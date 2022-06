Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thói quen ăn uống tốt nhất cho nam giới

Ngoài ra, trong ngày thứ bảy 18.6.2022 còn có các tin bài sức khỏe đáng chú ý sau: 6 cách dễ dàng để làm chậm lão hóa sau tuổi 60, Người cao trên 1,8 mét cần cẩn thận với những bệnh này...

5 thói quen ăn uống tốt nhất cho nam giới trên 50 tuổi

Sức khỏe nam giới trải qua nhiều thay đổi khi bước sang tuổi 50; nguy cơ mắc các vấn đề như tiểu đường loại 2, huyết áp cao, bệnh tim, ung thư ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt tăng lên đáng kể.

Do đó, điều quan trọng là phải thay đổi chế độ ăn uống để có thể bảo vệ và hỗ trợ sức khỏe của bạn.

Gastro MD, một chuyên khoa tiêu hóa lâm sàng, gần đây đã công bố một báo cáo nêu tên 5 thói quen ăn uống tốt nhất có thể giúp cải thiện sức khỏe nam giới khi họ ở độ tuổi 50, theo Eat This, Not That!

1. Ăn nhiều rau hơn

Ăn đủ rau hằng ngày rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt là đối với nam giới trên 50 tuổi.

“Rau rất giàu chất phytochemical, giúp tăng cường sức khỏe của tế bào và ngăn ngừa tổn thương DNA.

Các loại rau có màu da cam, chẳng hạn như cà rốt, khoai lang và ớt chuông là những nguồn giàu vitamin C, lutein và beta-carotene.

Những chất dinh dưỡng này có thể đóng một vai trò trong việc giảm nguy cơ phát triển tuyến tiền liệt phì đại”, Gastro MD cho biết

2. Hạn chế ăn thịt đỏ

Thịt đỏ ăn ở mức vừa phải có thể không sao, nhưng tiêu thụ với số lượng lớn hơn hoặc liên tục có thể dẫn đến các biến chứng về sức khỏe cho những người trên 50 tuổi.

“Nam giới tiêu thụ nhiều chất béo, đặc biệt là từ thịt đỏ và mỡ động vật, có nhiều khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt.

Vấn đề với thực phẩm giàu chất béo là việc tăng sản xuất testosterone và lượng testosterone cao có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư tuyến tiền liệt.

Nên cắt giảm thực phẩm giàu chất béo, đặc biệt là thịt đỏ và chọn các loại thực phẩm thay thế protein lành mạnh hơn như gà tây, thịt gà, cá, các loại đậu và các loại hạt", theo Gastro MD.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài 5 thói quen ăn uống tốt nhất cho nam giới trên 50 tuổi trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 18.6.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về thói quen ăn uống như: 7 thói quen ăn uống giúp giảm mỡ bụng và trẻ lâu, 6 thói quen ăn uống hàng đầu giúp bạn trẻ lâu...

Vì sao nhiều người tập gym lại có cơ bụng so le?

Nhiều người đang cố gắng tập luyện để có cơ bụng 6 múi. Trên thực tế, không phải ai cũng cơ bụng hoàn hảo với các múi xếp đều nhau. Với nhiều người, cơ bụng của họ sẽ so le và không đối xứng.

Sau khi dành rất nhiều thời gian để ăn kiêng và tập luyện thì không phải ai cũng có được cơ bụng 6 múi. Có người có 4 múi, có người 6 múi nhưng cũng có người được 8 hay 10 múi bụng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).





Ngoài ra, hai dải múi cơ chạy dọc theo bụng không phải lúc nào cũng đối xứng nhau. Cơ bụng so le phổ biến hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. Do đó, nếu bạn có cơ bụng so le thì cũng không có vấn đề gì đáng ngại.

Rất nhiều vận động viên thể hình chuyên nghiệp có cơ bụng so le. Nhiều người cũng chỉ có 4 múi thay vì 6 múi như hình mẫu lý tưởng. Dù vậy, họ vẫn tự tin khoe múi bụng trên mạng xã hội nên những người có múi bụng so le cũng không có gì phải tự ti vì đó là điều hết sức bình thường.

Hình dạng của múi bụng là do di truyền. Cơ bụng được cấu tạo gồm 3 phần chính là cơ thẳng bụng, dây chằng và các dải cơ được gọi là giao tuyến gân. Giao tuyến gân đi ngang qua cơ bụng và phân tách ra thành các múi.

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Vì sao nhiều người tập gym lại có cơ bụng so le? trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 18.6.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về tập gym như: 4 cách giảm cân và săn chắc mà không cần đến phòng gym, 3 sai lầm vệ sinh mọi người hay mắc sau khi tập gym...

Chuyên gia dinh dưỡng: Tác dụng đáng ngạc nhiên của trái kiwi

Trái kiwi ngon ngọt và có vị ngọt tự nhiên, là một loại thực phẩm dinh dưỡng được nhiều người yêu thích.

Loại kiwi xanh cổ điển có lớp da mờ sẽ mang lại hương vị ngọt ngào, trong khi loại có thịt màu vàng/vàng rực rỡ và da mịn, không lông (được gọi là SunGold Kiwis) thì sảng khoái và ngọt ngào, và có vị giống như sự giao thoa giữa dứa và dâu tây.

Bất kể bạn thuộc đội xanh hay vàng, việc thưởng thức những loại trái cây thơm ngon này sẽ cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn với một số chất dinh dưỡng quan trọng.

Hai loại kiwi xanh Zespri trung bình cung cấp:

4 gram chất xơ

50 miligram canxi

462 miligram kali

137 miligram vitamin C

Và hai loại kiwi Zespri SunGold cung cấp:

2 gram chất xơ

28 miligram canxi

510 miligram kali

261 miligram vitamin C (bạn có thể nhận được hơn 100% nhu cầu vitamin C hằng ngày chỉ trong một quả)

Dưới đây là một số tác dụng đáng ngạc nhiên mà bạn có thể gặp phải khi ăn kiwi.

1. Có thể hỗ trợ sức khỏe miễn dịch

Ăn hai quả kiwi sẽ cung cấp cho bạn hơn 100% nhu cầu vitamin C của bạn, với loại màu xanh lá cây cung cấp 150% giá trị hằng ngày của chất dinh dưỡng này và SunGold cung cấp 290%.

Vì dữ liệu cho thấy rằng sự thiếu hụt vitamin C có liên quan đến khả năng miễn dịch bị suy giảm và dễ bị nhiễm trùng hơn, nên việc ăn các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, như kiwi, có thể giúp bạn đáp ứng nhu cầu của mình và tránh bị thiếu hụt, do đó giúp kiểm soát sức khỏe miễn dịch của bạn, theo Eat This, Not That!

Mời bạn xem tiếp nội dung bài Chuyên gia dinh dưỡng: Tác dụng đáng ngạc nhiên của trái kiwi trên tin tức sức khỏe Thanh Niên Online ngày mới 18.6.2022. Bạn cũng có thể xem thêm những tin bài khác về trái cây như: Đây là 5 loại trái cây tốt nhất giúp giảm cholesterol, 5 loại trái cây giúp kiểm soát lượng đường trong máu...

Kính chúc các bạn những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.