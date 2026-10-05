Nghiên cứu tìm ra công thức 'ăn + tập' giúp hơn 50% người tiểu đường thuyên giảm

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học McGill (Canada) và Đại học Leicester (Anh), đăng trên tạp chí The Lancet Regional Health - Americas. Nghiên cứu tập trung vào 96 người trưởng thành từ 18 - 45 tuổi bị béo phì và mắc tiểu đường loại 2 khởi phát sớm.

Nghiên cứu mới cho thấy kết hợp chế độ ăn ít năng lượng với chương trình tập luyện có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 Ảnh: P.H tạo từ AI

Ăn ít năng lượng, kết hợp tập luyện

Những người tham gia được chia thành 2 nhóm. Nhóm đối chứng tiếp tục được chăm sóc theo quy trình thông thường, trong khi nhóm can thiệp tham gia chương trình kiểm soát cân nặng kết hợp dinh dưỡng và vận động.

Trong 12 tuần đầu, nhóm can thiệp áp dụng chế độ ăn rất ít năng lượng, khoảng 800 - 900 kcal mỗi ngày, với tỷ lệ khoảng 30% protein, 50% carbohydrate và 20% chất béo.

Song song với chế độ ăn, người tham gia thực hiện các bài tập aerobic như đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi hoặc đạp xe, kết hợp tập kháng lực như squat, chống đẩy và tập tạ. Các buổi tập có giám sát được thực hiện 2 lần mỗi tuần, cùng một buổi tự tập mỗi tuần.

Từ tuần 13 - 24, người tham gia chuyển sang chế độ ăn duy trì cân nặng, bảo đảm cung cấp đủ protein, carbohydrate, chất béo và các vitamin, khoáng chất từ rau củ, trái cây cùng những thực phẩm phù hợp. Việc tập luyện cũng được tiếp tục theo chương trình tự tập.

54% đạt tiêu chí thuyên giảm bệnh

Sau 24 tuần, 54% người thuộc nhóm can thiệp đạt tiêu chí thuyên giảm bệnh tiểu đường loại 2, với HbA1c dưới 6,5% và không cần sử dụng thuốc hạ đường huyết trong ít nhất 12 tuần, theo Medical Xpress.

Phân tích thống kê sau khi điều chỉnh các yếu tố liên quan cho thấy nhóm can thiệp có khả năng đạt thuyên giảm cao hơn khoảng 21 lần so với nhóm đối chứng

Những người tham gia chương trình cũng giảm cân nhiều hơn, giảm đáng kể lượng mỡ trong cơ thể nhưng vẫn bảo toàn tương đối tốt khối lượng cơ nạc.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc giảm mạnh lượng năng lượng nạp vào giúp giảm cân và cải thiện kiểm soát đường huyết. Khi kết hợp tập luyện, cơ thể có thể hạn chế mất cơ trong quá trình giảm cân, đồng thời cải thiện thể lực và độ nhạy insulin.

Không đồng nghĩa chữa khỏi tiểu đường

Đáng chú ý, nghiên cứu sử dụng khái niệm thuyên giảm chứ không phải chữa khỏi hoàn toàn. Người đạt HbA1c dưới 6,5% mà không cần thuốc trong một khoảng thời gian vẫn có thể tái tăng đường huyết nếu tăng cân trở lại hoặc các yếu tố nguy cơ khác thay đổi.

Ngoài ra, chế độ ăn 800 - 900 kcal/ngày là mức năng lượng rất thấp và chỉ nên được thực hiện trong chương trình kiểm soát cân nặng có sự theo dõi của nhân viên y tế. Người mắc tiểu đường không nên tự ý nhịn ăn hoặc giảm mạnh khẩu phần, cũng không tự ngừng thuốc hạ đường huyết hay thuốc huyết áp.

Kết quả cho thấy giảm cân có kiểm soát kết hợp vận động có thể là một hướng tiếp cận đầy hứa hẹn đối với tiểu đường loại 2 khởi phát sớm. Tuy nhiên, cần tiếp tục theo dõi lâu dài để xác định khả năng duy trì lui bệnh và những lợi ích sức khỏe về sau.