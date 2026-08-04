Muôn kiểu kích cầu xe máy điện tại Việt Nam

Bước vào giai đoạn cận kề năm học mới, thị trường xe máy điện tại Việt Nam tiếp tục sôi động khi nhu cầu mua xe tăng, đồng thời các hãng cũng gia tăng các chương trình ưu đãi. Đáng chú ý, thay vì chỉ tập trung giảm giá bán trực tiếp, gần đến mùa tựu trường năm nay các hãng xe triển khai đa dạng chương trình kích cầu, mở rộng theo nhiều hình thức. Từ quay thưởng, tặng quà công nghệ, chính sách thu cũ đổi mới đến hỗ trợ tài chính và chi phí sử dụng… nhằm giảm bớt rào cản sở hữu và tạo thêm động lực cho khách hàng "xuống tiền" mua xe.

Các hãng xe máy điện đang gia tăng các chương trình kích cầu nhằm đón đầu mùa tựu trường ẢNH: V.H

Yadea tặng quà công nghệ để thu hút khách hàng trẻ

Yadea là một trong những hãng xe máy điện gây chú ý nhất khi vừa triển khai chương trình kích cầu. Theo đó, khách mua xe điện thương hiệu Yadea như I8, I-Cute, X-Bull, X-Sky, Vekoo, Omee hay Ova tại hệ thống đại lý chính hãng trong tháng 8 - 9.2026, sẽ được tham gia quay thưởng, với cơ hội nhận một trong 20.000 phần quà.

Chương trình cũng không giới hạn ở giao dịch tại cửa hàng. Những đơn hàng hợp lệ đặt qua gian hàng chính hãng của Yadea trên các nền tảng thương mại điện tử vẫn được tham gia. Điều này cho thấy các hãng xe hai bánh đang bắt đầu kết hợp hệ thống đại lý truyền thống với kênh thương mại điện tử để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ.

Hãng xe Trung Quốc – Yadea áp dụng chương trình bốc thăm trúng Iphone 17 cho phụ huynh mua xe ẢNH: V.H

Các mẫu xe thuộc chương trình kích cầu của Yadea hầu hết hướng đến nhóm khách hàng học sinh. Mức giá bán dao động trong khoảng 9 - 16 triệu đồng, đã bao gồm pin hoặc ắc-quy cùng phụ kiện đi kèm. Dải sản phẩm có nhiều kiểu dáng, từ nhỏ gọn, trung tính đến phong cách thể thao.

Đặc biệt, bên cạnh quà công nghệ, ông lớn xe máy điện Trung Quốc cũng tiếp tục áp dụng chương trình "thu xăng đổi điện - thu cũ đổi mới". Theo đó, khách hàng chuyển từ xe máy xăng hoặc xe điện cũ sang xe Yadea có thể nhận mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng, tùy dòng xe, tình trạng phương tiện và chính sách tại từng thời điểm.

VinFast thiết lập mặt bằng giá mới

Trong khi Yadea tạo sức hút bằng quà tặng và các chương trình thu cũ đổi mới, hãng xe Việt Nam - VinFast chọn cách điều chỉnh giá bán trên diện rộng. Theo bảng giá mới áp dụng từ ngày 5.7.2026, nhiều dòng xe máy điện VinFast có mức niêm yết mới thấp hơn trước đây từ 1,2 - 4,9 triệu đồng, tùy mẫu và hình thức mua kèm pin hay thuê pin.

Ở nhóm hướng tới học sinh, Amio và Amio S được điều chỉnh từ 13,9 triệu xuống 11,6 triệu đồng; Amio S2 từ 14,5 triệu xuống 12 triệu đồng. Zgoo hiện có giá 13,3 triệu đồng, thấp hơn 2,6 triệu đồng. Trong khi Flazz giảm từ 16,9 triệu xuống 14,2 triệu đồng. Đây đều là mức giá kèm pin hoặc ắc-quy theo công bố của hãng.

Với những dòng có hai phương án sở hữu pin, mức giá cũng điều chỉnh tùy cấu hình. Mẫu Flazz Max hiện khởi điểm ở mức 12,5 triệu đồng nếu thuê pin và 17,3 triệu đồng nếu mua kèm pin. Evo Lite có giá 14,3 - 18,9 triệu đồng. So với mức trước ngày 5.7, hai dòng xe này được điều chỉnh khoảng 2,5 - 3,7 triệu đồng.

VinFast như thường lệ vẫn tung nhiều chính sách kích cầu hấp dẫn, trong đó có điều chỉnh giảm giá niêm yết nhiều mẫu xe ẢNH: NGUYỄN DUY

Đợt cập nhật giá này còn đi kèm nhiều chính sách khác. VinFast cho biết khách hàng có thể vay tới 100% giá trị xe; được miễn phí sạc tại trạm V-Green đến hết tháng 5.2027. Các mẫu cần giấy phép lái xe được hỗ trợ thêm 2% lệ phí trước bạ đến ngày 31.8.2026. Người mua xe thuộc nhóm này theo hình thức thuê pin còn được miễn một năm phí thuê, tương đương 3,6 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng đã sở hữu ô tô hoặc xe máy VinFast trước ngày 5.7 có thể nhận thêm ưu đãi 1 - 2 triệu đồng khi mua xe máy điện mới đến hết tháng 8. Mức hỗ trợ này có thể được sử dụng để mua xe cho người thân nếu đáp ứng yêu cầu về giấy tờ và quan hệ nhân thân.

Ngoài ra, những thương hiệu khác đang đẩy mạnh mảng xe máy điện như Honda hay Yamaha cũng đang áp dụng nhiều chính sách giảm giá mạnh tay để thuyết phục người mua. Diễn biến này cho thấy, cuộc đua ở nhóm xe máy điện đang dần chuyển từ cạnh tranh thuần túy bằng giá sang kết hợp nhiều quyền lợi. Quà công nghệ giúp chương trình dễ thu hút sự chú ý, trong khi điều chỉnh giá, thu cũ đổi mới hoặc hỗ trợ pin mang lại lợi ích dễ tính toán hơn. Với người mua, giá trị thực tế vẫn cần được cân nhắc trên tổng chi phí sở hữu, gồm giá xe, pin, khả năng sạc, bảo dưỡng và mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.