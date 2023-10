Ngày mới với tin tức sức khỏe: Tìm ra nhiệt độ phòng thích hợp giúp ngủ ngon

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Bác sĩ chỉ ra những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa giúp tăng tuổi thọ; Sai lầm khi đi bộ cần tránh, bạn có mắc phải không?; Nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng rụng tóc...

Chuyên gia cảnh báo: Ngủ ở nhiệt độ này có thể gây tăng huyết áp

Cuộc sống hiện đại bận rộn đã khiến nhiều người bị thiếu ngủ. Ngủ không đủ giờ mỗi đêm dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe mạn tính, bao gồm bệnh tim và thận, huyết áp cao, tiểu đường...

Mặc dù nhiều người biết rằng giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình và tránh dùng caffeine sẽ giúp chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, nhưng một số người có thể không nhận ra tầm quan trọng của nhiệt độ phù hợp khi ngủ.

Hầu hết người lớn cần ngủ khoảng 7 giờ mỗi đêm, nhưng rất nhiều người ngủ không đủ giấc. Ngủ không đủ giờ mỗi đêm dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe mạn tính, bao gồm bệnh tim và thận, huyết áp cao, tiểu đường, đột quỵ, béo phì và trầm cảm.

Trong một cuộc phỏng vấn, chuyên gia Dave Gibson, nhà tư vấn đặc biệt về giấc ngủ, làm việc tại Anh, đã chia sẻ những hiểu biết về nhiệt độ ảnh hưởng đến giấc ngủ như thế nào.

Ông Gibson giải thích: Nhiệt độ mát hơn có thể giúp bạn dễ ngủ hơn vì nhiệt độ cốt lõi của cơ thể cần giảm, thường là khoảng 1 độ C, để bắt đầu giấc ngủ sâu. Đó là lý do tại sao các chuyên gia thường khuyên mọi người nên giữ môi trường phòng ngủ mát mẻ, tối và yên tĩnh, tạo điều kiện lý tưởng cho giấc ngủ ngon.

Và nhiệt độ an toàn để ngủ là khoảng 18 độ C. Đáng chú ý, thấp hơn mức này sẽ gây nguy cơ cao huyết áp, mắc bệnh tim mạch và các vấn đề về hô hấp.

Điểm giới hạn ở 18 độ C dựa trên kết luận của nhóm công tác trước đây của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho thấy an toàn nhất là nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH). Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 20.10.

Chuyên gia: Sai lầm khi đi bộ cần tránh, bạn có mắc phải không?

Bạn có đi bộ thể dục hằng ngày không? Nếu có, bạn cần đảm bảo dáng đi phù hợp và đôi giày phải thoải mái. Sau đây là những thói quen đi bộ xấu mà bạn cần tránh.

Thói quen đi bộ xấu có thể tác động tiêu cực đến sự thoải mái, sức khỏe và trải nghiệm đi bộ tổng thể. Vì vậy, trước khi hành trình đi bộ, bạn hãy tìm hiểu những thói quen xấu cần phải từ bỏ.

Mặc dù đơn giản nhưng nhiều người thường vẫn mắc một số sai lầm khi đi bộ Shutterstock

Giày không phù hợp. Chuyên gia thể hình Aminder Singh (Ấn Độ), cho biết giày không phù hợp có thể gây khó chịu và thậm chí gây hại. Hãy mang giày vừa vặn, thoải mái và có chiều rộng phía trước đủ để các ngón chân xòe ra một cách tự nhiên. Từ đó, bạn có thể giảm nguy cơ bị phồng rộp và các vấn đề khác liên quan đến bàn chân.

Tư thế xấu. Để đi bộ hiệu quả, cần duy trì tư thế thích hợp. Giữ tư thế thẳng và không khom lưng. Điều này khuyến khích cải thiện hơi thở, giảm căng thẳng ở lưng và cải thiện sự cân bằng nói chung.

Nhìn xuống. Khi đi bộ, nhiều người có xu hướng nhìn chằm chằm xuống bàn chân hoặc điện thoại di động, điều này có thể khiến cổ và lưng bị căng và không nhận biết được xung quanh. Hãy nhìn thẳng về phía trước để giữ tư thế thẳng và biết rõ xung quanh. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 20.10.

Nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng rụng tóc

Một mái tóc đẹp, khỏe sẽ mang lại sự tự tin cho nhiều người. Nhiều người mơ ước có mái tóc dày và óng mượt nhưng tình trạng rụng tóc lại thường xuyên xảy ra.

Nam giới thường lo ngại bị hói, còn nữ giới lại lo ngại tóc rụng nhiều. Bên cạnh yếu tố lão hóa, có một số yếu tố khác cũng gây ra tình trạng rụng tóc.



Bà Rinky Kapoor, bác sĩ da liễu thẩm mỹ tại Ấn Độ, đã chia sẻ những nguyên nhân phổ biến và cách khắc phục tình trạng rụng tóc.

Đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh con, mãn kinh... sẽ dẫn đến một số thay đổi nội tiết tố, gây rụng tóc Shutterstock

Nguyên nhân gây rụng tóc

Thứ nhất, đối với phụ nữ, việc mang thai, sinh con, mãn kinh sẽ dẫn đến một số thay đổi nội tiết tố, gây rụng tóc. Bất kỳ sự mất cân bằng nội tiết tố nào cũng có thể dẫn đến rụng tóc ở phụ nữ.

Thứ hai, căng thẳng và gien di truyền cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của mái tóc.

Thứ ba, sự thiếu hụt biotin, folate, vitamin B12 và riboflavin có thể gây rụng tóc. Bạn có thể bổ sung các chất dinh dưỡng này thông qua chế độ ăn uống.

Thứ tư, tình trạng rụng tóc có thể do vấn đề về sức khỏe da đầu. Đối với những trường hợp này, bạn cần đến gặp các chuyên gia da liễu để được điều trị đúng cách.

Thứ năm, một số loại thuốc được dùng để điều trị viêm khớp, trầm cảm, huyết áp cao và ung thư có thể làm tăng nguy cơ rụng tóc.

Thứ sáu, việc lạm dụng các sản phẩm chăm sóc tóc, buộc tóc quá chặt hoặc thường xuyên tạo kiểu tóc sẽ làm hỏng tóc.