy cha mẹ mình.

Nước sông Vu Gia - Thu Bồn vượt đỉnh lũ 'đại hồng thủy' năm 1964

Lời kêu cứu từ vùng tâm lũ

Tình cảnh tại xã Thượng Đức đang ở mức "báo động đỏ", được mô tả là "ngàn cân treo sợi tóc". Ba ngày qua, khu vực này bị cô lập hoàn toàn, điện, thông tin liên lạc tê liệt. Nước ngập lút mái nhiều ngôi nhà, đặc biệt tại các thôn ven sông như Trúc Hà, Chấn Sơn, Thái Sơn... Người dân thiếu lương thực trầm trọng, nhiều người chưa được sơ tán kịp thời.

Thôn Thái Chấn Sơn (xã Thượng Đức) chìm trong biển nước ẢNH: NGỌC THƠM

"Toàn xã bị ngập chìm trong lũ 3 ngày liền. Lực lượng cứu hộ tại địa phương đã quá tải, không kham nổi nữa. Ở các thôn ven sông như Trúc Hà, Chấn Sơn, Thái Sơn… nước ngập rất sâu, nhiều nhà lút cả mái. Người dân đói, lạnh, kiệt sức, chưa được sơ tán...", một lời cầu cứu được gửi đi.

Trong đêm qua 29.10, nước lũ đang tiếp tục dâng nhanh, có nơi đã vượt mức đỉnh lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964. "Người già và trẻ nhỏ đã kiệt sức, không ai dám ngủ. Chúng tôi chỉ chờ nghe tiếng máy nổ của thuyền cứu hộ…", một người đàn ông ở thôn Thái Chấn Sơn nghẹn ngào.

Theo ghi nhận, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến các xã ven sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Côn hợp thành một "biển nước" mênh mông bao trùm cả vùng. Mọi phương tiện giao thông đều bị tê liệt, nhà cửa ngập sâu từ 2 - 4 m.

Từ cầu Hà Nha nhìn về hướng xã Thượng Đức, toàn bộ vùng trũng thấp đã bị nhấn chìm. Hàng chục nóc nhà chỉ còn nhô lên vài tấc. Nước vẫn tiếp tục dâng, cuốn theo gỗ, rác...

Theo những lời kêu cứu trên mạng xã hội, những người dân còn sót lại trên cao điểm chỉ biết sống cầm chừng bằng mì gói, nước mưa. Mỗi ngày, nước vẫn dâng thêm vài chục cm, dòng chảy xiết cuốn trôi mọi thứ. Đêm xuống, bóng tối phủ kín, chỉ còn ánh đèn pin le lói từ các mái nhà vọng ra.

Không để dân thiếu đói là yếu tố cấp bách

Nhiều người dân ở vùng này cho biết, trong suốt hơn 20 năm qua chưa từng chứng kiến đợt lũ nào khốc liệt đến thế. Đặc biệt, mưa lớn kết hợp lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nước dâng rất nhanh, chỉ trong vài giờ đã nhấn chìm toàn bộ khu dân cư.

Chính quyền xã Vu Gia, Thượng Đức, Đại Lộc… đã huy động toàn bộ dân quân, công an, đoàn viên, thanh niên tham gia cứu hộ. Theo lãnh đạo địa phương, lực lượng quá mỏng, phương tiện thô sơ, trong khi nước chảy mạnh và địa hình hiểm trở khiến việc tiếp cận các điểm ngập sâu gần như bất khả thi.

Hàng loạt lời cầu cứu xuất hiện trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Những ngày qua, chúng tôi túc trực 24/24 giờ để cứu hộ, sơ tán người dân. Nhưng lực lượng mỏng nên chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng nước lớn, chảy xiết, nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn", một cán bộ xã Thượng Đức nói nhanh qua điện thoại.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết đợt lũ lần này đặc biệt lớn. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động của chính quyền các cấp, hàng chục ngàn hộ dân vùng ngập lụt đã được di dời đến nơi an toàn. Lực lượng công an, quân đội, đặc biệt là Quân khu 5 đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và máy móc hỗ trợ.

Ông Hưng khẳng định, di dời dân, không để người dân thiếu đói, rét vẫn là yếu tố cấp bách hàng đầu. Đà Nẵng đã chuẩn bị máy bay không người lái để vận chuyển lương thực và xác định các vị trí sạt lở, cô lập kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 29.10 lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn đã thiết lập đỉnh lũ mới, vượt qua kỷ lục của trận đại hồng thủy năm Giáp Thìn 1964 - trận lũ lớn nhất thế kỷ 20 tại Việt Nam.

Lúc 22 giờ ngày 29.10, mực nước tại trạm Câu Lâu đã đạt 5,52 m, cao hơn đỉnh lũ năm 1964 là 0,04 m. Đến 23 giờ cùng ngày, đỉnh lũ tiếp tục được đẩy lên 5,56 m, vượt đỉnh lịch sử Giáp Thìn 1964 tới 0,08 m.