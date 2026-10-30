Mỡ máu, huyết áp cao: Đói bụng nên ăn vặt món gì?

Theo bác sĩ tim mạch Alex Gyftopoulos tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Mỹ), việc lựa chọn món ăn nhẹ phù hợp đặc biệt quan trọng với người có cholesterol cao hoặc huyết áp cao. Một số thực phẩm không chỉ giúp kiểm soát cơn đói mà còn bổ sung dưỡng chất có lợi cho tim mạch, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Sữa chua ít béo kết hợp trái cây tốt cho tim mạch

Bác sĩ Gyftopoulos khuyên người có mỡ máu hoặc huyết áp cao nên chọn sữa chua không đường, ít béo, ăn kèm quả mọng hoặc các loại trái cây khác.

Đây là sự kết hợp cung cấp cả chất xơ và protein. Trong đó, trái cây bổ sung chất xơ, còn sữa chua cung cấp protein, giúp tạo cảm giác no lâu hơn.

Ngoài ra, rau củ và trái cây tươi cũng là những lựa chọn phù hợp cho bữa ăn nhẹ. Người bệnh nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, ít muối, đường và chất béo không có lợi, đồng thời bổ sung nguồn protein lành mạnh.

Người có mỡ máu hoặc huyết áp cao nên chọn sữa chua không đường, ít béo, ăn kèm quả mọng hoặc các loại trái cây khác Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Vì sao chất xơ và protein có lợi?

Theo bác sĩ Gyftopoulos, chất xơ có thể liên kết với axit mật trong đường tiêu hóa. Đây là chất được gan tạo ra từ cholesterol để hỗ trợ tiêu hóa chất béo.

Khi axit mật gắn với chất xơ, một phần sẽ được đào thải qua phân thay vì được tái hấp thu. Để bù lại lượng axit mật đã mất, gan sử dụng thêm cholesterol trong máu để sản xuất axit mật mới. Nhờ đó, chế độ ăn giàu chất xơ có thể góp phần giảm cholesterol, đặc biệt là cholesterol LDL.

Trong khi đó, protein giúp duy trì cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát sự thèm ăn và hạn chế việc tìm đến những món ăn vặt kém lành mạnh.

Những món ăn nhẹ nên chọn và cần hạn chế

Ngoài sữa chua kết hợp trái cây, người có cholesterol hoặc huyết áp cao có thể lựa chọn một số món ăn nhẹ khác như:

Bỏng ngô không bơ: Cung cấp chất xơ, nên ưu tiên loại ít muối và không thêm bơ.

Các loại hạt không muối: Hạnh nhân, óc chó và các loại hạt khác cung cấp chất xơ, protein và chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch.

Rau củ và trái cây tươi: Bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời giúp đa dạng khẩu phần ăn.

Ngược lại, nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói có nhiều muối, đường và chất béo bão hòa. Khoai tây chiên thường chứa nhiều muối và chất béo, trong khi bánh quy, bánh ngọt có thể chứa nhiều đường và tinh bột tinh chế.

Kết hợp ăn nhẹ với chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Bác sĩ Gyftopoulos nhấn mạnh, lựa chọn món ăn nhẹ có lợi chỉ là một phần trong chế độ chăm sóc sức khỏe tim mạch. Người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân đối, tăng cường rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các nguồn protein nạc trong cả bữa chính lẫn bữa phụ.

Đối với người tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu, cần theo dõi các chỉ số sức khỏe, dùng thuốc theo chỉ định và tái khám định kỳ. Thay đổi chế độ ăn uống có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh nhưng không thay thế việc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.