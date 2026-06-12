Những hạt mầm yêu thương

Ngôi nhà nhỏ của những trái tim lớn

Hơn 10 năm qua, GĐPT Kỳ Viên gồm những thành viên đa lứa tuổi (từ 7 tuổi đến hơn 80 tuổi) đã và đang cùng nhau mang yêu thương đến với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và địa phương lân cận.

Là một đơn vị sinh hoạt tôn giáo, bên cạnh những buổi sinh hoạt định kỳ vào chiều chủ nhật hằng tuần, các anh chị em GĐPT Kỳ Viên còn đều đặn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Họ không đặt mục tiêu làm những điều lớn lao, chỉ mong góp một phần nhỏ để mang đến niềm vui và nụ cười cho những mảnh đời kém may mắn.

Những ngày đầu, kinh phí cho các hoạt động thiện nguyện được gây quỹ từ các suất biểu diễn múa lân mỗi dịp tết Trung thu. Đội lân quy tụ các huynh trưởng và đoàn sinh trong nhiều vai trò khác nhau: người điều khiển lân, ông Địa, đội trống xèng, điều phối hay hậu cần. Mỗi người một việc, cùng chung tay vun đắp những chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Chương trình "Bữa trưa 0 đồng" tại Bệnh viện Quân y C17 ẢNH: TGCC

Qua nhiều năm, một số huynh trưởng (anh Kỳ, anh Long...) vì nhiều lý do phải lui về với gia đình, không thể tiếp tục sinh hoạt và đồng hành. Nhưng, khi cần hỗ trợ, các anh luôn sẵn sàng xuất hiện. Các anh em còn lại vẫn cố gắng duy trì việc múa lân như một hoạt động thường niên vì mục tiêu chung mang hơi ấm tình thương đến với mọi người.

Toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động múa lân, sau khi trừ các khoản chi phí cần thiết, đều được đơn vị cân đối cho công tác thiện nguyện.

Từ nguồn quỹ ấy, những chuyến đi sẻ chia đã được nối dài đến nhiều mái ấm và cơ sở bảo trợ. Các thành viên GĐPT Kỳ Viên từng phối hợp với đội Tiền Phong (Đoàn Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng) tổ chức biểu diễn múa lân, trao quà tại Trung tâm Bảo trợ Trẻ em đường phố TP.Đà Nẵng; thăm và tặng quà cho mái ấm tình thương chùa Quang Châu (Đà Nẵng), nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Ưu Đàm (TP.Huế) cùng nhiều hoàn cảnh khó khăn khác.

Không chỉ được gây dựng từ những buổi múa lân, hành trình thiện nguyện của đơn vị còn nhận được sự đồng hành của quý vị phụ huynh đoàn sinh. Chính sự chung tay ấy đã góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia mà GĐPT Kỳ Viên luôn bền bỉ vun đắp qua từng năm tháng.

Bữa cơm ấm, trái tim hồng

Cùng với việc gây quỹ từ thiện qua hoạt động múa lân hằng năm, thời gian gần đây, GĐPT Kỳ Viên còn triển khai chương trình "Bữa trưa 0 đồng" bằng nguồn kinh phí được huy động từ chính các anh chị em trong đơn vị, cựu thành viên và sự đóng góp của phụ huynh.

Các em nhỏ tự tay bỏ tiền tiêu vặt dành dụm được vào "bùng binh việc thiện" ẢNH: TGCC





Mỗi chiều chủ nhật, trong giờ sinh hoạt, các em nhỏ lại tự tay bỏ phần tiền tiết kiệm của mình vào "bùng binh việc thiện". Số tiền được tổng hợp, công khai minh bạch. Các anh chị huynh trưởng đóng góp tùy khả năng, đồng thời nhận thêm sự chung tay của phụ huynh đoàn sinh và những nhà hảo tâm giấu tên.

Khi chọn được thời điểm phù hợp, chị Thanh Ngân cùng các huynh trưởng sẽ liên hệ các bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng để triển khai chương trình "Bữa trưa 0 đồng". Tùy từng đợt, những suất ăn nghĩa tình được trao đến Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, Bệnh viện Quân y C17 và nhiều cơ sở y tế khác.

Dù mỗi người chỉ nhận một phần ăn, các thành viên GĐPT Kỳ Viên vẫn linh hoạt hỗ trợ thêm cho những bệnh nhân nằm viện một mình hoặc không có người thân túc trực. Với nguồn lực còn hạn chế, mỗi chương trình thường trao khoảng 250 - 300 suất ăn. Những lúc nhận thấy nhu cầu lớn hơn, đơn vị lại vận động thêm nguồn lực để nâng số lượng lên hơn 400 suất, mong san sẻ được nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn.

Gia đình Phật tử Kỳ Viên tại Bệnh viện Sản nhi Đà Nẵng ẢNH: TGCC

Lớn dần lên những hạt mầm yêu thương

Với GĐPT Kỳ Viên, các hoạt động thiện nguyện là một trong những định hướng quan trọng trong quá trình sinh hoạt hằng năm. Bên cạnh chương trình "Bữa trưa 0 đồng" được duy trì thường xuyên, đơn vị cũng nỗ lực gìn giữ hoạt động múa lân gây quỹ như một cách tiếp nối hành trình sẻ chia với cộng đồng.

Các anh chị huynh trưởng luôn xem việc vun bồi lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái là một phần quan trọng trong quá trình giáo dục đoàn sinh. Từ những người anh cả đã ngoài 80 tuổi đến các em nhỏ chưa vào lớp 1, mỗi người đều góp sức theo cách riêng của mình. Những suất ăn rồi sẽ được trao hết, những phần quà rồi sẽ được gửi đi, nhưng những hạt mầm yêu thương được gieo xuống qua từng thế hệ vẫn tiếp tục nảy nở, lan tỏa và kết nối thêm nhiều tấm lòng biết sống vì người khác.



