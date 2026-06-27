Mẹ Tim và hành trình nhân ái tại Việt Nam

Từ chuyến khám phá đất nước xa xôi

Mẹ Tim sinh năm 1972, là người Thụy Sĩ, tên thật là Aline Rebeaud, hơn 30 năm trước, khi là một sinh viên hội họa có ghé thăm đất nước VN với mục đích khám phá, tìm hiểu văn hóa. Nhưng cơ duyên đã níu chân mẹ Tim ở lại VN và gieo nhân ái suốt mấy chục năm qua.

Mẹ Tim và các thành viên đầu tiên của Nhà May Mắn trong căn nhà lá Ảnh: NVCC

Mẹ Tim kể trong một lần đi về khuya, nhìn vào một con hẻm đã gặp một em lang thang không có nhà ở, không có chỗ ngủ, mẹ Tim đã dẫn cậu bé đi ăn mì. Lúc đó chưa biết tiếng Việt nên hai người chỉ giao tiếp bằng cử chỉ, sau đó mẹ Tim định cho cậu bé vào khách sạn ngủ qua đêm nhưng lễ tân không đồng ý. Sáng hôm sau, mẹ Tim ra cổng khách sạn thấy cậu bé vẫn ngồi chờ, lúc đó mẹ Tim cảm nhận rằng mình như chỗ dựa duy nhất của cậu bé nên đã quyết định đón cậu về nhà trọ chăm sóc. "Lúc đó mình không nghĩ sẽ ở VN lâu như thế này cũng không nghĩ sẽ làm công việc này. Nhưng sau khi chăm sóc bé, mình nhận thấy để tìm lại những thứ căn bản cho bé sẽ mất nhiều thời gian, không chỉ ngày một ngày hai được", mẹ Tim nhớ lại.

Nói về cái tên Tim rất thân thương, mẹ Tim cho biết xuất phát từ lần gặp gỡ cậu bé thứ hai tên Thành. Có một lần mẹ Tim đi thăm một trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần, mẹ Tim gặp một em đang bệnh nặng, bác sĩ bảo em không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ Tim đã xin giám đốc trung tâm đưa em đến bệnh viện điều trị. Rất may 3 tháng sau em hồi phục và ra viện, mọi người mới nói đặt tên mới cho mẹ. Lúc đó đang ở khoa tim mạch, mọi người chỉ vào chữ tim nên từ đó có tên gọi là Tim, đó là em bé thứ 2 mẹ Tim đón về nuôi cho đến tận bây giờ.

Mẹ Tim và những đứa con của mình Ảnh: NVCC

Sau đó, mẹ Tim thường đi ra ngoài lúc khuya, ban đầu đi bằng xe đạp rồi sang xe máy, thấy có rất nhiều trẻ em lang thang, người già vô gia cư ngủ ngoài đường và đã đón các em về chăm sóc. "Ban đầu mái ấm của mình chỉ là căn nhà lá, rất đơn sơ và thiếu thốn. Các bạn cũng hay bị bệnh nên phải đưa đến bệnh viện. Tại đây mình gặp nhiều em hoàn cảnh thương tâm, tai nạn lao động nằm liệt một chỗ và bị bỏ rơi, mình lại đón các bạn về chăm sóc", mẹ Tim kể.

Đến người mẹ "khổng lồ"

Mười mấy người khuyết tật ở chung trong căn nhà lá chật chội, mẹ Tim phải tự tay lo mọi việc từ rửa vết thương lở loét, kiếm thuốc tây, đi chợ nấu cơm rồi có lúc lại dạy vẽ, dạy tiếng Pháp cho mọi người. Lúc đầu mẹ Tim chưa có tiền thuê nhân viên nên những người khuyết tật lớn làm cô chú dạy dỗ bọn trẻ, mấy đứa nhỏ khỏe mạnh giúp đỡ cho các cô chú chăm sóc các em khuyết tật.

Mẹ Tim đẩy xe lăn cho một em nhỏ khuyết tật Ảnh: NVCC

Dần dần, mái ấm của mẹ Tim đông thành viên hơn. Năm 1997 mái ấm đã có tới gần 80 em, mẹ Tim cũng muốn tạo việc làm ổn định cho họ tự nuôi sống bản thân nên dự án thứ hai mang tên Trung tâm Chắp cánh ra đời năm 2006. Trung tâm là nơi cho các bạn khuyết tật lấy đà sau khi gặp biến cố cuộc đời, các bạn sẽ được học nghề và được tạo việc làm có lương, giúp họ tự tin hòa nhập lại cuộc sống. Các bạn khuyết tật sẽ được dạy nghề và tạo việc làm phù hợp như tin học, vẽ tranh, chế tác đá, may mặc… bên cạnh đó có phòng tập vật lý trị liệu cho những người khuyết tật nặng.

Những người khuyết tật ở cùng nhau họ cũng có nhu cầu yêu đương và kết hôn, vì vậy mẹ Tim đã tạo điều kiện để họ tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Các đôi muốn cưới nhau sống trong mái ấm không phù hợp, ra ngoài thuê trọ cũng bất tiện vì phòng trọ chật hẹp, đi lại nhiều bậc cầu thang. Vì vậy, mẹ Tim đã nghĩ đến dự án thứ 3 mang tên Nhà May Mắn.

Mẹ Tim trong một lễ tốt nghiệp tiểu học tại trung tâm Ảnh: NVCC

Nhà May Mắn được thiết kế cầu thang đặc biệt không bậc cho người đi xe lăn. Nơi đây có hơn ba chục căn hộ thiết kế cho gia đình ở và hiện nay đã có hơn 100 người sinh sống. Đặc biệt, Nhà May Mắn có một trường học miễn phí dành cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. "Mình đã làm chủ hôn cho rất nhiều cặp đôi ở Nhà May Mắn, đến nay mình đã có gần 200 đứa cháu nội, cháu ngoại", mẹ Tim vui vẻ kể.

Anh Nguyễn Bá Bông, thành viên Nhà May Mắn, chia sẻ: Tôi vào đây từ năm 2007 sau khi bị tai nạn. Vào đây tôi được chăm sóc sức khỏe, học nghề quản lý website, fanpage giờ đã có một công việc ổn định. Lúc bị tai nạn nằm một chỗ tôi không nghĩ sẽ lấy được vợ và có tương lai như bây giờ nên tôi rất biết ơn Nhà May Mắn.

Còn chị Lý Thị Bích Trâm, phụ trách doanh nghiệp xã hội Nhà May Mắn, đến với mẹ Tim khi mới 4 tuổi, sau khi đi du học Mỹ, Bích Trâm đã trở về Nhà May Mắn hỗ trợ mẹ Tim chăm sóc các em nhỏ. Bích Trâm luôn tâm niệm mình lớn lên ở đây coi đây như gia đình của mình nên đi đâu đi chăng nữa cũng sẽ trở về, như trở về chính nhà của mình.

Mẹ Tim trong một bữa ăn cùng người khuyết tật tại Nhà May Mắn Ảnh: NVCC

Hạnh phúc khi trở thành công dân Việt Nam

Trên hành trình nhân ái hơn 30 năm tại VN, mẹ Tim và tổ chức Maison Chance do mẹ Tim sáng lập đang hỗ trợ cho 850 người thụ hưởng trực tiếp mỗi ngày, hỗ trợ lương thực cho gần 1.500 người khó khăn hằng năm.

Năm 2013, với những đóng góp cho công tác an sinh xã hội tại VN, mẹ Tim đã được nhập quốc tịch VN với cái tên Hoàng Nữ Ngọc Tim. "Mình đã có căn cước, thẻ bảo hiểm y tế, bằng lái xe và trở thành một công dân VN, mình rất hạnh phúc về điều đó. Người ta thường nói mình thay đổi cuộc đời của hàng nghìn người khuyết tật nhưng mình thấy hàng nghìn người đó đã thay đổi cuộc đời mình", mẹ Tim chia sẻ.

Mẹ Tim và các thành viên của Nhà May Mắn Ảnh: NVCC

Hằng năm, mẹ Tim đều có chuyến đi Mỹ, Canada, các nước châu Âu để vận động gây quỹ cho Nhà May Mắn, kể cả trong lúc dịch bệnh Covid-19, mẹ Tim cũng cố gắng xoay xở cho các con mình không thiếu thốn bữa ăn nào. "Ngày xưa mình đón người khuyết tật về có người lớn tuổi hơn mình một chút vì khi đó mình mới 20 tuổi, bây giờ Nhà May Mắn phát triển quy mô hơn cũng nhiều áp lực hơn. Mình cũng đã ngoài 50 tuổi nhưng mà làm cho nhiều người có số phận không tốt được đổi đời tốt hơn, họ vui mình cũng vui lây", mẹ Tim chia sẻ.

Từ năm 2018, mẹ Tim còn mở thêm trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn tại Lâm Đồng chủ yếu chăm sóc các em bé dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, các em bị thiểu năng trí tuệ, trẻ mồ côi… "Mình không lấy chồng, không sinh con nhưng mình lại có rất nhiều yêu thương của các con, các cháu. Ba mình ngày xưa tưởng mình khùng khi mở Nhà May Mắn, mười mấy năm sau ông sang VN thăm mình và nói rằng con bé "khôn" chứ không khùng. Từ đó ba mẹ rất ủng hộ và hỗ trợ công việc của mình tại VN, mẹ nói khi nào mẹ già yếu, bà sẽ sang VN sống cùng mình", mẹ Tim chia sẻ.