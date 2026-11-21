Không chỉ liên tiếp vướng vào các đợt triệu hồi liên quan đến hệ thống treo sau tại nhiều thị trường, thương hiệu ô tô Trung Quốc - Omoda mới đây tiếp tục thu hút sự chú ý, khi một khách hàng tại Nam Phi phản ánh chiếc C5 gặp sự cố bất thường trong quá trình vận hành. Vụ việc sau đó kéo theo tranh chấp giữa chủ xe và đại lý, liên quan đến việc trả lại phương tiện cùng các chi phí phát sinh.

Omoda C5 bị phản ánh tự chuyển về số N khi đang lưu thông

Theo trang tin IOL của Nam Phi, một khách hàng nữ có tên Renata Soobramoney (22 tuổi), mới đây cho biết đã mua chiếc Omoda C5. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian sử dụng, mẫu SUV Trung Quốc này bất ngờ gặp sự cố khiến chủ xe lo ngại về mức độ an toàn.

Cụ thể, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Soobramoney chia sẻ, ngày 25.7.2026, khi đang điều khiển chiếc Omoda C5 trên đường Umgeni, thuộc thành phố Durban, chiếc xe bất ngờ dừng lại và chuyển về số N (số mo). Thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh có nhiều phương tiện đang lưu thông, khiến cô và những người ngồi trên xe lo lắng.

Theo lời kể của nữ chủ xe, cô đã phải thực hiện thao tác chuyển sang chế độ đỗ xe (P) nhiều lần trước khi quyết định ghi hình lại tình trạng bất thường. Soobramoney cho rằng sự cố có thể gây nguy hiểm cho những người trên xe cũng như các phương tiện xung quanh. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến chiếc Omoda C5 bất ngờ chuyển về số N hiện chưa được xác định. Các thông tin được công bố chủ yếu dựa trên phản ánh của khách hàng, chưa có kết luận kỹ thuật độc lập xác nhận xe gặp lỗi hộp số hay hệ thống điều khiển.

Chủ xe Omoda C5 tại Nam Phi phản ánh ô tô bất ngờ chuyển về số N khi đang lưu thông, gây lo ngại về mức độ an toàn ẢNH: SUPPLIED

Đáng chú ý, những rắc rối của Soobramoney không dừng lại ở sự cố khi vận hành. Theo IOL, sau khi phản ánh tình trạng chiếc xe, cô đã làm việc với đại lý bán xe để tìm phương án giải quyết. Trong thời gian này, đại lý cung cấp một ô tô khác cho khách hàng sử dụng tạm thời.

Nữ chủ xe cho biết trong khoảng 6 tháng sở hữu Omoda C5, cô đã di chuyển quãng đường khoảng 10.000 km. Khi hai bên trao đổi về việc trả lại xe, đại lý bị phản ánh đã yêu cầu cô thanh toán khoản tiền lên tới 70.000 rand (khoảng 110 triệu đồng), liên quan đến quãng đường phương tiện đã vận hành.

Theo Soobramoney, phía ngân hàng dự kiến hủy hợp đồng tài chính mua xe, hoàn trả các khoản trả góp cùng phí bảo hiểm đã thanh toán. Tuy nhiên, việc giải quyết chưa thể hoàn tất do đại lý yêu cầu thanh toán khoản tiền nói trên trước khi nhận lại ô tô.

Trước những phản ánh của khách hàng, đại diện Omoda & Jaecoo Nam Phi xác nhận với IOL rằng hãng đã nắm được vụ việc. Hãng cho biết, đang tiếp tục thu thập thông tin để xác định hướng hỗ trợ phù hợp.

Omoda liên tiếp triệu hồi ô tô tại nhiều thị trường

Vụ việc liên quan đến chiếc Omoda C5 tại Nam Phi xuất hiện trong bối cảnh thương hiệu ô tô thuộc Tập đoàn Chery đang đối mặt với những lo ngại về chất lượng sản phẩm, sau hàng loạt đợt triệu hồi Omoda 5 tại nhiều quốc gia.

Omoda 5 liên tiếp bị triệu hồi tại nhiều thị trường do nguy cơ lỗi mối hàn ở cụm trục sau, làm dấy lên lo ngại về chất lượng sản phẩm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, đầu tháng 10.2026, một chiếc Omoda 5 tại Malaysia gặp sự cố khiến cụm trục sau cùng hai bánh xe bị gãy rời khi đang lưu thông. Sau vụ việc, Chery Auto Malaysia triển khai chương trình triệu hồi 8.878 xe Omoda 5 thuộc các phiên bản C và H để kiểm tra hệ thống treo sau và thay thế linh kiện nếu cần thiết.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu mẫu SUV này bị triệu hồi tại Malaysia. Vào tháng 5.2024, Chery từng triển khai chương trình liên quan đến 600 xe Omoda 5 do nguy cơ mối hàn tại cụm trục sau không bảo đảm chất lượng.

Phạm vi triệu hồi sau đó tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường khác. Ngày 6.11, cơ quan quản lý Trung Quốc công bố đợt triệu hồi 53.882 xe thuộc các dòng xe Chery Tiggo 5X và Omoda do nguy cơ lỗi mối hàn trục sau. Chương trình dự kiến bắt đầu từ ngày 27.11.2026. Tại Indonesia, Chery cũng thông báo triệu hồi phòng ngừa đối với một số xe Omoda 5 phiên bản Z và RZ sử dụng động cơ xăng.

Một chiếc Omoda 5 gãy rời trục bánh sau khi đang lưu thông xảy ra vào đầu tháng 10 vừa qua tại Malaysia ẢNH: RAZLAN RAHMAN

Trong khi đó, cơ quan chức năng tại Nam Phi ngày 10.11 công bố đợt triệu hồi 2.685 xe Omoda C5 do nguy cơ lỗi mối hàn tại cụm trục sau. Đến ngày 13.11, Úc tiếp tục ghi nhận đợt triệu hồi 7.285 xe Omoda 5 sản xuất năm 2023 vì nguyên nhân tương tự. Các đợt triệu hồi chủ yếu nhằm kiểm tra nguy cơ mối hàn không đạt yêu cầu tại bộ phận trục sau, có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện.

Tại Việt Nam, Omoda 5 phân phối trên thị trường với tên gọi Omoda C5, nhập khẩu từ Indonesia. Mẫu xe Trung Quốc này có 4 phiên bản máy xăng, gồm Luxury, Sport, Premium và Flagship, có giá niêm yết lần lượt 539 triệu, 559 triệu, 589 triệu và 669 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn phân phối biến thể hybrid C5 SHS-H với hai phiên bản Premium và Flagship, giá tương ứng 669 triệu và 749 triệu đồng.