Nới trần đặt cược quốc tế

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) có văn bản góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, do Bộ Tài chính lấy ý kiến. Theo VCCI, tổng hợp từ ý kiến các doanh nghiệp (DN) cho thấy việc nâng mức đặt cược tối đa mỗi người chơi từ 1 triệu đồng như tại Nghị định 06/2017 lên 10 triệu đồng tại dự thảo là tích cực và phù hợp với sự thay đổi của thu nhập bình quân đầu người.

Tuy nhiên, theo phản ánh từ DN và chuyên gia trong lĩnh vực, mức trần này vẫn còn quá thấp so với thực tiễn thị trường và chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả. Hiện nay, phần lớn giá trị doanh thu của DN kinh doanh đặt cược hợp pháp tại các quốc gia phát triển đến từ nhóm người chơi có mức đặt cược cao. Trong khi đó, các sàn cá cược bất hợp pháp đang hoạt động tại VN lại không bị giới hạn mức đặt cược, khiến người chơi có xu hướng chuyển sang các nền tảng bất hợp pháp. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn làm suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý.

Do đó, các DN đề xuất xem xét nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng/người/ngày hoặc ít nhất cho phép DN được áp dụng mức 10 triệu đồng/ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày. Việc nâng mức giới hạn sẽ tạo điều kiện cho DN hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tăng tính cạnh tranh với thị trường ngầm. Nhà nước có thể áp dụng song song các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực.

Luật sư (LS) Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI, ủng hộ đề xuất của VCCI vì chúng ta cho phép hoạt động cá cược đua ngựa, đua chó nhiều năm trước là nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, tạo lập môi trường kinh doanh công khai, minh bạch cũng như tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này để tránh tình trạng hoạt động lậu, trôi nổi trong xã hội. Khi nền kinh tế phát triển, thu nhập người dân gia tăng thì nhu cầu cũng sẽ tăng theo. Vì vậy, việc bổ sung cho phép đặt cược bóng đá quốc tế là điều phù hợp.

"Tôi vừa có chuyến du lịch sang Úc và vào casino tham gia thử thì thấy có rất nhiều người Việt. Điều đó cho thấy đặt cược quốc tế cũng là nhu cầu của người dân. Hoạt động này cũng gần với mua vé số mà mỗi năm các tỉnh thành đã thu được ngân sách khá lớn. Từ trước đến nay chúng ta không cho phép đặt cược bóng đá quốc tế nhưng nhiều người trong nước vẫn tham gia qua mạng, qua điện thoại… với số tiền không bị hạn chế. Khi đó nhà nước không quản lý được và cũng không thu được thuế. Hơn nữa, quy định về hoạt động này đã bao gồm nhiều điều kiện chặt chẽ đối với người chơi như phải đủ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự… nên việc nâng trần số tiền đặt cược trong ngày cũng không quá lo lắng sẽ gây ra những hệ lụy lớn", LS Đức phân tích thêm.

Đồng ý cần phải đưa ra mức trần vì cá cược là lĩnh vực nhạy cảm, nhưng theo LS Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, không nên dựa trên mức thu nhập bình quân đầu người để làm cơ sở cho việc tăng mức trần đặt cược. Bởi hiện nay có rất nhiều trang nước ngoài hoạt động không giới hạn đặt cược người chơi, còn trong nước thì hằng ngày người dân tham gia đánh đề với tỷ lệ đặt cược cao… Trong trường hợp những kênh chính thức được cấp phép nhưng hạn chế mức chơi thấp thì một số người cũng sẽ tham gia vào những trang web cá cược qua mạng hay du lịch sang các nước để tham gia các hoạt động này.

"Dù đây là lĩnh vực nhạy cảm nhưng nếu không thay đổi cho phù hợp thì cũng chảy máu ngoại tệ, lại không quản lý được và thất thu ngân sách. Mức trần đặt cược mỗi ngày 10 triệu đồng theo tôi là thấp, có thể nghiên cứu tăng thêm để thu hút người chơi có điều kiện tham gia", LS Trần Xoa nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc khoa Tài chính - ngân hàng (Trường ĐH Nguyễn Trãi), khẳng định việc xem xét nới trần đặt cược và mở rộng sản phẩm cá cược là định hình một mô hình quản lý thông minh, hài hòa giữa tự do có kiểm soát và kỷ luật tài chính, pháp lý. Thực tế hiện nay, quy mô và nhu cầu thị trường đã thay đổi, khiến giới hạn quá thấp trở thành rào cản, vô tình đẩy người chơi sang các nền tảng điện tử không phép. Việc Bộ Tài chính đề xuất nâng lên 10 triệu đồng/ngày là bước tiến hợp lý, vừa tạo dư địa thu hút người chơi chính thống, vừa duy trì kiểm soát rủi ro. Trong khi đó, đề xuất nâng tiếp lên 100 triệu đồng/ngày như VCCI nêu ra là một tín hiệu mở, nhưng cần đặt trong điều kiện hệ thống đã hoàn thiện về định danh điện tử, giám sát dòng tiền và cơ chế cảnh báo rủi ro.

Một quy định khác cũng được đề nghị nới trần, đó là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài. Dự thảo quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trường đua ngựa và kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn tối thiểu 1.000 tỉ đồng, riêng dự án đặt cược đua chó có vốn tối thiểu là 300 tỉ đồng. Trường hợp NĐT nước ngoài góp vốn thực hiện dự án đầu tư thì tỷ lệ vốn không được vượt quá 49% tổng vốn. VCCI cho rằng mức giới hạn này chưa tạo đủ động lực cho các NĐT nước ngoài tham gia lĩnh vực kinh doanh đặt cược - vốn đòi hỏi mức đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lý quốc tế. Sự khác biệt giữa 49% và 50% tuy nhỏ về mặt con số, nhưng rất lớn về mặt kiểm soát và tâm lý NĐT. Vì vậy, VCCI kiến nghị nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 50%. Mức này vẫn đảm bảo cân bằng quyền lực giữa NĐT trong nước và nước ngoài, giúp tăng sức hấp dẫn, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính do không bị coi là tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài theo luật Đầu tư, nếu tỷ lệ sở hữu không vượt quá 50%. Việc nâng giới hạn này sẽ tạo ra thông điệp tích cực về chính sách mở cửa và thu hút đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh VN đang cần vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các NĐT quốc tế để phát triển lĩnh vực còn mới mẻ và đặc thù này.

TS Huỳnh Thanh Điền, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, phân tích: Lĩnh vực kinh doanh đặt cược cần khuyến khích các NĐT tham gia để thúc đẩy du lịch, giải trí cho du khách nước ngoài đến VN. Hơn nữa, nên có quan điểm mở rộng cửa cho tất cả DN tham gia các ngành nghề kinh doanh, ngoại trừ liên quan đến an ninh quốc phòng.

"Đã có những quy định kiểm soát người chơi, quản lý giám sát hoạt động hằng ngày để giảm rủi ro hay bảo vệ người chơi. Vì thế, không nên phân biệt nguồn gốc vốn đầu tư của DN, thậm chí có thể nâng tỷ lệ sở hữu của NĐT ngoại lên cao hơn mức 50%", TS Điền nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, LS Trương Thanh Đức phân tích thêm: Ở lĩnh vực mới như đặt cược bóng đá quốc tế, DN trong nước chưa có kinh nghiệm và cũng không đủ tiềm lực tài chính để hoạt động. Hơn nữa, dự thảo cũng nêu rõ chỉ cấp phép cho một DN thực hiện thí điểm trong 5 năm. Do đó, chúng ta chỉ lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm, uy tín và nên tạo điều kiện để NĐT thực hiện. Xét trong tương quan đó, việc gia tăng tỷ lệ sở hữu để họ có quyền ngang bằng với đơn vị trong nước thì mới đủ hấp dẫn để họ chấp nhận rủi ro, bỏ vốn ra kinh doanh trong lĩnh vực mới này.

Về điều kiện DN tham gia lĩnh vực đặt cược, ông Nguyễn Quang Huy đề nghị cần được thiết kế như một bộ lọc chặt nhưng không bó cứng thị trường. Yêu cầu vốn điều lệ từ 300 - 1.000 tỉ đồng là hợp lý để đảm bảo năng lực tài chính, công nghệ và tính an toàn thanh khoản. Tuy nhiên, việc chỉ cho phép một DN thí điểm trong 5 năm dễ tạo thế độc quyền, làm giảm tính cạnh tranh và hiệu quả giám sát chéo. Một phương án thận trọng hơn là xem xét cho phép 2 - 3 DN thực hiện, với cơ chế đánh giá định kỳ về tuân thủ, minh bạch và đóng góp xã hội, từ đó mở rộng khi có kết quả rõ ràng. Giới hạn 49% vốn nước ngoài là cần thiết để bảo vệ chủ quyền dữ liệu và kiểm soát an ninh tài chính, song cũng cần cơ chế linh hoạt cho các NĐT chiến lược có kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ quản lý cá cược, phòng chống rửa tiền và bảo vệ người tiêu dùng. Sự kết hợp này không chỉ mang lại vốn và công nghệ, mà còn giúp VN tránh "đi lại vết xe" của nhiều nước khi mở thị trường quá nhanh mà thiếu công cụ kiểm soát.

LS Trần Xoa cũng tỏ ra thận trọng khi đánh giá quy định nước ngoài chỉ được tham gia 49% vốn điều lệ là hợp lý, bởi đây là lĩnh vực cần được quản lý nên tỷ lệ sở hữu của người trong nước cao hơn là cần thiết. Hơn nữa, tỷ lệ cam kết của DN đóng góp bằng tiền cho ngân sách trung ương ngoài các nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế không quá khắt khe. Các hoạt động kinh doanh đặt cược, casino có tỷ lệ trúng thưởng thấp, sinh lời cao. Ngay các công ty xổ số trong nước những năm gần đây có lợi nhuận khá tốt. Vấn đề ở đây là hệ thống giám sát các hoạt động đặt cược, trúng thưởng sao cho rõ ràng, minh bạch nhằm bảo vệ người chơi.

Một trong những điểm mới mà dự thảo đưa ra là bổ sung quy định về nội dung được phép quảng cáo gồm logo, hình ảnh nhận diện của DN; vị trí trường đua ngựa, đua chó và DN được phép quảng cáo trên trang thông tin điện tử của mình. Trong khi Nghị định số 06/2017 chỉ cho phép DN kinh doanh đặt cược được quảng cáo các nội dung về tên, địa chỉ DN; tên sản phẩm/sự kiện đặt cược; đối tượng được phép chơi theo các hình thức gồm bảng, biển hiệu trong phạm vi trụ sở chính của DN, trường đua, điểm bán vé đặt cược cố định nhưng phải đảm bảo người bên ngoài không nghe được, không nhìn thấy được nội dung quảng cáo. Dù đã có bổ sung so với hiện hành nhưng VCCI cho rằng quy định này quá nghiêm ngặt, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông số đã trở thành kênh tiếp cận khách hàng chủ yếu. Trong khi các nền tảng bất hợp pháp quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, thì DN hợp pháp lại không thể tiếp cận người chơi tiềm năng, làm giảm hiệu quả kinh doanh và hạn chế khả năng chuyển đổi hành vi người chơi sang kênh hợp pháp. VCCI kiến nghị mở rộng nội dung quảng cáo cho phép DN giới thiệu thông tin về cách tham gia, cảnh báo rủi ro, hướng dẫn chơi có trách nhiệm. Cho phép quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, ứng dụng di động… với điều kiện DN phải kiểm soát độ tuổi người tiếp cận (ví dụ: xác thực 21+), gắn cảnh báo trách nhiệm và tuân thủ nội dung quảng cáo đã đăng ký.

Theo LS Trương Thanh Đức, cơ quan soạn thảo có thể xem xét mở rộng nội dung quảng cáo cho các DN kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó như cho phép giới thiệu thông tin về cách tham gia, cảnh báo rủi ro, hướng dẫn chơi có trách nhiệm. Việc quảng cáo này có thể thực hiện tại các điểm đua ngựa, đua chó và trên trang web của DN. Việc quảng cáo, thông tin rõ về cách tham gia, quy định của các sản phẩm để người chơi nắm được là cần thiết, giúp người chơi có hiểu biết và sẽ hạn chế được rủi ro. Tuy nhiên, ông cho rằng việc mở rộng cho phép quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến như đề xuất của VCCI là chưa được vì hoạt động này vẫn không được khuyến khích phát triển rộng rãi.

Cơ hội tạo nguồn thu Với VN, đây là cơ hội vừa để tạo nguồn thu hợp pháp, vừa chứng minh năng lực quản lý trong nền kinh tế số. Vì vậy, hướng đi khả thi nhất là triển khai theo lộ trình thận trọng, qua 3 giai đoạn. Đó là hoàn thiện khung pháp lý, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế giám sát theo thời gian thực; thí điểm có giới hạn, đánh giá định kỳ, ưu tiên an toàn tài chính và bảo vệ người chơi; mở rộng có kiểm soát khi hệ thống đã vận hành ổn định, minh bạch và được kiểm chứng độc lập. Nếu làm tốt, việc nới trần đặt cược và mở rộng sản phẩm không chỉ là hợp pháp hóa một nhu cầu xã hội, mà còn là bước tiến trong quản trị kinh tế hiện đại, giúp chuyển dòng tiền phi chính thức thành nguồn lực phát triển bền vững, minh bạch và có lợi cho quốc gia. Ông Nguyễn Quang Huy (Giám đốc khoa Tài chính - ngân hàng, Trường ĐH Nguyễn Trãi)