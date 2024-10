Ngày mới với tin tức sức khỏe: Điều gì xảy ra khi bạn chạy bộ mỗi ngày?

Ung thư: Những bất thường dưới lưỡi không được chủ quan

Ung thư lưỡi là loại ung thư nguy hiểm và có thể tiến triển nhanh. Bệnh xuất hiện khi một số thay đổi trong cấu trúc AND khiến tế bào lưỡi xảy ra đột biến, sau đó nhân không kiểm soát.

Tế bào ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên lưỡi, từ gốc đến phần dưới lưỡi. Khi đó, lưỡi sẽ xuất hiện một số dấu hiệu bất thường, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tế bào ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên lưỡi, từ gốc đến phần dưới lưỡi

Dấu hiệu đầu tiên cần nhắc đến là những tổn thương trông giống như một cục u hay mảng đỏ hoặc trắng bên dưới lưỡi. Tổn thương này chảy máu và kéo dài không khỏi, ngay cả khi đã dùng mọi cách.

Không những vậy, người bệnh còn xuất hiện cảm giác tê ở miệng. Cơn đau dữ dội cũng xuất hiện khi nói, cử động lưỡi hay nuốt thức ăn. Tế bào ung thư từ lưỡi cũng có thể ảnh hưởng đến hạch bạch huyết ở cổ, khiến hạch này viêm nhiễm, sưng lên và lộ trên da trông như cục u ở cổ. Ngoài ra, ung thư lưỡi còn kèm theo các triệu chứng như khó nuốt, đau cứng ở hàm và cổ, giọng nói thay đổi hay đau ở cổ, tai.

4 cách giúp người ốm tăng cân khỏe mạnh

Bên cạnh những người muốn giảm cân thì sẽ có những người muốn tăng cân. Đối với những người ốm, tăng cân sẽ giúp cơ thể họ cân đối và khỏe mạnh hơn. Lợi ích này sẽ đạt được khi họ tăng cân lành mạnh.

Không chỉ người ốm mà người vừa bình phục sau cơn bệnh, người chơi thể thao cũng muốn tăng cân một cách lành mạnh. Một số điều chỉnh trong chế độ ăn uống, tập luyện hằng ngày sẽ giúp chúng ta có thể tăng cân nhưng không chịu những tác động tiêu cực như tích tụ nhiều mỡ thừa hay cholesterol trong máu cao, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nâng tạ sẽ giúp tăng khối lượng cơ và đốt mỡ, nhờ đó giúp tăng cân khỏe mạnh

Những cách giúp người ốm tăng cân khỏe mạnh gồm:

Tăng calo bằng thực phẩm lành mạnh. Để tăng cân, cơ thể cần thặng dư calo, tức lượng calo hấp thụ phải nhiều hơn calo tiêu hao. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ăn nhiều đồ vặt nhiều đường hay chất béo có hại. Thay vào đó, hãy tập trung vào các loại thực phẩm giàu các dưỡng chất như vitamin, protein, khoáng chất thiết yếu và chất béo lành mạnh.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn chạy bộ mỗi ngày?

Chạy bộ là một bài tập khởi động toàn thân liên tục. Nhưng điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn tập thói quen chạy bộ hằng ngày?

Chạy bộ hằng ngày có tác dụng kỳ diệu đối với hệ tim mạch, cơ bắp, sức khỏe tinh thần, nó giống như một bài tập khởi động toàn thân liên tục.



Chạy bộ là bài tập tác động thấp, trạng thái ổn định giúp tim đập mà không phải chịu áp lực dữ dội như các môn thể thao tác động mạnh, theo trang tin sức khỏe Eat This Not That!

Đặc biệt, chạy bộ hằng ngày có thể vừa có tác dụng ngay lập tức vừa có tác dụng lâu dài đối với cơ thể

Đặc biệt, chạy bộ hằng ngày có thể vừa có tác dụng ngay lập tức vừa có tác dụng lâu dài đối với cơ thể.

Sau đây, huấn luyện viên Jarrod Nobbe, huấn luyện Hiệu suất và Dinh dưỡng thể thao của Mỹ chia sẻ những lợi ích của việc chạy bộ hằng ngày. Đó là bài tập bổ sung đơn giản nhưng hiệu quả, giúp cải thiện sức bền, giảm cân hoặc thư giãn đầu óc.

