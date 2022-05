Ngày mới với tin tức sức khỏe: Chỉ có 5 phút, đi bộ sao cho hiệu quả nhất?

Ngoài ra, trong ngày thứ hai 23.5.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: Những chấn thương nào thường gặp ở môn bóng đá?, Những dấu hiệu sớm của cơn đau tim thầm lặng dễ bị bỏ sót, Thói quen nhịn đi tiêu tàn phá sức khỏe như thế nào?...

Cách đi bộ tốt nhất khi bạn chỉ có 5 phút

Đi bộ là một trong những hình thức tập thể dục tốt nhất. Có thể được thực hiện mọi lúc mọi nơi và có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần, thậm chí còn làm giảm tỷ lệ bệnh mạn tính.

Nhiều người nghĩ rằng đi bộ để tập thể dục muốn có tác dụng cần phải dành nhiều thời gian, nhưng điều đó không đúng!

Cho dù bạn có 5 - 20 phút, bạn vẫn có cách riêng để có được bài tập tốt nhất - dù chỉ trong 5 phút, theo chương trình truyền hình của Mỹ Today.

5 phút đi bộ sức mạnh hoặc đi bộ thiền

Đây là một hình thức tập thể dục tim phổi bao gồm đi bộ nhanh với vung cánh tay thật mạnh.

Đi bộ sức mạnh là đi bộ với tốc độ thật nhanh và đánh mạnh tay. Nếu thực hiện đúng cách, đi bộ hết sức mạnh là một cách tuyệt vời để tập luyện đốt cháy calo nhanh chóng khi bạn chỉ có được vài phút rảnh rỗi.

Điều quan trọng nhất của đi bộ sức mạnh là đảm bảo mỗi bước đi được thực hiện bằng cách di chuyển từ gót chân đến ngón chân, trong khi đánh 2 cánh tay. Bước thật ngắn để thực hiện được nhiều bước nhất có thể; điều này sẽ giúp đốt cháy calo tối đa. Bạn có thể đi bộ ở bất cứ nơi nào thuận tiện, theo Today.

CDC Mỹ: 3 mẹo hàng đầu giúp bạn sống thọ và sống khỏe

Sống thọ và khỏe mạnh là niềm ao ước của mọi người. Nhưng không phải nghiễm nhiên có được điều này mà phải làm gì đó.

Tiến sĩ Michael Greger đã đăng một video về tuổi thọ, trình bày một nghiên cứu kéo dài 6 năm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ thực hiện, đã phát hiện 3 mẹo giúp bạn sống sung mãn, sống thọ và khỏe mạnh.

Tiến sĩ Greger là bác sĩ của trường Y American College of Lifestyle Medicin (Mỹ), đồng thời là tác giả sách bán chạy nhất của Thời báo New York, cũng là diễn giả được quốc tế công nhận về các vấn đề dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Nghiên cứu dài hạn của CDC Mỹ nói gì?

Tiến sĩ Greger cho biết, nghiên cứu của CDC Mỹ đã phát hiện ra rằng chỉ áp dụng 3 thói quen đơn giản này đã làm giảm 82% nguy cơ tử vong sớm của người tham gia trong suốt 6 năm nghiên cứu, theo nhật báo Ấn độ Times Now News.

Đây là 3 mẹo đơn giản dễ làm để sống trường thọ và tràn đầy năng lượng:

1. Ăn uống lành mạnh

Tiến sĩ Greger luôn ủng hộ mạnh mẽ việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt. Ông kêu gọi mọi người nên tránh thực phẩm chế biến sẵn và chọn mì làm từ bột nguyên cám, và các thực phầm như khoai tây, gạo lứt, các loại đậu, sốt cà chua, các loại hạt, trái cây và rau.

Lão hóa và bệnh tật được coi là quá trình oxy hóa của cơ thể. Nhưng ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể làm chậm quá trình oxy hóa này. Tốt nhất là ăn thực phẩm nhiều màu sắc như 7 sắc cầu vồng, với nhiều loại trái cây, rau, thảo mộc và gia vị trong mỗi bữa ăn để liên tục cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, nhằm giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, thải độc tố và tràn đầy năng lượng.

Chuyên gia: Nên uống nước trước hay đánh răng trước vào buổi sáng?

Đánh răng là một trong những thói quen vệ sinh cơ bản, nên đánh răng 2 lần một ngày, vào sau khi thức dậy và trước khi ngủ.

Tuy nhiên, nhiều người có thói quen uống nước ấm ngay khi thức dậy để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và cấp nước cho cơ thể, theo nhật báo Ấn Độ Times Now News.

Vậy nên uống nước trước hay sau khi đánh răng?

Sau đây, bác sĩ Jagdish Prasad Mehrotra - bác sĩ nổi tiếng ở Gurgaon (Ấn Độ), trả lời câu hỏi này cho bạn, theo Công ty chăm sóc sức khỏe trực tuyến của Ấn Độ Lybrate.

Nên uống nước đầu tiên ngay sau khi thức dậy

Bạn thực sự có thể uống nước ngay sau khi thức dậy, thậm chí trước khi đánh răng.

Cơ thể sử dụng hết nguồn cung cấp nước vào ban đêm trong khi ngủ. Đó là lý do tại sao nên uống nước ngay khi thức dậy để bù nước cho cơ thể.

Vi khuẩn trong miệng sinh sôi trong đêm. Uống nước vào buổi sáng trước khi đánh răng sẽ làm sạch miệng và giúp việc đánh răng hiệu quả hơn.

