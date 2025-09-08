Người trẻ có thêm cơ hội mua nhà ở xã hội

Như Thanh Niên đã thông tin, trong phiên họp mới đây về nhà ở xã hội (NƠXH), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý đề xuất của Bộ Xây dựng sửa đổi nghị định, trong đó nâng ngưỡng thu nhập mua NƠXH.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất ngưỡng thu nhập được mua NƠXH của người độc thân từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng và hộ gia đình từ 30 triệu lên 40 triệu đồng/tháng. Quy định này nếu được thông qua sẽ mở ra cơ hội rất lớn sở hữu NƠXH cho những người thu nhập trung bình thấp trong tương lai gần.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, chia sẻ rất vui mừng khi đề xuất của hiệp hội đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng lắng nghe. "Rất nhiều người thu nhập chỉ nhỉnh hơn 15 triệu/tháng đã không đáp ứng được điều kiện mua NƠXH. Trong khi đó, thu nhập 15 triệu đồng bây giờ không đủ sống, vì một đứa con ở Hà Nội, TP.HCM học mẫu giáo trung bình chi phí ăn uống học hành cũng phải 7-8 triệu đồng", ông Châu nói.

Ngoài ra, bên cạnh việc tháo gỡ sớm rào cản về thu nhập, để người dân có thể tiếp cận NƠXH, hàng loạt cơ chế, thủ tục khác cũng cần phải thông thoáng hơn.

Mong sớm an cư lạc nghiệp

"Thật vui khi biết có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH. Cụ thể là người độc thân từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng và hộ gia đình từ 30 triệu lên 40 triệu đồng/tháng. Đề xuất này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý. Tuyệt vời! Hy vọng sẽ sớm có văn bản chính thức để thực hiện. Gia đình tôi có 2 cháu, thu nhập hai vợ chồng khoảng 35-40 triệu đồng/tháng, hiện tại vẫn đang ở trọ, rất tốn kém. Nếu được mua NƠXH thì cơ hội có được căn hộ để an cư lạc nghiệp là trong tầm tay, tất nhiên là phải vay mượn hai bên nội ngoại một ít", bạn đọc (BĐ) Thanh Long chia sẻ.

Sở hữu một căn hộ là mơ ước của nhiều người ẢNH: T.N

Cùng bày tỏ niềm vui, BĐ Kiet Quang cho biết: "Tôi cứ lần lữa mãi chưa dám lập gia đình chỉ vì chưa mua được căn hộ, ở trọ thì quá tốn kém, còn ở chung với ba mẹ thì nhà quá chật, rất bất tiện. Còn NƠXH thì mình không phải đối tượng để mua. Nay nếu đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH được "duyệt" thì tốt quá, có cơ hội rồi, hai đứa bàn rồi, sẽ ưu tiên mua NƠXH rồi làm đám cưới".

Để người trẻ dễ tiếp cận NƠXH

Trước thực trạng giá nhà đất quá cao, nhất là ở các thành phố lớn, nhiều bạn trẻ phải ở trọ, nhiều người phải tạm gác chuyện lập gia đình, hoặc đã lập gia đình thì "khoan" sinh con, thì nay mục tiêu mua NƠXH xem ra có thể tiếp cận được khi có đề xuất nâng ngưỡng thu nhập nói trên. Để tạo thêm nhiều cơ hội mua NƠXH, nhất là đối với người trẻ, nhiều BĐ đã đóng góp ý kiến.

BĐ Pham Binh Phuong hiến kế: "Đã gọi là NƠXH thì mục tiêu/sứ mạng của nó là mang lại an cư cho những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không thể hoặc rất khó để mua nhà ở thương mại. Vậy thì không thể cho phép chuyển nhượng NƠXH tự do giống nhà ở thương mại. Chỉ cho phép bán lại cho nhà nước (có thể thành lập công ty công ích chuyên quản lý NƠXH) để phân phối cho người khác nếu chủ nhà đang ở không còn nhu cầu sử dụng nữa (nói cách khác là đã thoát nghèo!). Hoặc giả, công ty quản lý NƠXH sẽ chỉ đầu tư và cho thuê căn hộ NƠXH thôi, ai nghèo thì cho thuê, thoát nghèo thì trả lại để dành cho người khác… như thế mới là mang tính "xã hội"".

BĐ Lê Đức Tuyên thì đề nghị: "Nên ưu tiên cho những cặp vợ chồng, nhất là vợ chồng có con nhỏ". BĐ Bạn Đọc Mới góp ý: "Cần cân nhắc thêm vấn đề gia đình 1 con và gia đình 2, 3 con, đông con chi phí cũng khác nhau".

Cùng ý kiến, BĐ Hiep Hoang nói thêm: "Nhiều nơi đang khuyến khích các gia đình trẻ sinh con, như TP.HCM mới công bố chính sách hỗ trợ 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Nên việc nâng ngưỡng thu nhập mua NƠXH, theo tôi, là một hình thức khuyến khích gia đình sinh con rất có ý nghĩa và thuyết phục. Cần tăng cường nguồn cung NƠXH, bên cạnh đó cần đơn giản các thủ tục mua NƠXH, tất nhiên vẫn phải quản lý chặt chẽ, đúng đối tượng".

Hy vọng các quy định về NƠXH chưa hợp lý sẽ sớm được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế hơn. H.T Tỉnh thành nào cũng nên xây NƠXH cho người thu nhập thấp và cho trả tiền từ từ thì tốt quá. Nên nhân rộng cách làm này. Hoang Donad



