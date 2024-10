Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thực hư việc vi khuẩn HP gây ung thư dạ dày

Thực hư việc vi khuẩn HP gây ung thư dạ dày

Nói đến nguyên nhân gây ung thư, mọi người thường nghĩ đến các yếu tố như di truyền và lối sống. Nhưng một số tác nhân gây bệnh cũng có thể dẫn đến ung thư.

Và điều không thể ngờ là tác nhân gây ra số ca ung thư toàn cầu cao nhất lại là vi khuẩn Helicobacter pylori, thường được gọi là HP.



Báo cáo từ Hiệp hội Nghiên cứu ung thư Mỹ cho biết vi khuẩn HP là tác nhân gây ra số ca ung thư toàn cầu cao nhất, theo trang tin sức khỏe Health.

Vi khuẩn HP là tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa lây nhiễm cho khoảng một nửa dân số thế giới Ảnh: Pexels

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, vi khuẩn HP là tác nhân gây bệnh đường tiêu hóa lây nhiễm cho khoảng một nửa dân số thế giới. Nhiễm HP là yếu tố nguy cơ nghiêm trọng nhất đối với ung thư dạ dày - vốn là nguyên nhân gây tử vong do ung thư cao thứ hai trên toàn cầu.

HP gây ung thư như thế nào? Đó là một loại vi khuẩn mà nhiều người mắc phải trong dạ dày. Chúng có thể gây loét dạ dày hoặc ruột non và cũng có thể dẫn đến viêm dạ dày, tức viêm niêm mạc dạ dày.

Tác dụng không ngờ khi bạn rắc tiêu vào món ăn

Là một trong những loại gia vị được sử dụng rộng rãi và được yêu thích nhất trên thế giới, hạt tiêu đen được mệnh danh là 'vua của các loại gia vị', mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe.

Mọi người sử dụng hạt tiêu đen để tăng hương vị cho các món ăn. Nó cũng được biết đến với vai trò trong y học cổ truyền giúp điều trị nhiều bệnh như cảm lạnh, ho và các vấn đề về tiêu hóa, theo tờ Times Now News.

Là một trong những loại gia vị được sử dụng rộng rãi và được yêu thích nhất trên thế giới, hạt tiêu đen được mệnh danh là "vua của các loại gia vị", mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe Ảnh: Pexels

Theo nghiên cứu được công bố năm 2023 trên tạp chí y khoa Aging and Disease, hạt tiêu đen chứa piperine - hợp chất mang lại vị cay nồng đặc trưng và đóng vai trò quan trọng trong các lợi ích sức khỏe của nó. Piperine có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Ngoài ra, rắc tiêu vào thức ăn đã được chứng minh là làm tăng khả dụng hấp thụ các vitamin và khoáng chất thiết yếu có trong thức ăn, theo chuyên trang sức khỏe Eating Well.

Uống nhiều rượu bia dễ gây những bệnh tiêu hóa nào?

Khoa học từ lâu đã chứng minh các tác hại của rượu bia đối với sức khỏe. Một trong những tác hại trực tiếp từ của rượu bia là gây ra các bệnh tiêu hóa. Những bệnh này có thể dao động từ mức độ nhẹ đến nặng, thậm chí gây tử vong.

Uống rượu bia ở mức độ bao nhiêu là an toàn cho sức khỏe vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, hướng dẫn mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là không có mức tiêu thụ rượu bia nào được coi là an toàn cho sức khỏe. Do đó, để bảo vệ sức khỏe, uống rượu bia càng ít càng tốt, thậm chí là không uống, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Uống nhiều rượu bia sẽ dễ gây ợ nóng và viêm dạ dày ẢNH: PEXELS

Việc uống rượu bia, bất kể lượng nào, đều có tác động tiêu cực đến sức khỏe. Các tác động này xảy ra từ các vấn đề nhẹ, cục bộ như chứng ợ nóng và viêm dạ dày, đến các tình trạng toàn thân nghiêm trọng như bệnh gan, bệnh tim, rối loạn tuyến tụy.

Có nhiều nguyên nhân gây ra những vấn đề sức khỏe trên, từ nhiễm trùng, chấn thương đến rối loạn tự miễn dịch. Tuy nhiên, uống nhiều rượu bia được xem nguyên nhân có tác động đáng kể gây ra bệnh. Trong khi đó, rượu bia là yếu tố gây bệnh có thể tránh được. Uống càng nhiều, trong khoảng thời gian càng lâu thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.

