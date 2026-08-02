Ông chủ muối sấy dành hàng chục tỉ đồng giúp người nghèo

Ông Huỳnh Văn Bé là người sáng lập cơ sở sản xuất muối sấy Ngọc Yến, nay đã phát triển thành Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến. Ở tuổi 80, ông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và đều đặn có mặt tại công ty để theo dõi công việc.

Không chỉ tạo việc làm ổn định cho gần 100 lao động trong và ngoài địa phương, nhiều năm qua ông còn dành một phần lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để chăm lo cho người nghèo. Mỗi tháng, ông hỗ trợ 200.000 đồng cho hơn 700 hộ nghèo, người già neo đơn, đồng thời tài trợ 1 triệu đồng/tháng cho 14 đơn vị như Hội Người mù, Hội Đông y, Hội Chữ thập đỏ...

Ông Ba Bé trao tặng quà cho hộ nghèo xã Phú Thọ, tỉnh ĐồngTháp ẢNH: TGCC

Ngoài việc hỗ trợ thường xuyên cho người nghèo, ông Bé còn dành kinh phí xây nhà tình thương, trao học bổng cho học sinh vượt khó, mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, sửa chữa cầu đường nông thôn và mua xe ô tô phục vụ chuyển viện miễn phí.

Năm 2020, ông đóng góp 200 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp. Từ giữa năm 2023 đến nay, ông trao gần 1.000 phần quà cho người khuyết tật và người mù có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt cùng 1 kg muối sấy Ngọc Yến. Đồng thời, ông duy trì hỗ trợ hằng tháng cho 840 người khuyết tật và người mù nghèo, mỗi người 200.000 đồng.

Chỉ trong hơn hai năm qua, ông Bé đã dành hàng tỉ đồng từ nguồn kinh phí cá nhân để trợ giúp gần 2.000 người mù, người khiếm thị, người già neo đơn và trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Bình quân mỗi tháng, ông chi hơn 240 triệu đồng cho hoạt động này, đồng thời hỗ trợ thêm 140 triệu đồng mua 1.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cho những người làm công tác thiện nguyện có hoàn cảnh khó khăn...

Từ đầu tháng 8.2025, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Bé vẫn duy trì tài trợ thường xuyên cho cả ngàn người khuyết tật và người mù nghèo trên địa bàn các xã, phường trong tỉnh Đồng Tháp…

Gần 20 năm qua, tổng giá trị tiền và hiện vật ông Huỳnh Văn Bé dành cho các hoạt động thiện nguyện đã vượt 25 tỉ đồng. Ông tâm sự: "Đời tôi từng khổ nhiều nên rất hiểu và luôn muốn sẻ chia với những người còn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau".

Ở tuổi U.80, ông Bé vẫn dành nhiều thời gian gặp gỡ, động viên những thanh thiếu niên lầm lỡ, sa vào các tệ nạn xã hội. Với uy tín của mình, ông kiên trì khuyên nhủ bà con từ bỏ cờ bạc, số đề, đồng thời tạo việc làm cho nhiều thanh niên từng ăn chơi, gây mất trật tự địa phương tại cơ sở sản xuất của mình. Có thu nhập ổn định, nhiều người dần thay đổi, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống.

Những việc làm bền bỉ ấy đã giúp ông Huỳnh Văn Bé nhận được sự yêu mến, kính trọng của người dân địa phương. Nhiều người trìu mến gọi ông là "Vua muối sấy Việt Nam" - không chỉ bởi thành công với nghề, mà còn bởi tấm lòng luôn hướng về cộng đồng.

Ông Huỳnh Văn Bé tài trợ học bổng hằng tháng cho sinh viên nghèo mồ côi mẹ ở xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TGCC

Những việc làm nghĩa tình của ông Huỳnh Văn Bé không chỉ được người dân yêu mến mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho giới văn nghệ sĩ. Đến nay, hàng chục bài ca vọng cổ của các soạn giả trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đã được sáng tác để tri ân tấm lòng của ông, trong đó có bài Hạt muối nghĩa tình của soạn giả Thanh Hùng.

Năm 2012, trong thư khen gửi ông Huỳnh Văn Bé, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận ông là tấm gương vượt khó, xây dựng thành công thương hiệu từ chính sức lao động, đồng thời bền bỉ đồng hành cùng cộng đồng, góp phần tạo việc làm và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Ở tuổi U.80, người đàn ông từng đi lên từ nghèo khó vẫn lặng lẽ làm việc, lặng lẽ sẻ chia. Với ông, mỗi hạt muối làm ra không chỉ là thành quả của lao động mà còn là cách để gửi gắm yêu thương đến những người kém may mắn.

Ông Huỳnh Văn Bé bên cạnh các giải thưởng đã nhận ẢNH: TGCC

Ông Huỳnh Văn Bé được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Top 10 Tình nguyện quốc gia năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh; là một trong ba điển hình tiêu biểu chia sẻ tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2025 - 2030; được trao nhiều danh hiệu, bằng khen như Tấm lòng vàng nhân đạo, Nhà khoa học của nhà nông cùng nhiều phần thưởng của các bộ, ngành và địa phương.