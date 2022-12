Ngày mới với tin tức sức khỏe: 6 loại rau tốt nhất để giảm mỡ bụng

Ngoài ra, trong ngày chủ nhật 25.12.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: 6 cách thú vị để vận động mà không cần đến phòng gym, 5 mẹo giúp bạn no lâu hơn trong hành trình giảm cân...

Chuyên gia dinh dưỡng: 6 loại rau tốt nhất để giảm mỡ bụng

Cần nhấn mạnh rằng không có một loại đồ ăn, thức uống nào có thể “đánh tan mỡ bụng”.

Điều này là do một số yếu tố như di truyền, tuổi tác, lối sống ít vận động, chế độ ăn uống kém chất lượng hoặc uống nhiều rượu, dẫn đến mỡ bụng.

Vì nhiều yếu tố này, nên đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện hơn để đánh mất mỡ bụng.

Khi thảo luận về các loại rau có thể giúp bạn giảm mỡ bụng, chúng tôi bao gồm các loại rau có lượng calo thấp hơn và nhiều chất như chất xơ, protein hoặc các chất dinh dưỡng hữu ích khác vì những yếu tố này có thể giúp giảm cân.

Để tìm hiểu thêm về những loại rau này và các chất dinh dưỡng mà chúng chứa có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm mỡ bụng, Eat This, Not That! đã trò chuyện với hai chuyên gia dinh dưỡng: Courtney D'Angelo, tác giả tại Go Wellness; và Trista Best, chuyên gia tư vấn tại Balance One Supplements.

1. Củ cải đường

Người ta vẫn chưa nói nhiều về củ cải đường, nhưng những loại rau củ sống trên đất này chứa đầy chất dinh dưỡng có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng quanh vùng bụng, đồng thời có thể cải thiện tiêu hóa.

Đầu tiên, củ cải đường có nhiều chất xơ, khoảng 3,8 gram mỗi cốc.

Ăn đủ chất xơ trong mỗi bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ được biết là giúp ngăn ngừa đầy hơi, giảm cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no.

Chất xơ cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh vật đường ruột của bạn, một thứ rất quan trọng trong việc duy trì hoặc giảm cân một cách lành mạnh.

2. Cải xoăn

Cải xoăn là một loại rau lá xanh chứa đầy chất dinh dưỡng.

Với loại lá thơm ngon này, bạn sẽ nhận được vitamin A, K, C và B6, cũng như mangan, đồng và kali.

Bạn cũng sẽ nhận được chất xơ và protein, chỉ với khoảng 43 calo trên 100 gram cải xoăn.

Khi xem xét việc giảm mỡ bụng, bạn nên nhớ rằng không có một loại thực phẩm nào thực sự có thể đốt cháy mỡ bụng.

Tuy nhiên, thay thế thực phẩm có đường và thực phẩm chế biến sẵn, vốn được biết là góp phần làm tăng cân, bằng các loại rau giàu chất xơ như cải xoăn có thể làm giảm lượng calo nạp vào và tăng lượng chất dinh dưỡng hữu ích.

Điều gì xảy ra nếu bạn thường xuyên ăn khuya?

Nhiều người cảm thấy muốn ăn nhẹ vào ban đêm ngay cả khi đã nạp đủ dinh dưỡng trong ngày. Ăn đêm không phải lúc nào cũng ảnh hưởng sức khỏe. Nếu ăn khuya thành thói quen thì lâu dài sẽ dẫn đến những tác động tiêu cực.





Thỉnh thoảng ăn khuya sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người đang muốn tăng cânhay thai phụ có thể thu được một số lợi ích nếu ăn khuya bằng một bữa nhẹ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Tuy nhiên, nếu ăn khuya thường xuyên, cơ thể sẽ xuất hiện những thay đổi sau...

5 điều người bệnh tiểu đường nên làm để chăm sóc đôi mắt

Nếu bạn hoặc người thân mắc bệnh tiểu đường (còn gọi là đái tháo đường), bạn có thể nhận thức được tầm quan trọng của việc duy trì lượng đường trong máu trong phạm vi quy định.

Mắt có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bệnh tiểu đường, có thể dẫn đến suy giảm thị lực và mù lòa.

Điều này là do lượng đường trong máu cao có thể gây hại cho các mao mạch trong các mô mỏng manh nhất của mắt, nơi truyền thông tin đến não để tạo ra thị lực rõ ràng.

Tổn thương võng mạc do lượng đường trong máu cao này có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Tuy nhiên, vẫn có hy vọng.

Người ta có thể tránh tổn thương mắt nghiêm trọng bằng cách theo dõi và điều chỉnh lượng đường trong máu theo khuyến nghị của bác sĩ.

5 điều sau đây có thể giúp bảo vệ thị lực trong bệnh tiểu đường.

1. Hiểu các con số

Khi lượng đường trong máu tăng lên, các mạch máu mỏng manh nuôi dưỡng những vùng mỏng manh nhất của mắt thường là nơi đầu tiên bị tổn thương.

Lượng đường trong máu cao đặc biệt gây hại cho võng mạc.

Mô mỏng chiếm khoảng 65% mặt sau của mắt được gọi là võng mạc.

Nhiều tế bào nhạy cảm với ánh sáng cư trú ở đó, cho phép mắt truyền thông tin thị giác đến não thông qua dây thần kinh thị giác.

