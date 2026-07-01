Người lan tỏa tinh thần Yersin

Một trong những người thuộc thế hệ hậu bối luôn ngưỡng mộ nhà khoa học tận tâm, đặc biệt là tinh thần bác ái, tình yêu thương ông dành cho người dân và cộng đồng, là ông Đống Lương Sơn - Chủ tịch Hội Ái mộ A.Yersin Khánh Hòa.

Ông Đống Lương Sơn (phải) tại Khu du lịch Hòn Bà - nơi ghi dấu hành trình nghiên cứu của nhà khoa học Yersin ẢNH: TGCC

Từ lâu, cái tên Đống Lương Sơn đã trở nên quen thuộc với giới du lịch Khánh Hòa. Ông từng có 18 năm đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc khách sạn Sài Gòn - Yasaka (Nha Trang), đồng thời khởi xướng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô, đặc sắc trong các dịp lễ, tết và Festival Biển Nha Trang, góp phần tạo nên không khí sôi động cho thành phố biển.

Vốn là người yêu thích các hoạt động cộng đồng, ông xem hành trình từ một nhà kinh doanh du lịch đến một người hoạt động xã hội, văn hóa như một cơ duyên. Hiện ông giữ vai trò Chủ tịch Hội Tem Khánh Hòa và Chủ tịch Hội Ái mộ A.Yersin Khánh Hòa, tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa, nhân văn mà ông trân trọng.

Góc mùa xuân bên bờ biển Nha Trang do ông Đống Lương Sơn tạo dựng ẢNH: TGCC

Khi còn làm du lịch, ông Đống Lương Sơn đã xây dựng sản phẩm trải nghiệm mang tên “Theo bước chân bác sĩ Yersin” dành cho du khách. Ông cho tu bổ không gian quần thể mộ phần bác sĩ Yersin tại Suối Dầu (Cam Lâm, Khánh Hòa) với nhiều hạng mục như nhà chờ, khu nghỉ chân, lát sân, làm bậc thềm, trồng hoa, tạo cảnh quan khang trang và gần gũi hơn.

Sau đó, ông tiếp tục nhận trọng trách do UBND tỉnh Khánh Hòa giao là góp phần đánh thức Hòn Bà - nơi ghi dấu hành trình nghiên cứu của nhà khoa học Yersin từ đầu thế kỷ 20. Cùng với việc phục dựng ngôi nhà làm việc của bác sĩ Yersin, đơn vị du lịch của ông xây dựng thêm công viên hoa, những căn nhà gỗ ẩn hiện giữa rừng, nhà sàn dài..., góp phần hồi sinh đỉnh Hòn Bà sau hơn nửa thế kỷ bị lãng quên, đưa nơi đây trở thành điểm đến được nhiều người tìm về với tên gọi “Tiểu Đà Lạt” - Hòn Bà của nhà bác học Yersin.

Một ngôi nhà được ông Đống Lương Sơn xây dựng phục vụ du lịch trên Hòn Bà - Khánh Hòa ẢNH: TGCC

Không chỉ làm du lịch gắn với những dấu ấn về bác sĩ Yersin, ông Đống Lương Sơn còn dành nhiều tâm huyết xây dựng Hội Ái mộ Yersin trở thành một tổ chức văn hóa đặc biệt, góp phần lan tỏa tinh thần bác ái, lòng yêu thương con người mà nhà khoa học để lại. Thông qua các hoạt động như khám bệnh miễn phí cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh, Hội đã đưa những giá trị nhân văn ấy đến gần hơn với cộng đồng.

Hội cũng kết nối với các tổ chức quốc tế tại Pháp, Thụy Sĩ, Ý có chung sự ngưỡng mộ đối với bác sĩ Yersin để tổ chức các hội thảo, hoạt động nghiên cứu, quảng bá di sản của nhà khoa học.

Ông Đống Lương Sơn với một góc nhà lưu niệm Yersin của mình ẢNH: TGCC

Không chỉ lan tỏa tinh thần Yersin trong các hoạt động cộng đồng, ông Đống Lương Sơn còn biến ngôi nhà riêng của mình thành một “nhà lưu niệm Yersin”. Theo ông, dù Viện Pasteur đã có không gian trưng bày về nhà khoa học, nhưng những “không gian Yersin” dành cho công chúng vẫn cần được mở rộng để mọi người có thêm cơ hội tìm hiểu, thưởng lãm và cảm nhận những giá trị ông để lại.

Vốn là một nhà sưu tập, ông dành nhiều năm tìm kiếm các tư liệu, hiện vật liên quan đến bác sĩ Yersin. Nhà lưu niệm hiện lưu giữ nhiều tranh, tượng, sách và kỷ vật gắn với cuộc đời, công việc của nhà khoa học. Trong hành trình ấy, ông có được những hiện vật nhờ những cơ duyên đặc biệt.

Có lần lên Hòn Bà, ông tình cờ phát hiện trong đống đổ nát một chiếc đèn sứ cổ - loại đèn từng được bác sĩ Yersin sử dụng khi làm việc tại đây. Hiện vật ấy nay được đặt trang trọng trong hộp kính tại nhà lưu niệm. Hay chiếc con dấu mang tên Yersin, từng được nhà khoa học sử dụng để đóng trên các tài liệu, cũng được ông tìm thấy qua một nhà sưu tập đang chuẩn bị đưa sang Pháp đấu giá. Biết ông Sơn sưu tầm hiện vật để làm không gian tưởng niệm Yersin, người này quyết định nhượng lại với giá phù hợp hơn.

Ông còn sưu tầm được hai đồng xu in hình bác sĩ Yersin do Pháp phát hành năm 1944, cùng một con tem lỗi quý hiếm có hình nhà khoa học - những hiện vật trở thành những mảnh ghép quý giá trong câu chuyện về một con người đã để lại dấu ấn sâu đậm tại Nha Trang.

Ông Đống Lương Sơn cho biết, nếu dự án phục dựng ngôi nhà làm việc của bác sĩ Yersin tại “Xóm Cồn” - nay là Công viên Yersin trên đường Trần Phú, Nha Trang - được triển khai, ông cùng những người yêu mến Yersin trong và ngoài nước sẵn sàng chung tay đóng góp để tái hiện không gian đặc biệt này. Khi đó, ông nguyện hiến toàn bộ hiện vật của nhà lưu niệm Yersin cho một bảo tàng lớn để tiếp tục phát huy giá trị.

Một học sinh khuyết tật được đào tạo chế biến đồ uống ẢNH: TGCC

Ngoài việc lan tỏa các giá trị về Yersin, ông Đống Lương Sơn còn dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng. Ông mời các em học sinh khuyết tật đến nhà, kết nối chuyên gia hướng dẫn học nghề nhà hàng, pha chế đồ uống. Từ đó, các em tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Khánh Hòa có thêm cơ hội làm việc, vận hành quán cà phê - đồ uống phục vụ khách.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Kim (vợ ông Đống Lương Sơn) với các em tốt nghiệp lớp đào tạo chế biến đồ uống ẢNH: TGCC

Mới đây, ông Đống Lương Sơn phối hợp với khách sạn Yasaka - Sài Gòn cùng các chuyên gia tổ chức lớp quản lý nhà hàng cho học sinh Trường THCS Yersin, hướng các em đến tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”.

Ông cũng thường xuyên khuyến khích các bạn nhỏ sưu tập tem, tìm hiểu những đồ vật có giá trị bởi bản thân là một nhà sưu tập tem và nhiều hiện vật như ốc biển, đồ mở bia, xe máy... Với ông, mỗi món đồ đều chứa đựng một câu chuyện, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa và lối sống đẹp, sống có ích cho cộng đồng.

Bác sĩ Alexandre Yersin (1863 - 1943) là nhà khoa học Thụy Sĩ nổi tiếng thuộc cộng đồng khoa học Pasteur. Ông là người phát hiện vi khuẩn gây bệnh dịch hạch (Yersinia pestis) và có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu huyết thanh phòng chống căn bệnh này. Yersin là một trong những người đặt nền móng cho Trường Y khoa Đông Dương (tiền thân Đại học Y Hà Nội) và Viện Pasteur Nha Trang. Ông cũng là nhà thám hiểm có công khảo sát cao nguyên Lang Biang, góp phần vào quá trình hình thành Đà Lạt sau này. Từ năm 1891, ông đến Nha Trang sinh sống, làm việc và gắn bó với vùng đất này cho đến khi qua đời năm 1943. Năm 2013, ông được truy tặng danh hiệu Công dân danh dự Việt Nam.