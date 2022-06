Người Thái làm gì để thu hút du khách sau đại dịch Covid-19?

Từ số lượng du khách hằng năm đến Thái Lan luôn đạt con số từ 39 đến 40 triệu lượt trước đại dịch (2019), Thái Lan đang lên kế hoạch đạt số lượt khách là 15 triệu trong năm 2022. Nếu như trước đây du khách chủ yếu là người Trung Quốc, Nga hay Tây Âu thì nay đã có sự thay đổi lớn: đa phần đến từ các nước Trung Đông như Saudi Arabia, UAE… và Ấn Độ, Pakistan.

Việt Nam cũng là thị trường quan trọng mà ngành du lịch Thái hướng đến trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, có nhiều chuyến bay thẳng từ các thành phố của Việt Nam đến Thái Lan, bao gồm đường bay từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc đến Bangkok, Chiang Mai, Phuket và Pattaya. Nhưng hiện tại, chỉ mới mở đường bay trở lại từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến Bangkok, Phuket khiến lượng khách du lịch còn hạn chế đồng thời giá vé máy bay vẫn cao hơn so với trước đây. Do đó, vẫn cần thời gian cho việc nối lại các chuyến bay để tiếp cận các thành phố du lịch chính của Thái Lan trong thời gian tới đây.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại TP.HCM đã và đang hỗ trợ tích cực trong việc triển khai nhiều chiến dịch, khuyến mại đặc biệt với các hãng hàng không trong khu vực nhằm thúc đẩy doanh số, tăng số lượng chuyến bay trong tương lai.

Cô Ratiwan Boonprakhong - Giám đốc văn phòng đại diện TAT tại TP.HCM công bố, năm 2019, Thái Lan đã đón tiếp gần 40 triệu lượt du khách quốc tế, trong đó gần 1,1 triệu lượt du khách từ Việt Nam. Điều này cho thấy Thái Lan luôn là điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam.

Từ tháng 1.2022 đến ngày 9.6.2022, có 43.376 lượt khách Việt du lịch Thái Lan, trong đó riêng tháng 5.2022 là 18.601 lượt và khi áp dụng Thailand Pass từ ngày 1.6 đến ngày 9.6, số lượt du khách Việt tăng lên 11.197.

Các đối thủ lớn của Thái Lan tại thị trường Việt Nam là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore bắt đầu mở cửa đón khách du lịch, do đó, TAT tại TP.HCM đã xây dựng kế hoạch hành động để nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm nổi bật khác biệt của đất nước Thái Lan, nhằm giữ vững thị phần số 1 tại ASEAN, khiến du khách Việt Nam tiếp tục chọn Thái Lan là điểm đến du lịch hàng đầu.

Hiện tại có 5 hãng hàng không cung cấp dịch vụ vận chuyển khách du lịch Việt Nam sang Thái Lan, bao gồm Thaismile, Vietjet Air, Vietnam Airlines, AirAsia, và Bamboo Airways. Tổng số ghế mỗi tuần là 13.616 ghế.





Cô Ratiwan Boonprakhong cho biết: “Hiện Thái Lan đang từng bước thay đổi các dịch vụ du lịch, hướng du khách đến những tiện ích mới, đa dạng và mang đậm nét văn hóa Thái hơn từ nghệ thuật, ẩm thực đến nghỉ dưỡng. Những thay đổi đó nhằm đưa Thái Lan phục hồi ngành du lịch sau đại dịch, hướng đến những du khách trẻ và những người đi du lịch cùng gia đình. Bangkok, Pattaya, Chiang Mai và Phuket là những thành phố có sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ du lịch như cuộc sống về đêm (night life), khu mua sắm, ẩm thực đường phố, thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Tất cả những điều này tiếp tục đáp ứng nhu cầu của khách du lịch Việt Nam thế hệ mới và nhóm gia đình. Cả hai đều là nhóm khách hàng mục tiêu chính trong hoạt động quảng bá của TAT tại TP.HCM”.

Đối với tỉnh Chiang Mai, hiện tại vẫn chưa có đường bay thẳng từ Việt Nam, vì vậy trong giai đoạn ngắn hạn tới đây, TAT vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc tạo sự nhận biết, thông qua giới thiệu, quảng bá làm nổi bật thế mạnh các điểm đặc sắc của tỉnh gồm vẻ đẹp các điểm du lịch thiên nhiên, cửa hàng cà phê, hội chợ thủ công và Lễ hội thả đèn trời Yi Peng rất được du khách yêu thích. Dự đoán rằng trong quý cuối cùng của năm 2022, các hãng hàng không có khả năng sẽ quay trở lại, cung cấp dịch vụ bay thẳng đến tỉnh này.

Phuket hiện tại cũng đã có đường bay thẳng từ TP.HCM được hãng hàng không Vietjet Air khai thác với tần suất 1 tuần 4 chuyến khởi hành vào các ngày thứ hai, tư, sáu và chủ nhật. Chuyến đầu tiên đã bay vào ngày 3.6.2022 từ TP.HCM lúc 9 giờ và hạ cánh tại Phuket lúc 11 giờ. TAT luôn có kế hoạch kích cầu thị trường để tạo nhận thức về sự sẵn sàng của các điểm du lịch tại Phuket, đặc biệt là các điểm du lịch biển và lặn biển đẹp đẳng cấp thế giới. Ngoài ra, Phuket cũng là điểm đến hàng đầu cung cấp các dịch vụ du lịch nói chung và các dịch vụ du lịch sức khỏe cao cấp dành cho du khách Việt Nam nói riêng. Ngoài ra còn bao gồm cả cộng đồng LGBTQ thích đi du lịch Phuket theo dấu các bộ phim Y, thể loại phim của Thái đang rất phổ biến và được thế hệ trẻ Việt Nam ưa chuộng.

Thái Lan định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch “5F”, bao gồm ẩm thực (Food) như xôi xoài, thời trang (Fashion) - quần áo trang phục kiểu Thái, phim ảnh (Film), chiến đấu (Fight) - võ thuật truyền thống Muay Thai và lễ hội (Festival).

Ngoài ra, TAT còn kích thích nhu cầu định tính bằng cách ưu tiên là điểm đến an toàn để tạo ra danh tiếng và niềm tin cho người tiêu dùng, nhấn mạnh đến một ngành du lịch có trách nhiệm và bền vững.

PV Thanh Niên có cuộc trao đổi ngắn với bà Sukanya Sirikanjanakul – Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Nam Thái Bình Dương của Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Phuket.

* Theo bà thì đâu là trở ngại khiến ít du khách đến Thái Lan sau đại dịch? Và Thái Lan làm gì để khắc phục tình trạng đó?

Nhiều du khách Việt Nam nhận xét rằng đăng ký Thailand Pass là một việc phức tạp và không cần thiết khi mà vẫn phải tiếp tục thực hiện tại thời điểm hiện tại. Vì vậy nếu có thể hủy bỏ và sử dụng các điều kiện, quy trình xuất nhập cảnh Thái Lan như trong quá khứ sẽ khiến du khách quyết định du lịch Thái nhiều hơn.

Về vấn đề nêu trên, xin thông tin để mọi người được biết hệ thống đăng ký Thailand Pass vẫn là cần thiết vì chính phủ sẽ sử dụng hệ thống này để kiểm tra chứng nhận các giấy tờ nhập cảnh vào Thái theo một chuẩn mực và có thể truy xuất được một cách có hệ thống. Từ ngày 1.6.2022, số lượng các loại giấy tờ cần phải sử dụng đã được điều chỉnh giảm chỉ còn hộ chiếu, giấy chứng nhận tiêm chủng, đóng bảo hiểm y tế Covid-19 với mức chi trả 10.000 USD. Khi đăng ký thành công sẽ nhận được mã QR Code trong vòng 1 - 2 giờ.

* Thái Lan có thế mạnh gì về du lịch so với các nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan tại thị trường Việt Nam sau đại dịch Covid-19?

Thái Lan tin tưởng vào các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong việc cung cấp dịch vụ cho du khách thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn về an toàn sức khỏe dành cho các tổ chức doanh nghiệp liên quan trong ngành du lịch. Có thể quan sát được từ việc Thái Lan bắt đầu từ từ mở cửa đất nước đón khách du lịch từ năm 2021 cho đến nay, mở đầu với dự án Phuket Sandbox. Thái Lan là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới mở cửa đón khách, thông qua đó theo thời gian có sự học hỏi rút kinh nghiệm và thiết lập các hướng dẫn chuẩn mực chung trong việc cung cấp dịch vụ cho du khách. Do đó chúng tôi có kinh nghiệm khi Thái Lan mở cửa trở lại, có thể đáp ứng nhu cầu và phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Thái Lan tiếp tục nhấn mạnh giá trị “đáng đồng tiền bát gạo” - Value for Money dành cho du khách, đi đôi với việc cung cấp các sản phẩm và trải nghiệm du lịch chất lượng cùng tiêu chuẩn sức khỏe cộng đồng nhằm xây dựng niềm tin về sự an toàn cho du khách.

Thái Lan vẫn có lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ do là thị trường du lịch đường ngắn (short haul) dành cho du khách Việt Nam, bao gồm việc du khách Việt Nam được miễn thị thực và được phép lưu trú không quá 30 ngày cho một lần nhập cảnh.

Hình ảnh đất nước Thái Lan, vẻ đẹp của truyền thống và văn hóa Thái, bao gồm cả sự thân thiện, hiếu khách, sẵn sàng chào đón du khách, luôn tạo ấn tượng tốt với du khách Việt Nam, từ đó tạo cho du khách có sự nhìn nhận tốt đối với đất nước chúng tôi.