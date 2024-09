Ngày mới với tin tức sức khỏe: Bài tập người lớn tuổi nên tập để sống thọ hơn

4 lợi ích giúp giảm cân nhờ ăn tối trước 19 giờ

Trọng tâm của việc giảm cân thường là kiểm soát những gì chúng ta ăn vào. Tuy nhiên, thời điểm ăn cũng đóng vai trò quan trọng với việc kiểm soát cân nặng. Nhiều bằng chứng nghiên cứu cho thấy ăn trước 19 giờ có thể hỗ trợ tích cực đến quá trình giảm cân.

Cơ thể con người hoạt động tuân theo nhịp sinh học tự nhiên. Nhịp sinh học này điều chỉnh nhiều quá trình sinh lý, chẳng hạn như tiêu hóa và chuyển hóa. Càng về cuối ngày, khả năng chuyển hóa thức ăn của cơ thể sẽ giảm dần, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn tối sớm trước 19 giờ có thể giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn ẢNH: PEXELS

Ăn tối trước 7 giờ sẽ giúp giảm cân bằng những cách sau:

Phù hợp với nhịp sinh học. Quá trình trao đổi chất của chúng ta hiệu quả hơn vào đầu ngày. Do đó, ăn tối sớm sẽ cho phép cơ thể xử lý thức ăn và đốt calo hiệu quả hơn. Thời điểm để tận dụng tốt cơ chế của đồng hồ sinh học này là ăn trước 19 giờ.

Tuy nhiên, nếu ăn tối quá muộn, thậm chí vào đêm khuya có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học, dẫn đến tiêu hóa chậm hơn, tích trữ mỡ thừa nhiều hơn và gây tăng cân.

Phát hiện mới: Bài tập đơn giản người lớn tuổi nên tập để sống thọ hơn

Khởi động trước khi tập luyện là rất quan trọng. Và một bài tập khởi động phổ biến là căng duỗi.

Thực tế, các nhà nghiên cứu hiện cho biết cải thiện phạm vi chuyển động và độ dẻo dai thực sự có thể giúp kéo dài tuổi thọ, theo trang tin sức khỏe Health.



Duỗi người là một bài tập đơn giản có thể và nên được thực hiện hằng ngày. Đó có thể là các động tác kéo giãn đầu gối, kéo giãn cơ tứ đầu, vung chân, kéo giãn sang ngang hoặc xoay cánh tay. Duỗi người giúp các cơ được thả lỏng và linh hoạt, giúp các khớp duy trì phạm vi chuyển động đầy đủ.

Theo Trường Y Harvard (Mỹ), khi các cơ không được kéo căng đúng cách, chúng sẽ co lại, điều này có thể làm tăng nguy cơ đau khớp, căng cơ và tổn thương cơ.

Ở cả nam và nữ, những người linh hoạt nhất có tỷ lệ tử vong sớm thấp hơn khoảng 13% so với những người kém linh hoạt nhất ẢNH: PEXELS

Nghiên cứu mới được công bố gần đây trên tạp chí y khoa Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports cho thấy cải thiện phạm vi chuyển động của khớp có thể là bí quyết để có cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài hơn.

4 loại thực vật cực tốt cho mắt được khoa học chứng minh

Một chế độ ăn uống đủ chất, cân bằng không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp duy trì sức khỏe mắt. Các nghiên cứu cho thấy những dưỡng chất có lợi cho mắt, chẳng hạn như vitamin A, C và kẽm, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác.

Để sức khỏe mắt ở trạng thái tối ưu thì cơ thể cần nạp nhiều dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là vitamin A, C và a xít béo omega-3. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu rau củ, trái cây sẽ giúp duy trì sức khỏe động mạch, nhờ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt liên quan đến mạch máu, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đậu rất giàu kẽm và khoáng chất có lợi, giúp ngăn ngừa nhiều vấn đề về mắt ẢNH: PEXELS

Các loại thực vật tốt cho sức khỏe mắt gồm:

Các loại quả hạch và hạt. Các loại quả hạch như óc chó, hạnh nhân, hồ trăn và các loại hạt như hướng dương rất giàu vitamin E và chất chống ô xy hóa. Vitamin E dễ tan trong chất béo, có tác dụng bảo vệ sức khỏe tế bào mắt. Chất chống ô xy hóa giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

